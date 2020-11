Vuelven las peluquerías, gimnasios, caminatas y ciclismo a Colonia Dora

23/11/2020 - 23:53 Interior

Luego de un marcado descenso del número de infectados de Covid 19 en la ciudad, el Comité de Emergencia de Colonia Dora, en forma conjunta con autoridades provinciales, resolvió ampliar los horarios de circulación y actividades comerciales a partir de hoy, martes 24 de noviembre.

En consecuencia, a partir de la cero hora, la libre circulación para los vecinos será autorizada de 7 a 22, mientras que los establecimientos comerciales de todos los rubros podrán abrir de 7 a 21.30. En cuanto al servicio de reparto a domicilio o delivery podrá circular hasta las 23.30.

También se resolvió que estarán habilitadas nuevamente las peluquerías, bares a modo delivery y gimnasios. Además se podrán realizar caminatas y ciclismo siempre con todas las medidas de seguridad y de acuerdo a los protocolos dispuestos por el Ministerio de Salud.

Merma de contagios

Colonia Dora tuvo en los últimos días un importante retroceso en cuanto al número de casos positivos de coronavirus, resultado que se pudo alcanzar gracias a la colaboración de gran parte de la comunidad que supo comprender la gravedad de la situación epidemiológica y que, a pesar de las dificultades, asumió la responsabilidad de permanecer en sus casas el mayor tiempo posible y cuidar la salud de todos.

La lucha no se detiene

No obstante, esta lucha continúa motivo por el cual se recuerda que las personas que son contacto estrecho de casos positivos que deben cumplir un aislamiento sanitario obligatorio por 14 días en su domicilio, aunque no presente síntomas e independientemente si fueron hisopados y su resultado fue no detectable (negativo).

Durante el aislamiento sanitario las personas no pueden salir de su hogar ni recibir visitas y deben cumplir con las medidas de prevención indicadas por las autoridades sanitarias.

Ante la presencia de fiebre mayor o igual a 37,5º y síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, además de falta de gusto y olfato de reciente aparición, y también cefalea, diarrea y / o vómitos o al haber estado en contacto con un caso confirmado, se insta a la población a que haga un contacto de inmediato con el sistema de salud comunicándose al 481 101 y evite el contacto social.