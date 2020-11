Cerro: “Estamos muy enfocados en lo que queremos”

21/11/2020 - 01:30 Deportivo

Francisco Cerro es uno de los jugadores más experimentados que tiene el plantel de Central Córdoba, por eso sabe cómo manejar este tipo de situaciones como las que atraviesa el “Ferro”, de floja primera rueda en la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional.

“Lo manejamos con mucha tranquilidad sobre todas las cosas, somos conscientes del momento que estamos pasando y quizás de la poca fortuna que estamos teniendo. Porque el análisis que nosotros hacemos de los tres partidos es que tenemos menos puntos de los que merecemos. El partido contra Independiente fuimos superiores y merecimos más, contra Defensa y Justicia hicimos un gran partido. Quizás queda la última imagen de Colón, que no fue buena, pero el análisis que nosotros hacemos es de los tres partidos y merecimos más”, insistió el jugador santiagueño.

“Pancho” hizo hincapié en lo enfocado que está el grupo en su objetivo, pese a los resultados adversos. “Hay un muy buen grupo de trabajo, se trabaja en armonía, entonces estamos todos muy enfocados en lo que queremos. Sabemos que trabajando de la manera que lo estamos haciendo, a veces es cuestión de tiempo para que se nos empiecen a dar las cosas. Y para que la buena fortuna empiece a jugar de nuestro lado”, explicó.

En los tres partidos anteriores, Central Córdoba empezó perdiendo antes de los diez minutos de juego. “Lo hablamos y eso es algo a corregir porque, sobre todo en Primera División, es dar muchísima ventaja. Y obviamente ante rivales de jerarquía lo pagas. Pero sin dudas que es algo que tenemos que corregir”, remarcó.

Cerro será titular por primera vez en este certamen. Su ingreso, por Galeano, será una de la dos variantes que implementará Berti. Tras una pretemporada complicada por las lesiones, el volante santiagueño va ganándose un lugar. Y se siente cada vez mejor. “Me siento muy bien, cada semana que pasa siento que me voy afianzando más y voy recuperando confianza. La intención, o al menos las indicaciones que me da Alfredo, es que intente generar juego, que intente asociar, en definitiva es la identidad que le queremos dar al equipo. Quizás lo hacemos por momentos y es verdad que debemos sostenerlo más tiempo. No lo estamos pudiendo hacer lamentablemente, pero la intención está. Entonces, cada vez que me toque, ya sea de arranque o quince minutos o lo que sea, voy a intentar cumplir con eso porque es mi característica y tenemos jugadores para hacerlo”, comentó.

“Tenemos que mejorar, ahora arranca la segunda ronda y conocemos un poco más a los rivales. Me imagino que Independiente presentará otra propuesta sobre todo desde el juego, siendo local, y eso nos puede favorecer”, cerró. l