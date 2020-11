El superávit comercial fue de U$S612 millones, casi un tercio de octubre 2019

24/11/2020 - 22:36 Economía

El intercambio comercial cerró octubre con un superávit de US$ 612 millones, por debajo de los US$ 1.768 millones de igual mes del año pasado, informó el Indec.

Este resultado fue producto de exportaciones por US$ 4.616 millones, un 21,8% menos que en igual mes del año pasado, contra importaciones por US$ 4.004 millones, con un retroceso de solo el 2,8% interanual.

Los principales socios comerciales fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden. Estos tres países absorbieron 30,8% de las exportaciones de Argentina y abastecieron 53 % de las importaciones.

Las exportaciones a Brasil alcanzaron US$ 725 millones y las importaciones, US$ 886 millones dejando un saldo comercial deficitario de US$ 161 millones. En tanto, las exportaciones a China sumaron US$ 433 millones y las importaciones, US$ 859 millones, lo que también dejó un déficit comercial, en este caso de US$ 425 millones. l