La AdC analiza la suspensión del único descenso

25/11/2020 - 00:19 Deportivo

La Asociación de Clubes (AdC) analiza la posibilidad de suspender el descenso para el regreso de la Liga Nacional, tras los casos de coronavirus detectados en las diferentes delegaciones y en los árbitros.

La dirigencia habló de la posibilidad de bajar el único descenso a la Liga Argentina, sobre todo porque la segunda categoría está sujeta a la vacunación contra el coronavirus, según explicó el presidente de la AdC, Gerardo Montenegro, en TyC Sports.

“Jugar con un esquema de descensos en esta temporada no es justo. Las otras categorías no volverían hasta que no esté la vacuna”, comentó el santiagueño.

Además de la quita del descenso, otros de los cambios pasarán porque los partidos se reprogramarán y no se darán los puntos.l