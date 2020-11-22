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CARTELERA TV / 23 de noviembre de 2020

A LAS 21.30 FUERZA DE MUJER

- 20:22 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 LAS RECETAS DE MORFI

10.00 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ

10.30 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 ALAS ROTAS

17.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

17.30 ALAS ROTAS (CONTINÚA)

18.15 FLORICIENTA

19.15 ELIF

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 FUERZA DE MUJER

22.30 MASTERCHEF CELEBRITY

23.45 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE

TRANSMISIÓN.

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FANÁTICAS

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 PEDALIER

16.00 LO MEJOR DE QUIMSA: QUIMSA vs. ESTUDIANTES

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: LAS PANTERAS vs. CORONEL SUÁREZ

20.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

21.00 ARABESC

21.30 CICLO DE COLECCIÓN:

LOS TEKIS

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

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