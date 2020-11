Gerardo Montenegro: “En las burbujas hubo negligencia”

24/11/2020 - 01:03 Deportivo

Gerardo Montenegro, presidente de Quimsa y de la AdC, habló sobre la suspensión momentánea de la Liga Nacional y opinó que “hubo negligencia” en las “burbujas” que se montaron en Buenos Aires.

“Creo que en las burbujas hubo negligencia. Todos los que formamos parte de esto tenemos que estar comprometidos con las medidas sanitarias y ser muy rigurosos con las mismas. Cada 7 días vamos a hisopar preventivamente porque puede haber jugadores sin síntomas que provoquen brotes. También previo a las jornadas, realizaremos tests para que 15 o 20 minutos antes de jugarse el partido, nos aseguremos que estén sin el virus”, comentó el dirigente santiagueño.

“Ahora tendremos una propuesta para ver cómo continuar con el torneo. Lo trataremos en una reunión con las dos conferencias. En nuestra organización, más allá de los controles todo está en la conducta individual. Si no modificamos conductas individuales no hay control y eso permite que haya rebrotes. Lo más inteligente fue suspender como tenía que ser y aprender de las experiencias y sobre esa base continuar. Lo peor es echar culpas y no hacerse cargo”, agregó en una entrevista concedida a UCU Radio.

La reanudación

Consultado acerca de la continuidad de la Liga Nacional, explicó: “Estamos trabajando para presentar una propuesta de reanudación de La Liga ante el Ministerio de Turismo y Deportes. Queremos terminar los partidos previstos. El 2 de diciembre volveríamos con la Sur y el 4 con la Norte. El Súper 20 lo jugaríamos después del descanso, antes del inicio, en la segunda etapa del torneo. Vamos a asumir el desafío de continuar y aprovechando el conocimiento de la práctica”.

Montenegro defendió el accionar de la dirigencia del básquet argentino. “Fabián (Borro) ha mantenido una reunión con el Ministerio de Deportes informando sobre todo el proceso de inicio de temporada y motivos de reuniones. Apareció el Ministro (Matías Lammens) con la suspensión, pero lo cierto es que nosotros, previamente a eso, ya habíamos suspendido una fecha y habíamos tomado medidas preventivas para hisopar a la zona norte, donde no había motivos para hacerlo. Teníamos 6 días para que comiencen las ventanas y queríamos preservar a los jugadores para tenerlos disponibles para la Selección Argentina. Queríamos que los jugadores vuelvan a la competencia que la Selección pueda cumplir con su compromiso internacional”, señaló.

Con respecto al protocolo, opinó: “Me parece que no ha estado claro para cada club. Si de pronto por una situación accidental se produce un brote de 5 o 6 contagiados, voy a reclamar al jefe de equipo y al cuerpo técnico que tiene que estar encima de los jugadores. Hisopamos al personal del hotel, porque el primer planteo era que el personal del hotel contagiaba a los jugadores. Como organización no vamos a correr el riesgo de tener a las delegaciones en un solo hotel porque pueden darse esas situaciones y por eso suspendemos. Si nos damos cuenta que no hay una buena conducta o hay una negligencia eso puede trasladarse a las demás delegaciones”.