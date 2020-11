Por lavado: confirman el procesamiento de un pasajero que llevaba oro y dólares

21/11/2020 - 00:42 Policiales

La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento “por lavado de dinero” de un hombre que viajaba como pasajero de un colectivo, y que fuera sorprendido en La Banda en marzo pasado, mientras transportaba en una mochila casi 16 kilos de oro, $ 80.000 y más de 17.000 U$S.

Con idéntico criterio del fiscal Gustavo Gómez, el alto cuerpo ratificó la resolución del titular del Juzgado Federal Nº 2 de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, quien procesó al sujeto por “lavado de dinero”, en abril último.

Al resolver la cuestión, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán -integrada por Marina Cossio, Jorge Enrique David, Hernán Eduardo Frías Silva y Ricardo Mario Sanjuan- rechazó la apelación y confirmó el procesamiento.

El procedimiento

El caso que llegó al tribunal comenzó en la mañana del 13 de marzo. Personal de la Gendarmería Nacional detuvo un ómnibus en el que viajaba el imputado, durante un control de prevención y seguridad vial, en el kilómetro 734 de la ruta nacional Nº 34, a la altura de balanza La Tijera, en La Banda.

Tras realizar el control de los pasajeros, los gendarmes determinaron que el pasajero intentó ocultar una mochila. Lo requisaron y establecieron que llevaba 17 piezas de oro (con un peso de 15.998,3 gramos), 17.650 U$S y $ 80.000, cuya procedencia ni transporte pudo acreditar.

Qué dijo la defensa

A criterio de la defensa, “el único hecho probado es que el imputado fue encontrado en un transporte público con bienes cuyo valor sería incompatible con su capacidad económica”.

El defensor se agravió de que “la decisión recurrida califica el hecho como lavado de activos (art. 303 inc. 1 del CP), pero no indica cuál de los siete verbos típicos contenidos por la norma es el aplicable al caso y que el pronunciamiento impugnado no logra explicar ni siquiera de modo somero cómo se habrían configurado los elementos del tipo objetivo, dado que no sólo ha omitido indicar el origen de los bienes, sino que además se encuentra fuera de discusión que el imputado no realizó alguna de las conductas previstas por la norma”.

Proporcionalidad

Agregó que “la resolución transgrede el principio de proporcionalidad, toda vez que la fundamentación dada por el magistrado al momento del procesamiento es propia de un procedimiento administrativo de determinación de impuestos” y que “se violó el principio de inocencia y se invirtió la carga de la prueba” al postular, infundadamente, que los bienes eran del imputado y que provendrían de una actividad ilícita”.

A criterio de la defensa, “resultó patente la falta de imparcialidad del Juzgado y las reiteradas violaciones a los derechos de defensa, autoincriminación y la garantía del debido proceso”, subrayó en su presentación.l