Mike Tyson come carne de nuevo para su preparación

22/11/2020 - 23:50 Deportivo

El boxeador estadounidense Mike Tyson interrumpió su dieta vegana y volvió a comer carne para afrontar “los duros entrenamientos” de preparación con vistas a su retorno del próximo sábado, en un combate de exhibición, ante su compatriota Roy Jones Jr. “Esa dieta no me daba la fuerza necesaria para entregarme resistencia y el máximo de energías. Hoy, por ayer, como sólo carne, preferiblemente alce y bisonte. Es comida que me hace sentir en forma”, explicó Tyson.

Tyson, de 54 años, enfrentará a Jones Jr. (51) en el Staples Center de Los Ángeles a ocho asaltos de dos minutos cada uno. Peleó por última vez en 2005. Jones, en febrero de 2018.