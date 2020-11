Alejandro Sánchez a EL LIBERAL: “El equipo necesita un triunfo”

24/11/2020 - 00:54 Deportivo

Central Córdoba venía necesitado de resultados, sobre todo después de la derrota ante Colón en Santa Fe. Y si bien el empate ante Independiente no alcanzó, sirvió para aplacar los ánimos. Incluso, el equipo de Berti mostró una mejoría con respecto a los partidos anteriores, según la óptica de su arquero Alejandro Sánchez.

“Noté que el equipo, respecto de los partidos anteriores, entró con una máxima concentración. Lamentablemente, los partidos anteriores ya estábamos perdiendo por un gol antes de los diez minutos. Noté una concentración máxima que tampoco le permitió crecer a Independiente. Hubo una mejoría en la concentración y en el contagio que trajo a que el equipo empiece a mejorar respecto de los resultados”, analizó el golero ferroviario en diálogo con EL LIBERAL .

Sánchez valoró que a Central no le hayan convertido por primera vez en todo el torneo. “Sirve para la confianza de todos. Yo igualmente, más allá de los tres partidos que pasaron, estoy con una confianza enorme, me siento espectacular y esto sirve para la confianza del equipo. Eso nos vino muy bien a los 30 jugadores”, sostuvo el ex arquero de Atlético Tucumán y Nueva Chicago.

Consultado si a Central Córdoba le está faltando soltarse más de mitad de cancha hacia adelante, el arquero respondió:

“Más que soltarse de mitad de cancha para adelante, yo creo que el equipo necesita un triunfo para generar un poco de confianza en todos nosotros. Creo que un triunfo nos va a dar soltura en todos los sectores de la cancha. Creo que necesitamos eso, un triunfo para que todos nos quedemos tranquilos y podamos seguir adelante con todo el proyecto que tenemos en el camino”.

Al Ferro ya no le queda margen de error. Para seguir soñando con la clasificación a la zona Campeonato, está obligado a conseguir su primer triunfo en la Copa Liga Profesional el domingo, cuando visite a Defensa y Justicia, que tiene la misma necesidad y obligación.

“El domingo es una final para los dos equipos así que seguramente se va a dar un lindo partido, abierto como fue acá en Santiago. Va a ser una final para ambos, los dos vamos a querer ganar y seguramente va a ser un lindo encuentro”, concluyó el “Oso”.

“Vinieron los muchachos a charlar con nosotros”

El arquero de Central Córdoba se refirió también al episodio del jueves pasado en el predio del Iosep, cuando el plantel recibió la “visita” de los barras ferroviarios tras la práctica. El “Oso” admitió lo ocurrido, pero le bajó los decibeles al asunto y aseguró que “no hubo ningún problema”.

“Vinieron los muchachos a charlar con nosotros. Hubo un diálogo, hubo comunicación entre nosotros y fue solamente eso. Ellos se manifestaron, nosotros tomamos la palabra. Así que sin ningún problema tuvimos un diálogo que se dio y charlamos tranquilamente. No hubo ningún problema”, le contó a EL LIBERAL el golero del Ferro.