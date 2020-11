“La retracción resultó peor de lo pensado inicialmente”

26/11/2020 - 01:27 Economía

El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz ponderó el rol del Estado y de la inversión en protección social para afrontar la pandemia de coronavirus, al advertir que ‘la evolución de la enfermedad demostró que existieron profundas fallas en el sistema económico social en algunos países, y fortaleza en otros’.

Stiglitz, advirtió que ‘la magnitud de la retracción económica resultó peor de lo que inicialmente pensamos, y con un impacto enorme en los países emergentes’.

El experto, ex economista jefe del Banco Mundial y Premio Nobel de Economía en 2001, se mostró muy crítico de los EEUU en su accionar contra la pandemia y resaltó acciones de Nueva Zelanda y Corea del Sur. También ponderó el rol de ‘liderazgo del FMI, si bien criticó la falta de apoyo en los nuevos planes de asistencia de países como EE.UU.’, uno de los principales países con presencia en ese organismo. En particular, consideró que “una manera de ayudar a la recuperación en un contexto de alto endeudamiento de los países emergentes sería que los países desarrollados que no necesiten su SDR (Derechos Especiales de Giro) “los donen o presten”, a modo de propuesta. Dijo que los países que mejor pudieron afrontar la pandemia fueron los que tuvieron instituciones fuertes y respeto por el conocimiento.l