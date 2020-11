EN VIVO: Barcelona, con la “Pulga” de titular, visita a Atl. Madrid

21/11/2020 - 16:53 Deportivo

Barcelona, con Lionel Messi desde el arranque, visitará hoy al Atlético de Madrid de Diego Simeone, en la continuidad de la décima fecha de la Liga de fútbol de España.

El encuentro se juega en el estadio “colchonero” Wanda Metropolitano de Madrid, y podés verlo en vivo en esta nota.

HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO (OPCIÓN 3)

Barcelona, de mal arranque en el campeonato español, tiene 11 puntos, pero debe dos partidos (Elche y Athletic Bilbao), en un contexto de fastidio manifiesto de Messi por seguir en el club catalán y que se reiteró el miércoles pasado, cuando regresó de la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas con el seleccionado argentino.

“Estoy cansado de ser el culpable de todos los males del club”, expresó el crack rosarino ante la prensa, apenas puso un pie en Barcelona.

La programación de hoy de la fecha 10ª de la Liga de España es la siguiente: hoy, 10, Levante vs. Elche; 12.15, Villarreal vs. Real Madrid; 14.30, Sevilla vs. Celta de Vigo; 17, Atlético de Madrid vs. Barcelona.

Mañana: 10, Eibar vs. Getafe; 12.15, Cádiz vs. Real Sociedad; 14.30, Granada vs. Valladolid; 17, Alavés vs. Valencia. Lunes, 17, Athletic de Bilbao vs. Betis. l