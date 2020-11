Investigan la causa del choque de una moto que provocó la muerte de una joven de 19 años

22/11/2020 - 02:25 Policiales

Una joven de sólo 19 años perdió la vida prácticamente en el acto en un trágico accidente de tránsito en Añatuya. Viajaba como acompañante en una motocicleta conducida por quien era su pareja a las 23,50 del viernes. Aparentemente eran perseguidos por un funcionario policial del Escuadrón Táctico Motorizado, tras haber evadido un control preventivo, según muestran los videos de las cámaras de seguridad de la zona. Un montículo de escombros habría provocado que perdieran el control y al caer, la joven sufriera las mortales heridas.

La Fiscalía a cargo de la Dra. Andrea Darwich no descarta ninguna hipótesis y solicitó una batería de medidas para tratar de establecer cómo sucedieron los hechos. Informó que por ahora no hay imputados ni detenidos, pero no descarta que en las próximas horas puedan surgir importantes novedades.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes policiales y judiciales, el desgraciado accidente ocurrió el viernes a la medianoche, cuando el conductor que sería de apellido Coria Salguero, y su acompañante, Clara Bravo, circulaban fuera del horario establecido y a toda velocidad huyeron tras observar una moto policial.

En esa huida, el conductor embistió un montículo de escombros, perdió el control y la joven habría salido despedida del rodado. La infortunada víctima cayó al pavimento, y se investiga si también impactó su cuerpo en un acoplado que se encontraba estacionado en el lugar.

Según deslizaron las fuentes, prácticamente perdió la vida a los pocos minutos. Presentaba traumatismo encefalocraneano, precisó el informe del médico policial.

Se determinó que Bravo y Coria Salguero viajaban sin casco protector, en una moto “modificada” para circular a mayor velocidad, aparentemente sin luz y que tenía pedido de secuestro desde julio del año 2017, porque había sido sustraída a una vecina de esta ciudad.

La fiscal de turno, Dra. Andrea Darwich, ordenó autopsia a la víctima, y luego la entrega del cuerpo a sus familiares para su correspondiente inhumación, que se realizó ayer en horas de la siesta, en un clima de profundo dolor.

En un principio la investigación está caratulada como información sumaria judicial tendiente a esclarecer las causas del accidente, y la fiscalía aguarda numerosas pericias, más el aporte de testigos, para determinar responsabilidad en el hecho.

El lugar del siniestro fue la avenida Eduardo Dumas (de doble mano con una platabanda central). Al cruzar avenida Alem, a unos 50 metros, fue el escenario de la tragedia.

Si bien la fiscalía es muy cauta al momento de apreciaciones sobre el hecho, se supo por testigos que la moto transitaba a alta velocidad. Lo hacía algunas cuadras por su mano y otras a contramano. Donde ocurrió el accidente era en la mano correcta.

Un montículo de escombros, que no estaba señalizado, fue inadvertido por el conductor que pasó sobre el obstáculo a alta velocidad, provocando el fatal desenlace.

La fiscalía confirmó que para la jornada de hoy domingo, tendrá más “claro sobre muchos grises” que hay en la investigación.

Se ha logrado el secuestro de videos de cámaras de seguridad a lo largo de la avenida, y se ha receptado testimonios a varios vecinos, uno de los cuales será fundamental. Se trata de un sereno que se encontraba a metros del lugar donde ocurrió el accidente, y quien habría brindado detalles precisos.

Recordemos que la ciudad de Añatuya se encuentra en fase 1, con restricción horaria y aislada por numerosos casos de Covid-19. Solamente está permitida la circulación de personas de 7 a 14 horas.

El operativo policial se encuentra a cargo del cuerpo Guardia de Infantería, y los controles para evitar la circulación, son constantes y se ubican en distintos sectores de la ciudad.

En ese contexto es que los dos jovencitos habían salido en la medianoche del viernes, no se sabe fehacientemente desde dónde ni hacia dónde, y al advertir presencia policial procuraron alejarse a toda velocidad del lugar -como muestran los videos de las cámaras de la zona-, con el triste desenlace ya conocido.

Una cámara de seguridad habría registrado el momento exacto del accidente y será peritada

Las cámaras de seguridad cumplirán un papel clave en la investigación. La Dra. Andrea Darwich, fiscal de turno, y la Dra. María Emilia Ganem, fiscal coordinadora de la Unidad de Añatuya, solicitaron el secuestro de todas las filmaciones del trayecto por donde se habría desarrollado la persecución.

Las representantes del Ministerio Público Fiscal ya contarían con varios videos que -según dijeron- permitirían establecer que Coria Salguero circulaba a alta velocidad sin luces y era seguido de cerca por un funcionario policial.

Pese al hermetismo, las fuentes deslizaron que habría una grabación que sería una pieza fundamental para la causa. Una cámara habría registrado el momento exacto del accidente.

La secuencia será analizada minuciosamente para definir responsabilidades en la muerte de la joven, tanto de Coria Salguero como una eventual responsabilidad de Cabrera.

Las próximas horas serán determinantes en el futuro del proceso.

Se prevé que la Fiscalía incorporará los resultados de la autopsia o al menos un adelanto y luego los exámenes de sangre a la víctima y dosajes a los conductores de los motovehículos, antes de definir posibles imputaciones.

Retuvieron el arma reglamentaria al funcionario policial involucrado en el caso

Con mucha cautela, la Fiscalía aguarda contar con los resultados de algunas pericias e informes y testimonios, antes de disponer nuevas medidas. Sin embargo, sí se dispuso que se le secuestrara el arma reglamentaria al policía.

La fiscal Ganem confirmó que tanto el uniformado como Coria Salguero prestaron declaración testimonial ante los investigadores policiales.

Familiares y amigos de la víctima se manifestaron ayer en las calles de Añatuya pidiendo Justicia, coincidiendo con una movilización convocada con anterioridad para realizar algunos reclamos contra las medidas restrictivas por la pandemia del coronavirus.

La Dra. Darwich por su parte dialogó con los padres de la víctima asegurándoles investigar el hecho.l