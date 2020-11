Juan Esteban de la Fuente: “Leo Gutiérrez me dio un rol importante en Olímpico”

25/11/2020 - 00:22 Deportivo

Juan Esteban De la Fuente está en el mejor momento de su carrera deportiva, con protagonismo en Olímpico y con la chance de vestir la celeste y blanca este fin de semana.

“Las expectativas hoy por hoy son de disfrutar el presente, pero no dejar de pensar en el futuro. Tengo que afianzarme en La Liga y demostrarme a mí mismo que puedo jugar y tener responsabilidades en el equipo. Leo Gutiérrez me dio un rol importante y una responsabilidad completamente distinta a la que tenía en Quilmes. Tengo un año más de contrato y quiero ver qué puede pasar el día de mañana, que si Dios quiere pueda ser jugar en Europa, uno de mis sueños”, comentó el escolta/alero marplatense, con pasado en el “Cervecero”.

“Juane” contó cómo se enteró de la citación al seleccionado nacional. “No me esperaba la convocatoria. Estaba tomando un café y me llamaron para avisarme que estaba convocado y me explicaron cuándo íbamos a empezar a entrenar y cuando colgué, recién ahí me di cuenta y caí. Lo compartí con mi familia y lo fui procesando. Uno de chico siempre sueña con estar en la selección mayor”, indicó el marplatense, hijo de Esteban De la Fuente.

“Estoy con una energía y un entusiasmo como la que sentí cuando volví a pisar una cancha después de 8 meses de inactividad. Con ganas de comerme al rival, por decirlo de algún modo. La convocatoria me hace sentir lo mismo, y me desbordan las ganas de jugar con la Selección”, expresó.

“Somos un equipo joven y con muchas ganas, y un promedio de edad de 24 años. Vamos a tener que estar muy concentrados. La energía no va a faltar durante los 40 minutos. Tenemos un perímetro con muchos jugadores que generan juego y anotan. No nos vamos a relajar ni un segundo”, avisó.l