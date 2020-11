FÚNEBRES | 20 de noviembre del 2020

20/11/2020 - 03:08 Funebres

Fallecimientos

- Teresita del Valle Rodríguez de Guzmán

- Emir Héctor Faisal

- Rubén Eduardo del Valle Acuña

- Myriam Isabel Carabajal

- María Antonia Rubino

- Roger Alberto Bregante (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

TERESITA DEL VALLE RODRÍGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/11/20 y espera la resurrección.

“Cuando alguien que amamos muere, no hay forma de evitar la tristeza y tener un vacío en el corazón, pero tenemos la paz y el consuelo que ya está junto a nuestro Padre Celestial”. Su esposo y compañero de vida Julio César Guzmán, sus hijos Rita, Julito, Eduardo, Teresita y Luciana Guzmán, sus nietos y bisnieto participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

TERESA CARRASCO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 20/10/20 y espera la resurrección.

Mamá mi corazón te llama, no te olvida y te extraña. Espero algún día poder tenerte de nuevo. Gracias por darme lo que nunca nadie más podrá hacerlo. Ese amor sincero, ese apoyo incondicional y el habernos perdonado todas las fallas que te hicimos. Nunca dejaré de agradecerte y estarás en mi memoria hasta el último día. Descansa en paz en ese lugar hermoso que Dios ha preparado para ti. Sus hijos Susana, Andrés, Patricia y Carlos, sus nietos y tu esposo José Rosa invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la iglesia Cristo Rey, La Banda.

RECORDATORIO

ALBERTO ANTONIO VELAZQUEZ GARCÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/5/05 y espera la resurrección.

Querido Alberto: con la mano en cl corazón te escribo estas líneas como todos los años, hoy se cumplirían 56 años de matrimonio, a pesar de los años transcurridos recuerdo tus bellas y sinceras palabras de amor que me dijiste: “hoy te elijo como esposa, la futura madre de mis hijos y la abuela de mis nietos”. Dios Todopoderoso te cumplió tus deseos, tuvimos 2 hijos fruto de nuestro gran amor y tres nietos que adorabas, una esposa como vos te merecías. Te cuidé en todo momento, luché tres años con tu enfermedad, manejándote como a un niño, vos lo merecías porque fuiste un esposo incondicional, lo mismo como padre y abuelo, un hijo más para toda mi familia cuando te necesitaban, le agradezco a Dios Todopoderoso por haberme permitido cumplir 80 años con dolores fisicos pero yo soy conciente por mi edad. Alberto, no estas mi amor, fisicamente pero si espiritualmente a mi lado en todo momento, sos mi angel protector. Tu esposa Angélica (Pirucha).

RECORDATORIO

ANA MARÍA DÍAZ DE VILLAVICENCIO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/11/19 y espera la resurrección.

Querida madre, querida esposa, querida amiga, querida compañera, todo en una sola persona. Que bella persona. Hace un año que no estás a nuestro lado físicamente pero te sentimos tan cerca nuestro…!!! Estuvimos juntos 48 años… y es muy difícil estar sin vos, todos te extrañamos…pero recordamos tus advertencias, tan siempre a tiempo, para abrir los ojos a cualquier descuidos. Gracias Dios nuestro por permitirnos estar estos años compartiendo todas las cosas que el Señor nos regalo o nos presta, para que gocemos de la vida en este mundo, formando una hermosa familia, que trata de seguir adelante para no fallarte en lo que nos enseñaste con tu ejemplo de trabajo, amor, compañerismo y solidaridad.

Que el Señor te de el descanso eterno en paz junto a Él, a la Santísima Virgen María, a tus ángeles, tus santos y sus seres queridos es el deseo de tus hijos. Sergio, Juan Carlos, Raúl y Gaby y de tu esposo Segundo Villavicencio y ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

EDUARDO ANTONIO LEDESMA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

Hoy se cumple un mes de tu partida hacia los cielos, no importa el tiempo que pase, mi agradecimiento y amor hacia ti seguirá intacto, te amamos!. "El señor es mi pastor; nada me falta; en verdes pastos Él me hace reposar". Salmo 23. Tu esposa Mabel, tus hijas, hijos políticos, nietos y sus hermanas Rita y Marta.

RECORDATORIO

Dr. MIGUEL ENRIQUE MARCOS

(q.e.p.d.) Falleció el 20/11/18 y espera la resurrección.

Hace 2 años, mi corazón estallaba de dolor al saber que te ibas y nunca más te vería, hijo de mi vida!.Hoy, la fe en Dios me hace sentir tu presencia a través de tus recuerdos que guardo como un tesoro en mi corazón, cuando eras un niño, inquieto y vivaz, que todo quería conocer, mas tarde de estudiante, tan dedicado, y luego en tu profesión de médico, a la cual honraste salvando la vida , a tantas personas que se cruzaron en tu camino. Pero lo que más alegra mi corazón, es recordarte en tu familia, junto a tu esposa y tus hijos, brindándoles todo tu amor y tus cuidados. Por tanta entrega, se que estás junto al señor, en su gloria, descansando en paz, hasta que volvamos a estar juntos. Tu madre Rosa Domínguez de Marcos, tu esposa Laura, tus hijos Florencia, Valeria, Paula, Valentín, tus hermanos Graciela y Luirra, Gustavo y Monica, junto a todos tus sobrinos, te recordamos con el amor de siempre, damos gracias a Dios por los momentos compartidos, elevando oraciones en tu memoria.

RECORDATORIO

MARÍA AGUSTINA VAZQUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/2/20 y espera la resurrección.

Querida hija todavía no puedo entender el porqué de tu partida tan repentina, ¿Por qué tuvo que pasar así? ¿De qué valió tanto esfuerzo y sacrificio? Comprendo que quizás te sentiste sola y te entregaste a tu suerte en medio tanta indiferencia te llamaste a silencio.

Hoy al cumplirse 9 meses de tu partida con la seguridad que me da mi fe sé que gozas de la compañía de Dios Nuestro Señor, Jesús Misericordioso y Nuestra Madre María Santísima, elevaré una oración en tu memoria para tu descanso eterno.

Tu tía y madrina Nony Vazquez.

ACUÑA, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/20|. Sus hermanos José y Eduardo Acuña, su hija política María Celia Ninich, sus sobrinos Mariano, Emilia, Florencia Iker, y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Obra Social Municipal. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

BURGOS, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Ya estas ante Dios que ilumine tu camino y que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus ex compañeros de la Caja Social, contador Ricardo Rubio, Pocho Robledo, Lorenzo Reinoso y respectivas familias.

CARABAJAL, MYRIAM ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/20|. Sus hijos Miriam, Roberto, Carolina y Emilia Gilardi, Patricia y Franco Jiménez nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORIA DE GONZÁLEZ, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/20|. La comunidad educativa del Bachillerato Nº 1 Perito Moreno acompaña a sus hijos Miki y Magalí y a toda su familia. Ruegan por su eterno descanso.

FAISAL, EMIR HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/20|. Su esposa Cristina Casas, sus hijos Yanet, Emir y Paola con sus respectivas familias, sus hijos políticos Marcelo Neira, Marcelo Loiotile, sus nietos Tati, Saida, Marcelito y Nejle participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el parque el Descanso Ayer a las 13.30 hs

FAISAL, EMIR HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/20|. Su esposa Cristina, sus hijos Yanet, Emir, Paola, sus nietos Tanti, Saida, Najle, Marcelito, h/pol, Marcelo, Nera, Marcelo Lediotile participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. el Descanso. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FAISAL, EMIR HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/20|. Su hija Yanet Faisal, su esposo Marcelo Neira, sus nietos Tati, Saida y Marcelito participan con profundo dolor el fallecimiento del abuelo Toto. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. Parque el Descanso.

FAISAL, EMIR HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/20|. Te recordaremos con amor y lamentamos profundamente tu pérdida. Su hija Jeanette, hijo político Marcelo y nietos, Tatiana, Saida y Marcelo.

FAISAL, EMIR HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/20|. Su hermana política Gladys Fernández de Faisal y sus sobrinos Marizabel Faisal y Rubén Jorge y Carlos H. Faisal y Susana Vittar, junto a sus respectivas familias lamentan profundamente su fallecimiento y abrazan de manera muy fuerte a su familia. Descansa en paz Toto querido! Tus hermanos te esperan en el cielo!

FAISAL, EMIR HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/20|. Su primo Pibe Hoyos, hijos y nietos participan con enorme pena su fallecimiento y ruegan para que el Señor lo reciba y tenga a su lado como nosotros que tendremos siempre en nuestros recuerdos y oraciones. Consuelo y cristiana resignación para Cristina e hijos ante tan irreparable pérdida.

FAISAL, EMIR HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/20|. Su primo Nicolás Farías, su esposa Cristina Tévez, sus hijos Nicolás, Javier y Pablo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

FAISAL, EMIR HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/20|. Tomas Corona y familia participan el fallecimiento de su apreciado amigo y acompañan a su familia por tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Sus primos hermanos: Amadeo Carlos Zani y su sra esposa: Gladys Itela D. de Zani y flia, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Niní Auat, sus hijos Marilú, Valeria, Rubén Farias participan con dolor su inesperada partida saludan a su familia. Ruegan para su amiga la luz que no tiene fin, descansa en paz querida Perla.

FIGUEROA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Perla: qué tristeza embarga mi alma y mi corazón al enterarme de tu partida, amiga solidaria, incondicional, divertida, cuantas anécdotas nos quedan de nuestra infancia, adolescencia y juventud allá en Suncho Corral. Que el Señor te reciba en sus brazos, nuestra madre te cubra con su manto y tus hermanos Pepe, Pibe y Graciela encuentren la paz que da solamente Jesús. Betty de Farreras, sus hijos: Jose, Pablo, Claudio y Ezequiel elevan oraciones por tu eterno descanso.

IBÁÑEZ, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Facundo Funes Cornet y familia participa por profundo pesar el fallecimiento del padre de su amigo Gustavo y abuelo de su ahijado Marcos y acompaña a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

IBÁÑEZ, BENJAMÍN (q.e.p.d) Falleció el 17/11/20|. Los compañeros de su hija Amanda Liliana: Dr. Fabian Gil; Dr. Daniel Santillán, Victorino Veliz, Oscar Camus, Alfredo Ruiz, Nardo Alluz, Pablo Toledo, Pablo Morales, Javier Olivera, Gustavo Aguirre, Raul Paz, Gustavo Diaz y Pedro Toloza, participan su fallecimiento y acompañan a su hija en este momento de dolor.

MARTÍNEZ, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Sus primos Ani Pistamiglio y Eduardo Mendez; Eli Pistamiglio y Raúl Salomón, Fernando y Enrique Chamas participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

MARTÍNEZ, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Cecilia Ochoa y su hijo Santiago Espelosin participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Elena y Aranxa en este doloroso momento. "Ya estás ante Dios que ilumine tu camino tu que brille para ti la luz que no tiene fin".

MARTÍNEZ, JOSÉ RAÚL (q.e.pd.) Falleció el 17/11/20|. Participamos de la despedida de Joshe papá de Elena y Arantxa a quienes abrazamos cariñosamente en este tiempo de dolor. Patricia Rossi y sus hijos Tamara y Marcos.

RODRÍGUEZ DE GUZMÁN, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/20|. Su esposo Julio César Guzmán, sus hijos Rita, Julio, Eduardo, Teresita y Luciana Guzmán, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RODRÍGUEZ DE GUZMÁN, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/20|. Su hermana Rodríguez de Maldonado María Cristina, sus hijos Pedro Pablo, María Alejandra, Héctor Martín, Ariel Fernando y su nieta Delfina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. "Hasta siempre tía Tere, siempre te recordaremos con una sonrisa picaresca como era la tuya".

RODRÍGUEZ DE GUZMÁN, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/20|. Juan Carlos Paz, su esposa Cristina Arjona; sus hijos Mariela y Manuel; Andrea y Pablo; Agustín y Joana; Ignacio y Camila; Benjamín Paz y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su querida amiga Tere y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE GUZMÁN, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus amigos de toda la vida: Mary Arjona de Oliva y familia; Ricardo Arjona y familia y Cristina Arjona de Paz y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan una pronta resignación cristiana para su familia.

RODRÍGUEZ DE GUZMÁN, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/20|. Elio Juárez, María Rosa Fátima y Agustina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia en este doloroso momento.

RUBINO, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/20|. Sus hijos Manuel y Daniela, nietos Anahi, Lourdes, Iliana, Camila y Luisana, sus hnos Negro, Pepa, Luci, sobrinos y demás fliares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. Parque de Paz las 11 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ZABALETA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/20|. Eduardo, Amalia, Fanny y Ramona Sayago Moya y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Mami, Chonona, Pirulo, Miriam y Pascual ruegan a Dios cristiana resignación para su familia en tan difícil momento.

SORIA, MARIO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. "Hijo querido aún no acepto tu partida, te sigo extrañando como el primer día. Siempre te llevaré en mi corazón". Su papá Miguel Soria, su mamá Fani Soria invitan a amigos, vecinos y familiares a la misa que se oficiará hoy a las 12 en la capilla Santa Rita, al cumplirse tres años de su partida.

RODRÍGUEZ, ÁNGEL AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/16|. Soy el pájaro que trina, también la lluvia gentil del otoño y las estrellas que brillan mientras cae la noche en tu ventana. A cuatro años de tu partida, sigues con nosotros en cada cosa que nos rodea. Te extrañamos. Tu compañera de vida Adriana, tus hijos Pinino, Cristy, Lilí y Maximiliano, tus nietos y bisnietos, tus cuñados Silvia y Héctor, tus sobrinos Roberto, Claudio y Micaela. Descansa en paz.

BREGANTE, ROGER ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/20|. Su padre José, hermanas Ana, Noelia, hnos políticos, sobrinos, tíos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán cremados. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BREGANTE, ROGER ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/20|. Sus tíos, primos, sobrinos y demás familiares, acompañan en estos momentos de dolor a toda su familia. Rogando oraciones en su querida memoria.

BREGANTE, ROGER ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/20|. Su padre José, sus hermanas Anabel y Noelia, hermanos políticos y sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

REYES, JOSÉ SANTIAGO (TUKY) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Hugo Anatole Castro, su hija Elizabeth Castro de Ferreiro, José Ferreiro y familia participan con mucho dolor el fallecimiento de su amigo Tuky. Elevan oraciones en su memoria.

VILLARREAL JOZAMI, MARÍA FARIDE (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/20|. Siempre estarás en mi corazón querida hija hace 10 meses cerraste tus ojos en un sueño eterno para despertar en la morada celestial Dios y nuestra Madre María te cubra con su manto sagrado, mi niña Faride María. Tu mamá Sandra, tu papá Ricardo y tu hermano Abraham y tus padrinos Joti y Mary , tu mama Ramona Villalba de Jozami y demás familiares invitan a la misa que oficiará hoy en el santuario Ntra. Sra. de Loreto a las 10 hs y será trasmitida a través Facebook y la radio 91.1.

VILLARREAL JOZAMI, MARÍA FARIDE (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/20|. Faríde subiste al cielo el día 20 de enero del 2020 ,hoy hace diez meses de tu partida ,pero tu esencia quedó ,tu voz se escucha, te sentimos sonreír, sabemos que descansas en la paz y amor de Dios .por siempre te recordaremos nuestra hermanita de corazón .Rita, Caro ,Andrea Estefanía y familia Almaraz.

VIZGARRA, HÉCTOR MANUEL (Cura) (q.e.p.d.) Falleció el 20/03/20|. Al cumplirse ocho meses de su fallecimiento, oramos para que el Señor te de la paz del mundo. Su esposa Eva Escobar y sus hijos Anabel, Paula, Nadia, Juan, Pablo y sus nietos y bisnietos.