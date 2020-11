Alma Giuliano: “A Cris la admiro con todas las letras”

24/11/2020 - 23:07 Pura Vida

Alma Giuliano lanzó al mercado su primer sencillo “Sí es lo que quiero”, de la mano de Chule Von Wernich y Marie Perticari. La cantante de 15 años, nacida en la ciudad de Campana, escribió esta canción inspirada en su experiencia con las redes sociales y la relación con sus seguidores; un mensaje positivo que toma como guía los buenos momentos que vive y también le sucedieron a partir de esos vínculos generados.

El año pasado hizo la apertura de ShowMatch. En este 2020, subió un cover de la canción “Falta amor” de Ricky Martin y Sebastián Yatra. Y fue Ricky quien compartió esta versión en sus historias, con un cálido mensaje.

Cantó “Cuando seamos grandes” junto a Alejandro Lerner en el marco de los 30 años por los Derechos del Niño. Hizo duetos con MYA, Pedro Capó, Thiago Luna, Mau & Ricky y Dvicio. Ahora, lanzó “Sí es lo que quiero”. Alma Giuliano es su nombre. Tiene 15 años. Y, tal como le dijo a EL LIBERAL , sueña con trabajar con Cris Morena.

A propósito de “Sí es lo que quiero”, ¿qué es lo que quiere Alma?

Lo que yo quiero respecto de lo artístico es seguir creciendo e ir perfeccionándome también en otras partes. Ahora estoy muy enfocada en todo lo que es cantar, pero no dejo de lado la posibilidad, en un futuro, de actuar. Actuar con Cris es una de las cosas que más me encantaría en el mundo. Hacer teatro con Cris Morena, tipo “Casi Ángeles”, o bailar. Todo lo artístico me encanta. Si bien ahora estoy enfocada en la música, en el futuro me encantaría sacar un disco y hacer giras. No me cierro a la posibilidad de todo lo que sea artístico en general. Si se me da poder actuar con Cris en una obra de teatro, una serie o en una película, me encantaría poder perfeccionarme como artista en general.

¿Hay conversaciones encaminadas para trabajar con Cris Morena?

En el 2020 iba a poner en marcha su academia. Yo mandé para el ingreso y me aceptaron. No veo la hora de que se pueda ir a estudiar allá. Se iba a hacer en septiembre, pero por la pandemia no se pudo. Lo pasaron para el 2021. Espero estar estudiando ahí el próximo año. La verdad que estoy re contenta porque Cris es una ídola. Crecí viendo “Rincón de luz”, “Floricienta”, “Casi Ángeles”, “Chiquititas” y “Aliados”. Poder estudiar en un lugar en donde ella está es una locura, es un sueño hecho realidad. Cris hace magia. A Cris la admiro con todas las letras.

En la canción dices “yo sólo quiero salir, vivir, llorar, reír...” ¿Es sólo una metáfora o apuestas a más?

Eso es algo muy metafórico que pusimos en la canción. Esto se refiere a la libertad de vivir en general. Lo que hace referencia mucho la canción es que, a veces, uno se expone en redes sociales o muestra lo que le gusta hacer y después hay gente que quizás no comparte eso y empieza a decirte quizás esto o quizás lo otro. No está bueno. Entonces va por ese lado: de que sólo te importe lo que a vos te hace feliz, quieras salir, vivir, llorar, reír.

¿Esta canción nació del vínculo que has establecido con tus fans en las redes sociales?

Claro. En realidad, la canción habla un poco de los seguidores y de cómo me siento respecto a eso, tanto en lo bueno como en lo no tan bueno. Igualmente, como dice en una parte, siempre es mayoría los comentarios buenos. Me llegan mensajes en los que me expresan que les encantó mi canción porque se sienten identificados con lo que dice. No solamente me basé en los seguidores sino que está bueno que ellos se sientan identificados.

¿Qué significó cuando viste que Ricky Martín compartió la ver sión que vos hiciste de “Falta de amor”, de Ricky y Sebastián Yatra, y te dejó un mensaje tan cálido?

Para mí fue una locura. Ricky Martin es un artista increíble y no hace faltar decir ni remarcar el talento que tiene. Cuando subí el cover, a mí Sebastián Yatra ya me había reposteado, pero Ricky Martin es algo que no se me pasó nunca por la cabeza. Mi vieja entró a mi habitación y me dijo “¿no lo vio?” Yo estaba recostada y justo en el momento en que mi vieja me dice eso me llega una notificación de él. Lo sigo mucho y me encanta.

¿Cómo has vivido la experiencia de cantar con Lerner “Cuando seamos grande”?

Cantar con Lerner fue una experiencia inolvidable. Cuando a mí me dijeron que había una posibilidad de que forme parte de una canción con Lerner, me emocioné. Salió un proyecto increíble y la canción quedó muy bien y con un mensaje muy lindo. Es una canción muy Lerner, tiene un ritmo hermoso.

¿Es una preocupación tuya de hablar, a través de tus canciones, de la libertad, del ser, de sentir y de vivir?

No sé si es una preocupación. Quiero transmitir a la gente que me sigue que tienen que hacer lo que quieren, cuando quieren y como quieren y si alguien me dice que no, bien por vos, besos y a fijarse en lo positivo que siempre hay algo bueno.

Ricky Martin y Sebastián Yatra comparten tu historia, cantaste con Lerner, hiciste dúo con Divicio, Mau y Ricky, Pedro Capó y Tinelli te elige para abrir ShowMatch.

La apertura de ShowMatch fue una de las cosas más lindas que me pasó en la vida porque yo, desde chica, siempre he seguido el programa. A los 5 años yo estaba viendo el programa y, a las 14, canté en la pista de ShowMatch. Fue un sueño hecho realidad. Fue una experiencia muy linda. Conocí mucha gente. Todo lo que me ha sucedido ha sido una experiencia enriquecedora. Fueron experiencias inolvidables.

Un verdadero fenómeno en Instagram, Tik Tok y YouTube

“Sí es lo que quiero”, la flamante canción de Alma, está disponible en las plataformas digitales, y cuenta con un videoclip subido a su flamante cuenta de YouTube que ya tiene en menos de medio año más de 210 mil suscriptores. Alma es un fenómeno en las redes sociales. Hace tres años, cuando tenía 12, abrió su cuenta de Instagram que hoy suma más de 500 mil seguidores, mientras que en Tik Tok reúne a 470 mil admiradores.

¿Cómo te llevas hoy, a tus 15 años, con la alta exposición?

En realidad, bastante bien. Tengo a mis papá que están acompañándome todo el tiempo, que están diciéndome “cuidado con esto”, “vas bien por acá”, “cuidado con lo otro”. Es muy loco, en realidad, porque a mis 15 años recién cumplidos -yo empecé con las redes cuando tenía 12-, es muy sorprendente que salga a la calle y me encuentre con alguien que me diga “yo te sigo, ¿me puedo sacar una foto con vos?”. Estoy rodeada de gente muy buena y siempre me llegan comentarios muy lindos, tanto de mi familia como de amigos y mis seguidores en las redes.