Anticipan un verano seco y caluroso ya que las lluvias estarán por debajo los valores normales

26/11/2020 - 01:32 Santiago

No es para nada alentador el panorama para la agricultura y la ganadería, de cara al verano que se aproxima, en lo que hace a la falta de agua, ya que según vienen anticipando los expertos, debido al efecto climático de “La Niña”, las lluvias estarán por debajo de los índices normales, y se hará sentir la sequía.

“No es que no va a llover, sino que al cabo de la temporada, el promedio de lluvias estará muy por debajo de los valores normales”, le anticipó a EL LIBERAL el ingeniero Howard Van Meer, especialista en Hidrología Agrícola.

Dijo que estas características se presentarán en el norte, desde donde bajan los ríos que alimentan la cuenta Salí-Dulce, por lo que estarán especialmente comprometidos los cauces de los ríos.

Dijo además que la situación será especialmente comprometida para los productores de la zona de secano de la provincia, donde emplean el agua de las represas para sus animales, por lo que les recomendó mantener en condiciones las vías de captación de agua de las tormentas.

Complicado

“Estamos en el momento del fenómeno de ‘La Niña’, durante el que hay más probabilidades de sequía, y no son muy alentadores los pronósticos para los meses que vienen. Vamos a tener un verano medio complicado en cuanto a las precipitaciones. No quiere decir que no va a llover, pero para al final del verano, hay un 70 u 80 % de probabilidades de haber tenido lluvias muy por debajo de lo normal”, explicó el ingeniero Van Meer.

Puntualizó que esta situación se va a presentar “en todo lo que es la cuenta alta de Tucumán, del Salí-

Dulce, por lo que vamos a tener menores aportes al sistema de la cuenca, por ende menos agua en el Embalse, y por ende, menos disponibilidad de agua para el riego”.

“Si bien es complicada la situación también para la cría de ganado, creo que ahora en el Canal Matriz dejan un caudal para las represas, dejan pasar agua para llenar represas para el consumo animal y en el interior, fuera del sistema, están los productores que utilizan agua de lluvia con las que llenan las represas, y obviamente, si llueve menos, van a tener problemas con eso también”, añadió el experto (ver Pág. 8).

Almacenamiento

Respecto de estos casos en particular, dijo que, al haber menos lluvias, hay que aprovecharlas.

“Para estos días hay buenas perspectivas de lluvia, y hay que estar preparados para tener todo en condiciones para la captación de agua en las represas. Justamente en un año seco, hay que estar mejor preparados para estas cosas, rescatar la mayor cantidad de agua posible, por eso siempre les pedimos que tengan en condición las regueras para captar agua, especialmente en la zona de secano, alejada del río Dulce”, puntualizó Van Meer.

Advirtió sobra las lluvias, que se está viendo que este fenómeno es muy puntual, ya que “hay zonas en la provincia donde si llovió, como en el noreste, caso puntual la región de Tintina y otras ciudades de esos departamentos, y llovió mucho menos que en el oeste, en los departamentos Capital, Río Hondo, Banda, o Guasayán”.

Sobre las temperaturas, dijo que este verano, “al tener menos nubosidad, vamos a tener días de mucho calor. Años secos, sin nubes, suelen ser más calurosos”.

Habría un marcado descenso de temperatura

Según los portales del clima en nuestro país, hoy se daría un pronunciado descenso de la temperatura en nuestra provincia, ya que se anuncia una máxima de 29 grados, luego de los 36 que se registraron, aunque con una sensación térmica que llegó a los 40, por efecto de la elevada humedad.

Según los pronósticos, el tiempo se presentará hoy cálido, húmedo y muy inestable sobre las provincias del norte del país donde se desarrollan áreas lluvias y tormentas.

Desde anoche rige para nuestra provincia una alerta por tormentas fuertes, y de mucha carga eléctrica.

La temperatura mínima pronosticada para hoy es de 21 grados, mientras que la máxima sería de 29 grados. A partir de mañana, comenzaría a ascender, para llegar a los 35 el fin de semana.l