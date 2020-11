Cuenta regresiva al envío a juicio de banda por crimen de Peñaflor

24/11/2020 - 00:23 Policiales

Cinco sujetos serían enviados a juicio en las próximas semanas en Frías, sindicados de haber asesinado e incinerado, como resultante de una trama que conlleva traición, deudas, odios y el pago de $ 20.000 por el brutal homicidio.

El 6 de agosto del 2019 Ricardo Peñaflor fue asesinado. Dos días después, la policía encontró su cuerpo reducido a cenizas, en un camino inhóspito a Brea Chimpana, a 50 metros de la ruta 157, en el límite de Frías y Catamarca.

Los acusados son Saúl Gerez, de 74 años; el ex policía Lindor Alfredo Rodríguez y su esposa, docente, Claudia Viviana Pereyra (51); Jesús Osmar Pinto, de 47 años, detenido en el Bº Sumamapa, de Frías, y Daniel Ramón Pinto, 38, alojado en la localidad Los Morteros, departamento El Alto, zona rural de Catamarca.

El primero que se “quebró” fue Gerez. “Ya está todo hecho; me deshice del arma”, habría dicho en un audio. Ni bien los policías catamarqueños lo demoraron, confesó todo.

De acuerdo con su historia, el 6 de agosto “llegó ‘Peña’ a casa. Debían irse a Frías para firmar una operación con un escribano que implicaba resignar tierras a favor de la víctima.

“Eran las 18.30. Detrás entraron los Pinto y le apuntaron con dos armas de fuego. Cada uno tenía una 38. Jesús quería pegarle con un hierro a ‘Peña’ y yo se lo quité”, explicó Gerez. “Saúl, no dejes que me peguen, decía ‘Peña’. Igual le ataron las manos “y me dijeron que la cosa no era conmigo, que no me metiera”, subrayó Gerez.

“Llegaron luego Rodríguez y su mujer. Le dieron un paquete a los Pinto y hablaron un rato”, agregó Gerez, en alusión a $ 20.000, al parecer para financiar el crimen de su compadre.

Siempre en base al relato de Gerez, todos redujeron a Peñaflor. Lo cargaron en su camioneta. En el camino la víctima gritaba. Los Pinto lo golpeaban para que se calle, porque no le habían tapado la boca”, precisó Gerez, hasta llegar al camino elegido.

Allí, “Ramón Pinto le dio tres tiros, pero Peña seguía con vida. Ahí, Rodríguez sacó su arma de la cintura y dijo: ‘así se pega’, y le dio un tiro en la cabeza y lo mató”, resumió Gerez.

Después, “Rodríguez sacó unos bidones con gasoil y empezó a rociar la camioneta. Sacó un encendedor rojo del bolsillo y le prendió fuego. Después, todos salimos por la vía y comenzamos a caminar hacia Brea Chimpana. En el camino, nos alcanzó un auto con la esposa de Rodríguez. Antes, Rodríguez me entregó el arma con la que mató a Peñaflor, un 32 largo: ‘Encargate y tirala por ahí en un hoyo’, me dijo”, enfatizó el anciano.

Acusó al ex policía y a su esposa maestra de idear y planificar el atroz adiós del ganadero

Gerez habría explicado a los policías que los cerebros y principales interesados en matar a Peñaflor eran el ex policía y su esposa.

En síntesis, habría indicado que el ex policía mató a Peñaflor porque lo engañaba con su esposa, pero dejó en claro que la mano de obra pesada provino de los hermanos Pinto.

“Ojito con hablar porque tus hijos van a pagar”, le habrían advertido después que se consumara el asesinato de Peñaflor. “Ya de regreso a casa, los Pintos decían: ‘Metele un tiro que se c...”, manifestó el anciano a los policías.

Según el detenido, mientras caminaban alejándose del cuerpo, los Pinto le ordenaban: ‘No dejes huellas porque te voy a cortar los pies”.

“El 7 de agosto, Rodríguez y su mujer se presentaron en mi casa y me pidieron que no comentara que ellos estuvieron en todo y que me iban a pagar buena plata”.

Más allá de que la versión de Gerez fue la primera, los fiscales Gustavo Montenegro y Gustavo Zavalía intuyen que en su historia omitió capítulos clave y que pese a negarlo, también él fue protagonista estelar del crimen, ya que jamás hizo nada para evitarlo, mucho menos denunciarlo.