Santiago del Estero registró este miércoles 266 nuevos contagios y 2 muertes

26/11/2020 - 00:22 Santiago

El Ministerio de Salud de Santiago del Estero confirmó este miércoles que en las últimas 24 horas se confirmaron 266 nuevos contagios en la provincia, además de 2 fallecimientos.

Se procesaron un total de 658 muestras el día de hoy. De las cuales, se obtuvieron 266 positivos. Un total de 190 corresponden a Santiago-Banda y 76 al interior de la provincia, distribuidos de la siguiente manera: Añatuya 1; Brea Pozo 1; Clodomira 6; Colonia Dora 1; Colonia El Simbolar 3; Estación Simbolar 1; Fernández 6, Forres 1; Frías 13; Higuera 1; La Cañada 3; Loreto 1; Los Juríes 5; Nueva Esperanza 4; Nueva Francia 2; Ojo de Agua 7; Pozo Hondo 1; Puesto Nuevo 1; Quimilí 7; Suncho Corral 1; Villa Atamisqui 1; Termas de Río Hondo 8; Vilmer 1.

Se notificó el fallecimiento de dos personas por COVID-19. Un hombre de 66 años con hipertensión arterial que estaba internado en un sanatorio privado de la ciudad Capital y un hombre de 55 años con antecedentes de hipertensión y diabetes que estaba internado en el Hospital Independencia.







Step 2: Place this code wherever you want the plugin to appear on your page.