FÚNEBRES | 23 de noviembre del 2020

FALLECIMIENTOS

23/11/2020

- Sofía Yolanda Radzvilovich

- Alicia Raquel Uñates

- María Mercedes Rodríguez Da Rocha

- Ravelo Exequiel Castillo

- Mario Iginio Maldonado

- Manuel Lorenzo Sayago

- Andrea Ybarra Vda. de Campos

- Margarita Arias

- Mario Cristobal Yanivelli

- José Antonio Suárez

- Julio César Palacios

ARIAS, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/20|. Sus hijos Roberto, Hugo, Liliana, Rolando, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 hs. en el cementerio privado Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NOERTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CABRERA, SANTIAGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/20|. "Yo soy la resurrección y la vida el que creé en MI aunque muera vivirá". Su hermano Pio Fransisco, sus primos Negri, Gringo y Toño, y sus respectivas familias participan con mucho dolor su fallecimiento.

MALDONADO, MARIO IGINIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/20|. Su esposa Gladys Jerez participa con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Caruso Cia. de Seg. S.A. - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MALDONADO, MARIO IGINIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/20|. Recuérdenme con alegría y con cariño, no lloren, no me gusta la tristeza, porque a donde ustedes vayan estaré siempre presente. Su hermano Carlos, su cuñada Chichina, sus sobrinos Gustavo y Carlitos, ruegan una oración en su memoria y resignación a su familia. Que brille para él la luz que no tiene fin.

PALACIOS, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/20|. Su esposa Norma Anchada, sus hijos Andre, Nicolás, Ismael y Vanesa y su nieto Augusto, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11:30 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RADZVILOVICH, SOFÍA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/20|. Su esposo Julio (Cacho), sus hijos Eduardo, Adriana, hijos politicos, Alfredo, su nieto Emanuel, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Parque de la Paz. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

RODRÍGUEZ DA ROCHA, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/20|. Su padre Raúl, su esposo Raúl, sus hijos Galo, Iheren, Eunice, su hijo de corazón Danilo, sus hermanos Anabel, Franco, Melisa, sobrinos Lisandro, Luisana, Renata, Karen, Luz Melina y demas familiares, sus restos fueron cremados. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SAYAGO, MANUEL LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/20|. Su esposa Marta, sus hijos Julio, Karina, Carlos, Daniel, Sandra, Deborah, hijos políticos, nietos, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SOSA, HÉCTOR HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/20|. Su madre Gladys Beltrán, sus hermanos Marcelo, Javier, Roque y Gladys y sobrinos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SOSA, HÉCTOR HERNÁN (q.e.p.d) Falleció el 21/11/20|. La familia política de su hermana Gladys; Gustavo, Andrea, Julieta, Lucas, Pancho y Valentino acompañan con profundo dolor a su madre y a sus hermanos haciendo oraciones en su memoria.

SOSA, HÉCTOR HERNÁN (q.e.p.d) Falleció el 20/11/20|. Susana de Cabrera y sus hijos Gustavo y flia, Marcelo y flia, Jorge y flia, participan con gran dolor su fallecimiento y ruega a Dios una pronta resiganción para su mamá, hermanos y demás familiares. Que en paz descanse.

SOSA, HÉCTOR HERNÁN (q.e.p.d) Falleció el 20/11/20|. "Cuando la tristeza y el dolor inunda tu alma ahi esta el abrazo, la compañia silenciosa para explicar lo inexplicable". Compañeros de trabajo del Centro Cultural del Bicentenario y amigos de su hermano Roque, lo acompañan ante la despedida de su hermano.

UÑATES, ALICIA RAQUEL (q.e.p.d) Falleció el 20/11/20|. Su esposo Antonio Arce, sus hijos Agustin, Tomy y Valeria, su hija política Trini y su nieta Constanza participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG. SA. - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

YANIVELLI, MARIO CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/20|. Su esposa Salto Lucia, sus hijos Ivana, Mario, Mariela, Ornella, Miguel, nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NOERTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

YBARRA VDA. DE CAMPOS, ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/20|. Sus hijos Ani, Clari, Claudia, hijos políticos, Juan, Santi, nietos Pablo, Lucas, Juanjo, Ale, Lourdes, bisnietos Bauti, Samuel y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 16 hs. en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

YBARRA VDA. DE CAMPOS, ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/20|. Participan su fallecimiento con profundo dolor. Sus hijas Ana, Clara y Claudia, sus hijos políticos Juan y Santiago, sus nietos Pablo ,Lucas, Juan José, Alejandro y Lourdes y demás familiares. Sus restos serán velados en la calle Plata 162 hoy de 14 a 16 horas. Q.e.p.d.

BUSTAMANTE, DELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Querida hermana y tía, ya casi un año de tu partida, y la herida y el dolor por tu ausencia física, está intacta. Se te extraña y te recordamos siempre. Has dejado una huella imborrable en los que te conocimos y hemos estado cerca tuyo. Nos has enseñado con obras sobre la generosidad, la entrega y la fortaleza. En nuestra memoria y en nuestro corazón siempre. Te amamos. Tu familia.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: cerraste tus ojos en un sueño eterno para despertar en la morada celestial, te fuiste de nuestras vidas muy pronto y nos enseñaste como se siente morir y seguir viviendo.Tus padres Luis y Negri, tus hnas. Ale y Faby, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri y demás familiares elevaremos una oración al cumplirse 8 años y 11 meses de tu partida a la casa del Padre. Siempre estarás en nuestros corazones.

SAYAGO, CECILIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/20|. "Yo soy la resurrecion y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá". Su amiga Irma Rea de Taboada y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, CECILIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/20|. "Ya está ante Ti Señor, recíbela en tu Reino". Su vecinos: Horacio, Irma, Hugo y Ester Rea participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, CECILIA ISABEL DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/20|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su socia Dra. Cecilia Sayago. Ruega oraciones en su querida memoria.

SAYAGO, CECILIA ISABEL Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/20|. Mario Roberto Ábalos, participa su fallecimiento con dolor. Acompaña en estos momentos de pesar a su hermana Nelly, amigo Luis Lindow y demás familiares, elevando oraciones en su memoria.

SAYAGO, CECILIA ISABEL DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/20|. Carlos Lazzari y Juana Molina participan con gran dolor la desaparición física de su muy querida amiga, acompañado en el dolor a su hija Daniela y sus hermanos.

SUÁREZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/20|. Su esposa Ascensión Acosta, sus hijos María, José, hija política Claudia, sus nietos Jesús, José Fina, hermanos, y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Piedad. 10hs. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CASTILLO, RAVELO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/20|. Sus padres Miguel, Marianela, su hermana Anahi, su cuñado Matías, sobrina María Pía y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Quimilí. Dpto. Moreno. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.