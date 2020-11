La santiagueña “Martita” Juárez Villegas presentará sus recetas en vivo en “Cocineros Argentinos”

21/11/2020 - 11:16 Pura Vida

Marta Juárez Villegas, santiagueña que ganó la final del certamen federal “Quedate cocinando en casa”, del ciclo “Cocineros Argentinos”, formará para del elenco de este programa que se emite por la TV Pública.

“Martita” cocinará en forma presencial desde este lunes 23 hasta el viernes 27. “Me invitaron como ganadora del concurso para integrar el staff durante una semana. Estaré en vivo cocinando en Cocineros Argentinos. Todos los días haré una receta santiagueña”, destacó la abogada y escribana.

“Estoy feliz por esta convocatoria que me hicieron. Es un desafío nuevo que se me presenta. Cuando me convocaron para estar en vivo, yo propuse una serie de recetas de comidas santiagueñas. Me las aceptaron”, reveló “Martita” a EL LIBERAL.

Marta Juárez Villegas es una apasionada por la cocina. “Me gusta cocinar, pero lo hago en un entorno familiar o de amigos. El certamen (“Quedate en casa cocinando”, que lo ganó) es precisamente para personas a las que les gusta cocinar y lo ha hecho durante la cuarentena, pero de manera aficionada, como amateur. Son personas sin técnica”, recordó.

Los platos que más le gusta preparar son los risottos, pastas, cazuelas, y dentro de lo que se conoce como comida regional, la humita. Pero no se limita sólo a eso. Durante la cuarentena se animó a lanzar un emprendimiento gastronómico.