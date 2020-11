Del futbolista que no fue, al basquetbolista multicampeón

22/11/2020 - 03:05 Deportivo

Por Daniel Romero

dromero@elliberal.com.ar

Gustavo Nicolás Aguirre es uno de los mejores basquetbolistas argentinos de la actualidad, pero soñaba con ser futbolista cuando era un niño y corría detrás de una pelota en los potreros del barrio Jorge Newbery y zonas aledañas.

Sus padres Gustavo y Graciela decidieron mandarlo a la escuela de fútbol de Abogados, donde tenía como entrenadores a dos glorias del deporte santiagueño: “Gacha” Bucci y “Edu” Aguirre.

Un poco más grandecito, se fue a Estudiantes de Huaico Hondo, que quedaba a unas 8 cuadras de su casa y donde tenía como técnico al “Melli” Castillo. También jugaba al básquet en Jorge Newbery, pero su sueño recurrente era el de convertirse en futbolista profesional.

“De chico, siempre con mis hermanos hacíamos fútbol y básquet, pero más me gustaba el fútbol. Mi viejo siempre estaba metido en el club donde jugaba al básquet y ahí iba siempre también”, comentó “Penka” en su momento al ser consultado por sus inicios en el deporte.

Un día, todo cambió. “A jugar al fútbol siempre me iba en bici, quedaba a ocho cuadras. Después se me pinchó la bici y no fui más a fútbol. El bicicletero estaba a dos cuadras y era imposible que vaya también”, recordó con una sonrisa cómplice. “Jugaba al fútbol de cinco, como Mascherano, con jogo bonito”, agregó en referencia a la posición que ocupaba dentro de la cancha.

La espina o el clavo que pinchó la rueda de su bicicleta hizo una parte, pero la más importancia fue la influencia de su padre. “Mi viejo me llevaba casi obligado, digamos, porque era dirigente del club y me decía que tenía que ir o había compañeros del barrio que siempre me pasaban a buscar”, comentó acerca de sus inicios en el básquet.

De Jorge Newbery pasó a Juventud BBC, donde jugó dos años, y luego terminó recayendo en Independiente BBC, donde se encontró con el ámbito adecuado para desplegar todo su potencial.

En el 2003, Olímpico e Independiente BBC armaron una fusión deportiva para jugar el hexagonal final de la Liga Junior en Carmen de Patagones. Tenía 15 años.

“En Liga Junior jugando para Olímpico de La Banda, siendo Cadete, por diferentes motivos no va uno u otro y justo el técnico (Carlos Acosta) me conocía. Salgo del colegio una y media de la tarde y mi viejo me dice preparate que tenés que viajar. En ese torneo en Carmen de Patagones me vieron de Hindú de Córdoba y ahí jugué dos años en los torneos locales”, contó en relación al torneo que le sirvió de vidriera para salir de la provincia,

Antes fue a Obras, pero no quedó y terminó yéndose a Córdoba para ponerse la camiseta de Hindú.

“A los 17 voy a Elortondo y después a Firmat, pero ambos equipos jugaban en Liga B y tenían también jugadores experimentados y había que pagar derecho de piso, no era fácil. En Elortondo había un base con similares características y por ahí querían a ese más experimentado y en Firmat había un dirigente que no me quería a mí sino al base del equipo que jugaba en contra, decía que el otro chico jugaba mejor. Pero el técnico de las inferiores me conocía y me hizo quedar y jugué en las inferiores y después en la Liga B”, recordó “Penka”, que ya se mostraba como un jugador de carisma.

“Ese año perdimos la final del ascenso con Escobar y teníamos la oportunidad de poder estar en la preselección argentina ya que ese año se hacía en Serbia el Mundial Sub19 y después fue un logro para mí quedar y jugar el Mundial”, comentó sobre aquella experiencia inolvidable en julio del 2007.

El 5 de octubre del 2007, “Penka” debutó en la Liga Nacional de la mano del “Huevo” Sánchez en Quilmes de Mar del Plata, enfrentando a El Nacional de Monte Hermoso. Ahí empezó su carrera profesional, que incluyó pasos por Boca, La Unión de Formosa, Quimsa, Sionista de Paraná, San Lorenzo y Fuerza Regia de Monterrey, pero a esa historia ya todos la conocen.l