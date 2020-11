Beatriz Jaime: “Me siento orgullosa de ser profesora del Nivel Inicial”

20/11/2020 - 02:57 Interior

En este tiempo de pandemia que azota a nuestra provincia, al país y a todo el mundo; cuando todo parecía imposible o difícil de concretar, muchas cosas quedaban pendientes. Pero eso no impidió que uno de nuestros sueños se hiciera realidad: recibirnos. Vivimos una realidad distinta a la que estábamos acostumbrados todos los estudiantes terciarios o universitarios. Habernos recibido de manera virtual no hace que sea de mayor o menor calidad, simplemente fue el medio a través del cual tuvimos acceso a dar nuestro último examen para convertirnos en docentes.

De más está decir la felicidad que me invade. Me siento orgullosa de ser profesora del Nivel Inicial. Siempre estaré agradecida a Dios y a mi familia, que estuvo acompañándome en todo el proceso de mi carrera. Agradezco de corazón a mi profesora de residencia por su apoyo incondicional y a todos los “profes” del ISPP N° 5 que me brindaron su enseñanza carismática, a los dos jardines que me permitieron hacer mis prácticas y a todos los que, de una u otra manera, me ayudaron para que mi logro se concretara.

Que el Señor de la vida me acompañe en este camino de la docencia para lograr grandes éxitos.

Dayana Arburúa: “Significó adaptarme rápidamente a la virtualidad”

“Rendir en tiempo de pandemia significó adaptarme rápidamente a la virtualidad. Lo más raro fue estar sola detrás de una pantalla. A pesar del acompañamiento de los profesores, mis nervios eran el doble. Cuando salí de rendir estaban esperándome los dos pilares en mi vida, mis hijos, y no pude contener las lágrimas”.

Melina Ponce: “Todo esfuerzo trae consigo una recompensa”

Egresar en tiempo de pandemia. En estos momentos tan difíciles que atravesamos, tenía que cargar con la angustia de no poder rendir mi coloquio final. Pero todo esfuerzo trae consigo una recompensa muy grata, y el día tan anhelado había llegado. Prepararme y rendir en esta oportunidad fue muy diferente a lo esperado. Lejos de mis afectos, de mis amistades y de mi añorado Instituto, tuve que sentarme frente a una computadora, mirar a mis “profes” a través de la pantalla y empezar a demostrar todo lo aprendido en mi carrera. Si bien no se dio como esperaba, fue un momento único que me tocó atravesar. Agradezco a mi Instituto, a mis profesores, a mi familia, a mi marido y a mi hija que me apoyaron en todo momento. Gracias a ellos, a mi voluntad, a mi sacrificio y a mi dedicación hoy puedo decir que soy “seño” del Nivel Inicial.

Yohana Herrera: “Me causó angustia por no poder estar con mi familia”

El examen virtual era algo nuevo para mí. Ello me provocó una sensación de muchos nervios y ansiedad que hicieron que no pudiera dormir toda la noche previa. Al lograr recibirme de Profesora de Educación de Nivel Inicial me llené de felicidad, pero al mismo tiempo me causó angustia por no poder estar con mi familia que tanto me ayudó en este trayecto. Recibí mucho cariño a través de mensajes enviados por la gente que quiero y por parte de mi marido e hija que están siempre a mi lado. Estoy agradecida al ISPP N°5 que hizo posible todo y a los profesores que nos acompañaron siempre.

Romina Gorosito: “Todo esto me hizo valorar el tiempo que me llevó la carrera"

En esta situación que nos tomó de sorpresa a todos y nos obligó a asociarnos a una nueva forma de mantener nuestro proceso de formación, la instancia final, que implicaba rendir mi última materia y el coloquio, no dejó de ser igual de sorpresiva. Ello generó muchas expectativas hacia mí misma y también mucho nerviosismo por tener que enfrentarme otra vez a algo nuevo, diferente.

Rendir de manera virtual implicó algunos problemas vinculados con la conectividad. Tuvimos que realizar las pruebas mediante los enlaces enviados. Surgieron las dudas y la intriga de pensar en contar con el servicio de Internet cuando fuera necesario y qué hacer en caso de que surgiera algún inconveniente.

Pero, por otro lado, también permitió estudiar con mis compañeros y consultar con los docentes mediante videollamada o por mensajes de WhatsApp. Eso fue, sin duda, una instancia de mucho aprendizaje.

Todo esto me hizo valorar el tiempo que me llevó la carrera, el acompañamiento de mi familia, amigos y el de algunos docentes que siempre estuvieron las veces que los necesité, no sólo por consultas acerca de contenidos curriculares sino acompañándome emocionalmente, aconsejándome y alentándome a continuar a pesar del cansancio y el desgano que muchas veces parecían ganarme. Si bien fue difícil afrontar todo y seguir, hoy me siento orgullosa de haber logrado mi título docente, es una alegría inexplicable y una enorme satisfacción.

Beatriz Ayala: “La gratificación es haber podido terminar la carrera”

La formación docente se llevó a cabo en el ISPP N°5, donde desarrollé mi capacidad para ser docente en el campo de la enseñanza como profesora de Geografía para Nivel Secundario.

Mis prácticas docentes se llevaron a cabo en el Instituto Miecio Osvaldo Lagazzi, de la localidad de Sol de Julio. Con mi experiencia, puedo afirmar que la instancia que contribuye a la formación pedagógica del docente es al momento de llevar a cabo sus prácticas, donde se viven sus propias experiencias inolvidables. Mi mayor agradecimiento a mi familia y al apoyo incondicional de la rectora Verónica Loza y a mis coformadoras Liliana Villarroel y Romina Pedraza.

En estas circunstancias que nos encontramos a nivel mundial nos adaptamos para realizarlo virtualmente por medio de videollamada de la aplicación WhatsApp. La gratificación es haber podido terminar la carrera, ya que el trayecto se hizo con acompañamiento.