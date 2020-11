Crecen críticas al Aporte Solidario y su efecto negativo en inversión y empleo

21/11/2020 - 02:15 Economía

La iniciativa del Gobierno de avanzar con la sanción del Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas, recibió cuestionamientos de economistas, pero ahora se sumó también una calificadora de riesgo del exterior que criticó la iniciativa que se debatirá en el Senado el martes venidero.

En primer término, el ex ministro de Economía y candidato a presidente Roberto Lavagna reapareció luego de más de un mes de silencio a través de la red social Twitter con un hilo en el que criticó tanto hacia adentro del espacio que lidera como al oficialismo y parte de la oposición.

‘La inversión no se alienta con látigo sino con instrumentos y el diseño de un paisaje que muestre un camino hacia la prosperidad’, destacó Lavagna.

Desde su entorno afirmaron que el ex ministro no estuvo de acuerdo nunca con el impuesto y les propuso a las máximas autoridades del Gobierno y a los empresarios que fuera reemplazado por ‘un bono patriótico’.

Luego de recordar que en 2002 cuando era ministro de Economía ‘logramos emerger de la crisis’, hizo el primero de sus señalamiento a la política oficial al decir que eso se logró ‘gracias al esfuerzo del pueblo argentino, de los ricos y de los pobres, sin que se los quiera dividir’ en lo que parece ser una clara alusión a la ‘grieta’ que se generó con el impuesto a la riqueza.

A partir de esto, explicó que sólo sería posible recobrar parte de ese crecimiento gracias a la ‘inversión que le dio sustento al inicio de un ciclo virtuoso de 5 años de crecimiento’ y que eso estuvo a cargo de los locales ‘que fueron alentados para hacerlo. NO desalentados’.

A su vez, señaló que el Gobierno debería encarar ‘una masiva desgravación a la creación de trabajo y la inversión pyme. La inversión no se alienta con látigo sino con instrumentos y el diseño de un paisaje que muestre un camino hacia la prosperidad’.

Por su parte, el economista Carlos Melconian también se refirió al Impuesto a la Riqueza, al que calificó como ‘inútil y desalentador, es pegarse un tiro en el pie’.

‘No entiendo lo que discuten el oficialismo y la oposición, roza la irresponsabilidad’, dijo el economista en declaraciones a Radio La Red. ‘Este impuesto a la riqueza es inútil y desalentador, es pegarse un tiro en el pie para ir a festejar al banderín del córner’, agregó.

Para el ex funcionario de Mauricio Macri, el proyecto de Ley de Impuesto a las Grandes Fortunas es un ejemplo de que el debate político no soluciona problemas de fondo.

A su vez, el ex ministro de Economía de la Nación, Hernán Lacunza, cuestionó el proyecto por considerar que “tiene un diseño bastante primitivo” y “castiga al capital productivo”.

“La redistribución efectiva se va a lograr con inversión, con más empleo persistente. Nos va a sacar el sector privado, no el Estado, de este pantano. No hay que crear ningún impuesto en este momento, ni éste ni ningún otro”, opinó el ex funcionario.

