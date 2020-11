Cómo funciona el primer test rápido aprobado para detectar coronavirus en casa

20/11/2020 - 09:24 Mundo

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), aprobó un kit de pruebas para las personas de más de 14 años que sean sospechosos de coronavirus. Se trata de una prueba a la cual se la puede obtener sólo con receta médica. Consta de un hisopado que se puede realizar cada persona y que ofrece resultados en sólo 30 minutos.

El kit casero fue desarrollado por la empresa Lucira Health en Estados Unidos y costará menos de 50 dólares. Permite a los pacientes tomarse ellos mismos una muestra nasal. Después se frota en una ampolla con una solución de laboratorio que se conecta a un dispositivo portátil. Los resultados se muestran como luces de colores identificadas como positiva o negativa.

We continue to demonstrate unprecedented speed in response to #COVID19. FDA authorized the first #COVID19 test that’s fully self-administered & provides results at home. It’s an important advancement, underscoring our commitment to expanding test access. https://t.co/pgoSbvTLYy pic.twitter.com/cF75XHcNMg