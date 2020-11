Pamela Roldán: “En ese momento grité de la emoción y lloré”

20/11/2020 - 02:48 Interior

El día que desde el Instituto informaron la posibilidad de realizar el examen de finalización de carrera fue el mismo día que me notificaron a realizar el aislamiento preventivo obligatorio. En ese momento no importaba nada más, mientras que estuviera bien de salud yo y mi familia, rendir y recibirme de lo que había esperado hace un año. Los días previos fueron de muchos nervios, pruebas desde el Instituto para las videollamadas, con las compañeras, con las profesoras. Al llegar la fecha estipulada, los nervios y la ansiedad se apoderaron de mí.

Estaba sola, pero desde días atrás no paraban de llegar mensajes de mi familia y amigos con el aliento de dar lo mejor. Me sentí muy acompañada, pero a la vez estaba sola, nunca me lo había imaginado así. Mi familia iba a estar presente, pero no estaban en mi casa. Me encontraba yo sola, dentro de estas 4 paredes.

El horario acordado del día 28/10 era a las 11 de la mañana. Desde las 8 estaba lista frente a mi celular a la espera de la videollamada. A las 9.10 entró la llamada. Me paralicé. Una confusión hizo que rindiera antes de lo pensado. Comencé, rendí y terminé.

Al cortar la llamada me quedé mirando mi gorro de egresado. Los primeros en saber fueron mis familiares. Publiqué fotos y comenzaron a llegar los mensajes de felicitaciones. Sentía felicidad, pero no era plena. Llegó un mensaje de mí mamá: “¿Ya terminaste de rendir hija? Vení a la otra habitación”.

En ese momento grité de la emoción y lloré. Lloré por todo lo que venía acumulando. Afuera estaban ellos esperándome. Mientras yo creí que no iban a poder estar, ellos me esperaban con carteles y globos. No pude abrazarlos, pero sentí que una felicidad muy grande me invadía.

Cuando uno menos lo espera, es cuando todo sucede. Fue algo que nunca me lo había imaginado, recibirme en plena pandemia y en aislamiento preventivo obligatorio.

Al llegar la tarde me dieron el alta médica y ahí sí tuve el abrazo de mi familia.

Me recibí sola, pero a la vez estaban todos. Ahora, ¡ya soy seño Pamela!

Melina Núñez: “Agradezco a mi marido que estuvo siempre apoyándome”

“La verdad me tomó por sorpresa el rendir de esta manera (por videoconferencia). En un principio creí que no iba a poder porque no contaba con wifi, ni computadora. Pero después pude solucionar el tema del internet y rendí desde mi celular. Fue algo realmente novedoso porque fue la primera vez que rendí así. Agradezco a mi marido que estuvo siempre apoyándome; a mi hijo, que muchas veces tenía que entender que no podía estar para él en la forma que él necesitaba y a la profe Zulma Mansilla que fue un sostén en todo sentido, porque nos apoyó y acompañó siempre hasta horas antes de rendir.