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CARTELERA TV / 24 de noviembre de 2020

A LAS 21.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

- 19:50 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 LAS RECETAS DE MORFI

10.00 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ

10.30 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 FLOR DE EQUIPO

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 ALAS ROTAS

17.30 GUERRA DE ROSAS

18.00 FLORICIENTA

19.00 ELIF

19.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

19.30 ELIF (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICION CENTRAL

21.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

21.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.45 FUERZA DE MUJER

23.45 MASTERCHEF CELEBRITY

01.00 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 EN ARMONÍA

16.00 LO MEJOR DE QUIMSA: QUIMSA vs. ESTUDIANTES

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: LAS PANTERAS vs. CORONEL SUÁREZ

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)


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