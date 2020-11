La Liga regresaría el 30 de noviembre

21/11/2020 - 01:08 Deportivo

La Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC) planea el regreso de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) para el 30 de noviembre tras los contagios masivos de coronavirus en la burbuja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que derivó en la suspensión por parte del Ministerio de Turismo y Deporte al detectar incumplimientos en los protocolos, en la presente semana.

Los dirigentes del basquetbol hicieron varias reuniones virtuales en los últimos días, luego del golpe que significó la cancelación momentánea de la competición por tener al menos 45 contagios entre delegaciones y árbitros, uno de ellos internado.

De las horas de Zoom y de las llamadas telefónicas, estiman potable la posibilidad de reanudar el torneo luego de la ventana FIBA -el 27 y 28 de este mes con ocho seleccionados en Buenos Aires-, según le constataron distintas fuentes a Télam.

‘Tenemos que presentar el proyecto nuevamente al ministro Matías Lammens (Turismo y Deportes) y a la gente de Salud (Ginés González García). Sabemos que cometimos errores, los asumimos pero queremos seguir con el torneo’, contó un directivo en las últimas horas.

La nueva idea incluye dejar de lado la burbuja, que no funcionó por incumplimientos de la dirigencia, volver al formato de localías, sin público y con testeos previos a los viajes.

Las fallas: los hoteles tenían 200 personas, con empleados que salían e ingresaban, sin controles sobre las delegaciones; los árbitros de Capital Federal vivieron en sus casas; el personal de la mesa de control no estuvo hisopado; ante el primer caso positivo no se frenó la competición; no se esperaron los resultados de los testeos para comenzar nuevamente la Conferencia Norte, entre otras cosas.

Sin embargo, en las reuniones, la Asociación de Clubes (AdC) minimizó sus errores y cargó contra los presidentes de los clubes porque ‘no controlaron a sus jugadores e integrantes de las delegaciones’ por salir de los hoteles. De hecho, reforzarán los castigos por los incumplimientos y se sumarán más testeos para determinar si regresan los casos positivos.

Importante

Eso sí, a la prensa nacional le confirmaron que todos acordaron que los puntos se jugarán en la cancha y no se habilitarán casos como con Argentino de Junín y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que tienen pendientes sus resoluciones contra Platense y Ferro al no presentarse por los contagios en sus equipos.

La alteración del calendario correrá a la Liga Nacional de Básquet hasta finales de año o principios de enero, al punto que entre las fiestas se jugarían las últimas jornadas o el Final Four.

De esta manera, la dirigencia trabaja fuertemente para ajustar todos los detalles para una vuelta rápida, tras la suspensión de esta semana. l