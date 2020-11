Organismos internacionales de salud aseguran que abrir las escuelas primarias no generará más contagios

20/11/2020 - 02:29 Santiago

Desde la Organización Panamericana de la Salud aseguraron que ya tienen las primeras evidencias científicas que demuestran que tener abiertas las escuelas primarias no generará más contagios, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef, alertaron por el daño que provoca el cierre de las escuelas, y pidieron a los gobiernos la apertura de las escuelas para evitar que los niños se vuelvan una “generación perdida”.

“Debemos asegurar la enseñanza para nuestros hijos”, afirmó el director para Europa de la OMS, Hans Kluge, resaltando que los niños y adolescentes no son impulsores principales del contagio y que el cierre de las escuelas no es efectivo.

Kluge señaló también que los confinamientos son “una pérdida de recurso” y que provocan muchos efectos secundarios, como daños a la salud mental o aumento de la violencia de género, y que si el uso de las mascarillas supera el 90% entre las personas, no serían necesarios.

“El problema de los niños no es que se contagian, pero son vectores del contagio. Tendremos que hacer un gran esfuerzo el año que viene. Tenemos que trabajar y hablar juntos con los gremios. Los docentes van a estar vacunados. Vamos a sentarnos en una mesa para ver cómo ordenamos lo que la pandemia desordenó, pero está claro que la educación es un tema central”, señaló.

El doctor Noriega analizó el tema y aseguró que “hay chicos que no han salido en estos ocho meses de aislamiento, y otros que sí, que se juntaron con primos. Para las personas que son vulnerables y encima han tenido un tiempo tan prolongado, donde no han tenido el contacto social y han estado en una casa donde tal vez el ambiente no es el mejor, donde tal vez los padres se pelean, o hay una familia ensamblada, se genera un ambiente muy hostil y no hay un lugar de descanso, un lugar alternativo a la casa como puede ser la escuela o un club, o algún otro ambiente donde el chico pueda socializar y por ahí descansar de un ambiente tenso que muchas veces se da”.