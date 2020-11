El emotivo mensaje de Valentino Rossi a Diego Maradona

25/11/2020 - 23:07 Deportivo

Uno de los deportistas que también llora la muerte de Diego Maradona es Valentino Rossi, quien fue siempre cercano al Diez. Para recordarlo, el italiano compartió imágenes en sus redes sociales de cuando festejó con la camiseta del ídolo después de ganar en Las Termas de Río Hondo en 2015.

Aquel 19 de abril de 2015, Rossi batió a Marc Márquez en un duelo tan intenso que terminó con el español en el suelo. Tras consumar su victoria, “Il Dottore” subió al podio con una casaca de la selección Argentina e hizo delibrar al público presente.

Además, también tuvieron un encuentro entre ambos, que se produjo en la carrera disputada en Misano en 2008. “Siempre es algo fantástico volver a Italia, y ver a Valentino aquí, rodeado de todos sus fans, es un verdadero placer. ¡Él es una parte destacada de la historia de este deporte y no me quería perder esto!. Me siento muy feliz de estar aquí, es algo que he esperado durante mucho tiempo”, manifestó el ex futbolista después de saludar al múltiple campeón.