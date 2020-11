FÚNEBRES | 26 de noviembre del 2020

26/11/2020 - 01:59 Funebres

26/11/20

- Aldo Héctor Gavícola (La Banda)

- Luis Aldo Araujo

- Ricardo Rodolfo Garay

- Ramón Osvaldo Giménez

- Olga del Valle Díaz de Guzmán

- Ricardo Rodolfo Garay

- Camilo Lullis Nasif

- Hugo Enrique Brandán

Dr. ALDO HÉCTOR GAVÍCOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

Y un día te fuiste, dejándonos solos, con el corazón partido y el alma desgarrada, pero sé que ahora estás en brazos de nuestra madre, a la que nunca dejamos de extrañar. Sé que estás en paz, de la misma forma que sé, que algún día, volveré a estar con ustedes. Extrañándote con mi corazón destruido. Tu hermano Dr. Rodolfo Moisés Gavícola.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ALDO HÉCTOR GAVÍCOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

Su tía Blanca Eusebia Reyes Vargas, sus hijos Carlos y Liliana participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ALDO HÉCTOR GAVÍCOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

Su prima Liliana Falcione de Asar, sus hijos Charly y Mariana participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ALDO HÉCTOR GAVÍCOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

Alicia Vilanova, sus sobrinos Pablo, Diego y Ana Gabriela participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ALDO HÉCTOR GAVÍCOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

Su primo Luis Carlos Falcione, sus hijos Pablo, Diego y Ana Gabriela participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ALDO HÉCTOR GAVÍCOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ALDO HÉCTOR GAVÍCOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

La presidenta provisional del Senado de la Nación, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ALDO HÉCTOR GAVÍCOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ALDO HÉCTOR GAVÍCOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ALDO HÉCTOR GAVÍCOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

La Sra. intendente de la ciudad Capital Ing. Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ALDO HÉCTOR GAVÍCOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

La Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos Dra. Matilde O´Mill participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ALDO HÉCTOR GAVÍCOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

El Sr. ministro de Gobierno, Seguridad y Culto de la Provincia Dr. Marcelo A. Barbur, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ALDO HÉCTOR GAVÍCOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

El Sr. ministro de Gobierno, Seguridad y Culto de la Pcia. subsecretario, directores Grales. de áreas del Ministerio, participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ALDO HÉCTOR GAVÍCOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

La ministra de Salud Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud Dr. César Monti y coordinador Gral. CPN. Norberto Zanni, participan con mucho dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ALDO HÉCTOR GAVÍCOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

Directores, coordinadores, referentes de Programas y empleados del Ministerio de Salud, despiden con mucho dolor al Dr. Aldo y acompañan a su familia en este difícil momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ALDO HÉCTOR GAVÍCOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

Dr. Abdala Omar Marcelo y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido primo Aldo y ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ALDO HÉCTOR GAVÍCOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

El Colegio de Odontólogos de Santiago del Estero, a través de su honorable consejo directivo participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega colegiado y padre de sus colegiados Dra. Antonella Gavícola Falcione, Dr. Aldo Nicolás Gavícola Falcione, acompañan a sus colegas y familia en estos momentos de dolor y elevan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ALDO HÉCTOR GAVÍCOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

Comisión directiva y empleados del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor de su fallecimiento, exmiembro de comisión directiva, y padre del Dr. Aldo Nicolás Gavícola Falcione y de la Dra. Antonella Gavícola Falcione, socios de nuestra institución. Se ruegan oraciones en su querida memoria, y por la pronta resignación de su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ALDO HÉCTOR GAVÍCOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

Sus hermanos Ing. José Gigli, Lic. Cecilia Falcione, sus sobrinos Dra. Constanza Gigli, Nicolás Albarracín, Valentín Albarracín Gigli, Dr Sebastián Robles, Dra. Julieta Gigli, Felipe Robles Gigli, CPN Federico Gigli y Elsa Rodríguez, participan su fallecimiento y acompañan a Marizú, Aldo, Franco y Antonella en estos momentso de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ALDO HÉCTOR GAVÍCOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

Su hermano político Daniel Falcione y Dra. Valeria Cerutti, Dra. Josefina Falcione, Luciana Falcione y Benjamín Falcione participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ALDO HÉCTOR GAVÍCOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

La señora presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, participa el fallecimiento del Dr. Aldo Gavícola y acompaña en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ALDO HÉCTOR GAVÍCOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

La señora presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, equipo de asesores de Presidencia, directora de Sumarios, directores generales de los todos los niveles educativos, director general de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los distintos niveles, supervisores y analistas técnicos docentes, coordinación del área Legal y personal del organismo participan el fallecimiento del Dr. Aldo Gavícola y acompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RICARDO RODOLFO GARAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RICARDO RODOLFO GARAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

El Dr. Carlos Silva Neder, su esposa Silvina, e hijos participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RICARDO RODOLFO GARAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

Querido Rudy, te despedimos con un gran dolor. Tus tíos Hugo Elías, su esposa Rosa Esther, su tía Alicia, sus primos Walter, Doris, Silvina, Marcelo y Miryan (a) participan con pesar su fallecimiento y rogamos una pronta resignación para su esposa Mirian y sus hijos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RICARDO RODOLFO GARAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

Miguel Elías, María Eugenia Palavecino, sus hijos, Ignacio, Mariano, Sebastián y Anabel Salvatierra, participan con profundo pesar su fallecimiento, ruegan oraciones a su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS RAMÓN TOBAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 24/11/20 y espera la resurrección.

“Cuando alguien que amamos muere, no hay forma de evitar la tristeza y tener un vacío en el corazón, pero tenemos la paz y el consuelo que ya está junto a nuestro Padre Celestial”. Su esposa Blanca Azucena Coronel de Tobar, sus hijos Luis Ernesto, Luciana y Lorena Tobar Coronel, hijos políticos Christian Silva y Patricia Figueroa, sus nietos Luisina, Agostina, Pilar, Ignacio, Luciano Tobar participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS RAMÓN TOBAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 24/11/20 y espera la resurrección.

“Te fuiste sin despedirte, sin decir adiós te marhaste, la muerte arrebató tu vida en el momento que menos lo esperábamos, pero mi esperanza es que con la ayuda de Dios algún día nos volveremos a ver”. Su hija Luciana Tobar Coronel y sus nietos Luisina y Luciano Tobar participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS RAMÓN TOBAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 24/11/20 y espera la resurrección.

“Es un día muy triste, porque hoy debemos ver partir con tristeza a quien vive y vivirá eternamente en nuestros corazones”. Su hijo Luis Ernesto Tobar Coronel, su hija política Patricia Figueroa y su nietro Ignacio Maximiliano Tobar participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS RAMÓN TOBAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 24/11/20 y espera la resurrección.

“En este momento de dolor quisiera tener la oportunidad de tenerte a mi lado por un minuto para darte un abrazo y despedirme mirándote a los ojos”. Su hija Lorena Tobar Coronel, su hijo político Christian Silva, sus nietas Agostina y Pilar Silva Tobar participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS RAMÓN TOBAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 24/11/20 y espera la resurrección.

“Que brille para él la luz que no tiene fin”. Su primo Juan Carlos Tobar y familia participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. HUGO BRANDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

Cuerpo Médico y Personal de Clínica Mayo Añatuya, participan con profundo dolor el fallecimiento de quien en vida formara parte del plantel como médico oncólogo. Condolencias a la flia. Brille para él la luz eterna.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. HUGO BRANDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

Rolando Vittar y familia, participan con profundo pesar el fallecimiento del colega y amigo. Ruegan una oracion en su memoria.

Dr. HUGO ENRIQUE BRANDÁN

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

La ministra de Salud Lic. Natividad Nasif, el subsecretario de Salud Dr. César Monti, el coordinador Gral. CPN Norberto Zanni, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CAMILO LULLIS NASIF

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

Siempre perder a un ser querido, deja un profundo dolor en nuestros corazones. Fuiste una excelente persona. Tu hna. pol. Sara Ramírez, Gustavo Garbi y familia, Hilton Garbi, Inés Parra, sus sobrinos Mikaela, Rocío, Luján, Alejo, Paula, Nico, Rosa Coria y Jonathan Coria participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Ana Garbi y sus hijos Ariel y Laura Susana Nasif. “Que brille para él la luz que no tiene fin”.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORMA VALSAGNA DE VALLES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/11/20 y espera la resurrección.

Mi reyna madre ya no hay dolor ni sufrimiento ya estas descansando con tu amor! Tus hijos Graciela y Cacho Layus, tus nietos Andrea y Ariel, Maria Emilia y Oscar, Luisito y Valeria, tus bisnietos Facundo, Valentino, Nazareno y Almita . Tus fieles servidoras Maria y Silvana participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el parque de la paz.

ALFREDO RAÚL ROGER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/11/20 y espera la resurrección.

Tu esposa Puky, tus hijos Magdalena y José Yagüe, Huerto, Eliseo, Sol y Delfina; tus nietos Manuel y Baltazar invitan a la misa virtual que se celebrará a las 19 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano al cumplirse 2 años de su fallecimiento.

RAÚL ADOLFO ALAGASTINO (Fito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/10/20 y espera la resurrección.

Cuánta tristeza y angustia nos causa tu ausencia. Un gran vacío es nuestra casa sin vos. A un mes de tu partida te recordamos con mucho amor. Siempre vivirás entre nosotros. Tu esposa María Elena, tus hijos Lorena y Fernando y tu nieta Luz, elevan oraciones en tu memoria.

HERCOLINA ANRIQUEZ DE GUEDEA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/11/19 y espera la resurrección.

Su esposo Miguel Guedea, su hija Zulema Guedea, su hijo político Pinino y sus nietos Bruno y Mauro invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia La Salette (La Banda) con motivo de cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor.

ANTONINO STANCAMPIANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/11/10 y espera la resurrección.

Querido Nino: la vida a veces nos parece injusta porque se lleva a nuestros seres más queridos. Y si bien somos creyentes, nos cuesta asumir las ausencias. Sobre todo de un ser tan querido como vos. Tu esposa, tus hijos, nietos y también bisnietos te recuerdan siempre por tu bondad, el amor por tu familia y tu espíritu de lucha, que ha sido ejemplo para todos. A diez años de tu partida al Reino Celestial te recordamos con mucho amor, y siempre nos acordamos de tus ocurrencias y tus enseñanzas con el ejemplo. Nino estuviste, estás y estarás siempre en nuestros corazones.

HUMBERTO ANÍBAL REY ESPÍNDOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/11/15 y espera la resurrección.

El tiempo pasa, pero tu recuerdo seguirá intacto y vivirá por siempre en el corazón de todos los que te amamos. Su esposa Mirta, sus hijos Humberto, Kuky, René, Silvia, Daniel, Ana y Soledad lo recuerdan con inmenso amor al cumplirse 5 años de su fallecimiento.

JUAN PEDRO GÓMEZ

(Q.e.p.d) Se durmió en los brazos del Señor el 17/11/20 y espera la resurrección.

Aún te sigo queriendo de la misma forma que te lo prometí, aún guardo tus hermosos recuerdos y aunque la vida quiso que te fueras para ser un ángel más, no pudo arrancarte ni borrarte de mi mente, hoy sigues viviendo dentro de mí, me acompañas en mis alegrías mis logros y en mis ratos tristes, como siempre lo hiciste. Que en vos brille la luz que no tiene fin y que nos sigas bendiciendo y cuidando como siempre lo hiciste, te recordamos siempre. Tu esposa María Inés tus hijos Marcela y Claudio, tu nieta Estefi y tu bisnieta Francesca. Invitamos al responso de los 9 días que se realizará el día jueves 26/11/2020 a las 19:00 hs en el cementerio de Vuelta de la Barranca.

ZUAÍN, MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Con profundo dolor participan su fallecimiento sus primos: Maria Rosa, Alfredo, Maria Inés, Marta Isabel Sequeira, Norma Raquel Zuain y sus respectivas familias. Ruegan una oración en su memoria y brille una luz que no tiene fin.

ARAUJO, LUIS ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Su esposa Elsa Sosa, sus hijos Luis, Mónica, Claudia, Sandra, Alejandra, Romina, Celeste, Belen, h. politicos Miguel, Juan Carlos, Álvaro, Sebastián, nietos bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ARÉBALO, TOMASA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/20|. Dr. Fernando Gonzalo Miranda y flia. Dra. María Eugenia Miranda y flia. participan con profunda tristeza el fallecimiento de la mamá de nuestra amiga Doris y ruegan por su descanso eterno eterno y que Dios reconforte a su familia.

BRANDÁN, HUGO ENRIQUE DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Sobrino querido, descansa en paz. Su tío Cacho Lodi y María Esther Gómez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

BRANDÁN, HUGO ENRIQUE DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Su tía Kina Lodi y sus primos Miguel, Matías y Agustín participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRANDÁN, HUGO ENRIQUE DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Es difícil aceptar que ya no estarás entre nosotros, sabes el inmenso cariño que sentíamos por vos. Con gran dolor te despedimos. Sus tíos Chichi Brandán y Ede Ovejero, sus primos Daniela, Lauri, Emilio y Belén, Luis y Virginia Padilla. "Que Dios te tenga en la gloria".

BRANDÁN, HUGO ENRIQUE DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Con inmenso dolor te despedimos querido sobrino, Alicia Brandán, Guido y Karina Gómez. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

BRANDÁN, HUGO ENRIQUE DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Sus vecinos y amigos José Manuel Cáceres, su esposa Norah Carabajal Loza y sus respectivas familias participan con profundo dolor su inesperada partida. Acompañan a su padre e hijos en estos momentos tan tristes. Ruegan al Señor por su eterno y feliz descanso y la pronta resignación de los suyos, convencidos que allí se encontrará con su mamá quien partió hace 11 meses. Brille para ellos la luz que no tiene fin.

BRANDÁN, HUGO ENRIQUE DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Ilda Sosa de Brandán y Eduardo Brandán participan con hondo pesar la partida de su sobrino y primo. Elevamos oraciones en su memoria.

BRANDÁN, HUGO ENRIQUE DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. El Colegio de Medicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio Dr. Hugo E. Brandan. Ruega oraciones en su querida memoria.

DÍAZ DE GUZMÁN, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 24/11/20|. Su esposo Enrique Guzmán, sus hijos Omar y Agustín y sus nietos Bruno y Lisandro participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GARAY, RICARDO RODOLFO (q.e.p.d) Falleció el 25/11/20|. Su esposa Miriam Portella, sus hijos Gimena, Pablo y Juan Ignacio y su nieta Lola participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GARAY, RICARDO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. El Cr. Rodolfo Lindow y la Dra. Lorna Luna Hernández, participan con profundo dolor el fallecimiento de su estimado amigo. Rudy fue un hombre honesto, de trabajo y de familia. Un emprendedor que no se amedrentaba ante las dificultadades. Una persona sincera, cuyos valores perdurarán en su hijos. Rogamos oraciones en su memoria.

GARAY, RICARDO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Pely Jacobo y sus hijos Rafael, Jimena y Juan Cruz participan con profundo dolor la muerte de su amigo Rudy y acompaña a su familia en este duro momento. "Que brille en él la luz que no tiene fin".

GARAY, RICARDO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Angar Cervecería Artesanal, despide a su fundador, padre, amigo y socio Rudy.

GARAY, RICARDO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Los "changos" del Sector 2, despiden con mucho dolor a su amigo Rudy y acompañan a su familia en este duro momento.

GARAY, RICARDO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Lamentamos mucho tu partida a la casa del Señor. Enrique Guerrieri, Mariano Guerrieri y Coqui Villanueva, participan su fallecimiento y acompañan a su familia con profundo dolor.

GARAY, RICARDO RODOLFO (q.e.p.d) Falleció el 25/11/20|. Sus amigos de St. Charles, participan con profundo dolor el fallecimiento de Rudy, papá de nuestro amigo y colega. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

GARAY, RICARDO RODOLFO (q.e.p.d) Falleció el 25/11/20|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno, brillando la luz que no tiene fin". Tus vecinos Estela, Mariano Russo y familia, acompañan con dolor su fallecimiento, elevando una oración en su memoria.

GARAY, RICARDO RODOLFO (q.e.p.d) Falleció el 25/11/20|. Cristina Salas y Joaquín Campos, amigos de Gimena Garay, acompañamos con profundo dolor su fallecimiento.

GARAY, RICARDO RODOLFO (q.e.p.d) Falleció el 25/11/20|. Familia Salas participa su fallecimiento y acompaña a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, RAMÓN OSVALDO (q.e.p.d) Falleció el 25/11/20|. Su esposa Elsa, su hermano Horacio, sus sobrinos Verónica, Victor y Franco y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MARADONA, DIEGO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Neli Nebro, Gaby, Romi, Aldito Pereyra y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

NASIF, CAMILO LULLIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Su esposa Ana Garbi, hijos Ariel, Laura, h. pol. Johana, nietos Benja, Julieta y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a la 9,30 hs. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

NASIF, CAMILO LULLIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Camilo, querido hermano, siempre te llevaremos en nuestro corazón, recordaremos al gran hombre que fuiste y que tu alma descanse en paz junto a Dios Padre, rodeado de seres de luz en la gloria eterna. Con amor. Su hermano Archi Nasif, Silvia Rut Botvinik, Brisa Valentina Nasif y demás familiares.

NASIF, CAMILO LULLIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermano Marino Américo Nasif (Kako), participa con profundo dolor su partida. Ruega oraciones en su querida memoria.

NASIF, CAMILO LULLIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermano Omar Nasif y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

NASIF, CAMILO LULLIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Su hermana Mafalda y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NASIF, CAMILO LULLIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Su hermana política Liliana Martínez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NASIF, CAMILO LULLIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Sus sobrinos Gustavo, Tito, Marcelo y Mirta con sus respectivas familias, participan con profundo pesar su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

NASIF, CAMILO LULLIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Sus sobrinos Diego Nasif, Maximiliano Nasif, Emir, Gastón, Paola y Emanuel participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

TOBAR, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/20|. "Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad". Su hermana política Alicia Coronel, sus hijos Roxana, Adriana y Alejandro Lescano, nietos Luis, Lucía y Lucas y Mario Basualdo participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TOBAR, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/20|. Familia Silva Bulacio: Rubén, Mari, Carolina, Christian, Franco y Enzo participan su fallecimiento.

TOBAR, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/20|. "Señor recíbelo en tus brazos y que brille para él la luz que no tiene fin". La comunidad educativa del Jardín Municipal Nº 3 "Rosario Vera Peñaloza", participa con dolor el fallecimiento del papá de la docente Prof. Luciana Tobar Coronel, elevamos oraciones en su querida memoria.

VALSAGNA VDA. DE VALLÉS, NORMA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/20|. Sus vecinas: Norma E. de Meleán y sus hijas María del Huerto y Ana Teresita participan con dolor el fallecimiento de Norma y ruegan oraciones en su memoria.

VALSAGNA VDA. DE VALLÉS, NORMA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/20|. María del Huerto y Augusto Juárez participan con dolor el fallecimiento de la querida Norma y ruegan oraciones en su memoria.

VALSAGNA VDA. DE VALLÉS, NORMA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/20|. Teresita Meleán y Humberto Filippi, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Pablo y José Luis y oran por su memoria.

VALSAGNA VDA. DE VALLÉS, NORMA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/20|. José Edgardo Gómez y flia, participan con profundo dolor la pérdida de una gran amiga de la familia como lo fue Norma. Acompañan en el dolor a su familia. Ruegan una oración en su memoria.

VALSAGNA VDA. DE VALLÉS, NORMA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/20|. Rita Mansur, participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Norma y acompaña a toda la familia en este triste momento. Ruega una oración en su memoria.

VALSAGNA VDA. DE VALLÉS, NORMA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/20|. " Bienaventurados los limpios de corazón por que ellos verán a Dios". Chini Habra Fernandez y flia. participan con pesar su partida terrenal y acompañan a su flia. en el dolor. Descansa en paz amiga querida!

VALSAGNA VDA. DE VALLÉS, NORMA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/20|. "Aunque ande por valles de sombras, no temeré mal alguno, pues Dios siempre me acompañará". Silvia Suárez, Mónica y Fernando Aguilar, Hugo Figueroa y Susi Juárez, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a la familia en tan irreparable pérdida, elevando oraciones en su memoria.

VALSAGNA VDA. DE VALLÉS, NORMA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/20|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loli, Antonio, Aldo y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

VALSAGNA VDA. DE VALLÉS, NORMA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/20|. Sus vecinos del Bº Municipal viejo, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

VALSAGNA VDA. DE VALLÉS, NORMA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/20|. C.P.N. Jorge Humberto Vittar, su esposa C.P.N. Inés Casaubon e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este difícil momento.

VALSAGNA VDA. DE VALLÉS, NORMA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/20|. Su hija Norma B. Vallés, su yerno Ing. Roberto A. Suárez, sus nietos Roberto Alejandro, Gabriela, Juan, Daniela y su bisnieta Isabella participan con profundo dolor su fallecimiento. Siempre en nuestros corazones.

ZUAÍN, MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Comisión directiva y empleados del Círculo Odontológico Santiagueño, participan con profundo dolor su fallecimiento, hermana de la Dra. Marcela Zuain y hermana política del Dr. José Luis Romero, socios de nuestra institución. Se ruegan oraciones en su querida memoria, y por la pronta resignación de su familia.

BENAVENTE, FRANCISCO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Hoy, hace diez años de tu partida y con mucho cariño te recordamos siempre, ya por el ejemplo maravilloso de corrección, amabilidad y generosidad que nos brindaste. Ofrecemos nuestras oraciones por tu descanso en la paz del Señor. Emilse, Oscar, Rodolfo, Alba y Gustavo.

FRÍAS, WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Hoy se cumple un mes de tu partida, y no nos podemos resignar por tanto dolor, un ángel que pasó por la tierra dedicado a salvar vidas a costa de la suya. Hermosa persona, excelente profesional, hoy seguirás iluminando con tu luz desde el cielo. Gracias doctor. Acompaño a su familia con el corazón, Graciela.

MORE, RICARDO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Yo soy la resurrección y la vida quien cree en mí aunque muera vivirá y todo aquel que cree no morirá jamas, tu inesperada partida me lleno de dolor, siempre estas presente en mi corazon, te extraño mucho, fuiste mi compañero, esposo, todo en esta vida. Tu esposa Olga Anzani. Ruego un oracion en su memoria.

JIMÉNEZ, CARLOS SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. La vida de los justos está en manos de Dios. Al cumplirse un mes de su partida a la Casa del Padre, su esposa Reyna del Valle Saavedra, hijos ,hijos políticos y nietos participan del responso en su querida memoria, el jueves 26 a las 19 horas en el cementerio Parque El Descanso. Elevamos oraciones en su memoria.

BULACIO, REYNA AMBROSIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Sus hijos: Marcos, Mabel, Joaquín, Rubén y Lucrecia; sus hijos políticos, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Su esposa Mariné, sus hijos Aldo Nicolás, Antonella, Franco, hermanos Rodolfo, cuñados José, Cecilia y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Parque de la Paz Cob. Hamburgo. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Seguimos siendo la gran familia que te ama por siempre. Su hermano Rodolfo Gavícola, su esposa Sra. Cristina Rolón e hijos Sofía, Anabella, Rodolfo y Mario participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus primos: Ing. Juan Schiava y flia, Ricardo Schiava y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Sus primos CPN Mariano Juanchi y familia, Dr. Esteban Juanchi y familia, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Su sobrino Dr. Rodolfo Oscar Gavicola, su esposa Paula De Carlo y sus hijos Máximo y Guillermina participan el fallecimiento de su tío Aldo y abrazan en el dolor a su tía María Inés y a sus primos Aldito, Antonella y Franco rogando por su eterno descanso.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Su sobrina Anabella Gavicola Tomat, su esposo Sergio Abdenur y sus hijos Benjamín y Joaquín despiden con dolor a su querido tío Aldo y acompañan a su tía María Inés y a sus primos Aldito, Antonella y Franco en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Su sobrino Mario Daniel Gavicola, su esposa María Eugenia Vazquez y su hija Catalina participan con inmensa tristeza el fallecimiento de su tío Aldo y acompañan a su tía María Inés y a sus primos Aldito, Antonella y Franco ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Miguel A. Trejo y su Sra. Silvia Abdala de Trejo, participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a Marizu y sus hijos en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Lic. Ricardo Dalale y Sra. Dra. Nora Litvak de Dalale participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. CPN Benjamín Dalale, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Personal y directivos de la Dirección Gral. de Bromatología participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Dr. José Antonio Ávila y familia participa su fallecimiento y acompaña a su esposa e hijos. Se ruega una oración en su memoria. "Adiós querido amigo."

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Arrulfo Hernández, Analía Rodríguez, Gonzalo y Rodrigo Hernández, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y acompañan a su muy apreciada familia en tan inmenso dolor y rogando que Dios los bendiga.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Lía Valdini Rentería de Sarmiento y sus hijos Silvina y Mariano Sarmiento y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Aldo y acompañan a su esposa Marisú y a sus hijos Aldito, Antonella y Franco. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Su amigo Dr. Guillermo Murad participa con dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. El consejo directivo, asociados y personal el Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero, participan con pesar el fallecimiento del padre del farmacéutico Franco Gavícola y elevan oraciones en su memoria.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|."Señor, ya está en tu casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno". Sus vecinos y amigos Mercedes Seleni, Beatriz Juarez, Martín Cardero Juárez, participan su fallecimiento.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Carlos A. Juarez, su esposa Fabiana Vicente de Juarez, sus hijos Santiago, Facundo, Luisina, participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecino y amigo. Que brille para el la luz que no tiene fin.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Pedimos bendición para su alma, que encuentre la luz divina. Acompañamos en estos momentos a nuestra querida Anto, Aldo, Franco y María Inés, pedimos por el alivio del dolor de la perdida fisica de tan buen padre con mucho amor. Sanación Pránica Santiago del Estero.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano del Dr. Rodolfo Gavícola, socio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Dr. Mario Habra, sus hijos Verónica, Facundo, Milagros, Victoria y Eugenia y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del esposo de su amiga María Inés y acompañan a su familia en este triste momento.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Ignacio Agüero, Ana García y Joaquín, participan el fallecimiento del papá de su querido amigo Aldo y acompaña a toda su familia.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Marcia Santi, Carlos Agüero y sus hijos Ignacio, Eugenia, Ana y nieto Joaquín participan su fallecimiento, acompañando con oraciones a la querida familia.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Dra. María Elisa Flores Turk de Camusso participa su fallecimiento. Acompaña a sus colegas Dra. Antonella Gavícola y Dr. Aldo Gavícola en este momento de tanto dolor ¡Que brille para él la luz eterna!

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. "Bienaventurados los misericordiosos por ellos obtendrán misericordia". Chiqui Habra y flia. acompañan en este dolor a María Inés e hijos y elevan oraciones por el descanso de su alma.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Fabián Corneli participa con dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Aldo y Franco y eleva oraciones en su memoria.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. "Que brille para él lal luz que no tiene fin". Hilda Santillán, Fernando Giribaldi y flia. participan su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno y consuelo para su esposa Maria Inés y sus hijos Aldo, Antonella y Franco.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Carmelo Falcione y Raquel Correa, Gringa Falcione y Carlos Lucio, Selva de Falcione, Olga de Falcione y familias participamos con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos consuelo para su esposa María Inés Falcione y para toda su familia. Que descanse en paz.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Tus amigos Edmundo Alberto Costantini, Nany Hernández, sus hijos Julio Edmundo y Víctor Manuel y sus respectivas familias te despiden con profundo dolor y acompañamos a tu esposa Mary e hijos Aldo Nicolás, Antonella y Franco en este momento de dolor. Elevamos oraciones en tu memoria.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Que triste e injusta tu partida querido amigo. Dios te tenga en la gloria Aldo. Susana Sambataro y Chin-Chin Ruiz acompañan con profundo dolor su partida.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Que en paz descanses, querido Aldo. Sus ex compañeros Promoción 1971. Coli Contreras, Lilian Azuz, Gringa Rodini, María Gloria Coronel, Mari Filippi, Lida Santillán, Kuki Bauman, Marti Abdala, Tere de Pablo, Walter Salvatierra, Pelu Zuain, Tere Nader, Mercedes y Graciela Vizgarra.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Marcela Scocosa, Anselmo Vezzosi junto con sus hijos Juan Bautista y familia y José Vicente y familia, lamentan participar el fallecimiento de Aldo, querido amigo y compañero de la infancia bandeña, se funden en un fuerte abrazo con su amiga/hermana María Inés y sus hijos Aldito, Antonella, Franco. Esta inesperada partida conmueve y sacude el alma. Hasta siempre amigo, descansa en la paz del Señor.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. La Comisión Directiva y la Comunidad de la Fundación Yaku Sumaq, lamenta el fallecimiento de quien se desempeñó con entrega como un verdadero servidor de la Salud Pública y garantizó la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Acompañamos a su familia y amistades en tan difícil momento.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Te fuiste dejando un gran dolor y un vacío inmenso en tu hermosa familia. Ana Beatriz Gatti, sus hijos Jorge y Gabriela Zahorski, Anhaí Macció y Martina Delcré, participan consternados el fallecimiento del esposo de su prima María Inés, acompañan a sus hijos Aldito, Antonella, Franco, su hermano Rodolfo y demás familiares en estos momentos de profunda tristeza. Elevamos plegarias al Señor por el eterno descanso de su alma.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Nelly Guantay de Pellene, Emilio Pellene, María Cecilia y María Soledad Pellene, y Luis Alberto Guantay, acompañan con profunda tristeza a su esposa Marinés Falcione y a sus hijos Aldo, Antonella y Franco en tan dolorosa circunstancia que les toca atravesar. Esperan para la querida familia Gavícola el pronto consuelo de la fe.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Ricardo Maldonado, su esposa María Martha, sus hijos Facundo, Rodrigo y Camilo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su esposa Mary, a sus hijos Aldo Nicolás, Antonella y Franco y elevan oraciones en su memoria.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Ing. Jorge Eduardo Gigli y familia participan su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Daniel Olmedo, su esposa Mercedes Peláez y sus hijos Ignacio, Leandro, Franco y María Eugenia, participan con profundo pesar el fallecimiento del querido Aldo, excelente persona y profesional. Acompañan en este momento de mucho dolor a María Inés y a sus hijos, Aldo, Antonella y Franco. "Aldo, descansa en paz, brillando para vos la luz que no tiene fin". Elevan oraciones por su descanso eterno.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Directivos y personal de Lo Bruno Automotores S.A acompañan este difícil momento elevando oraciones por su eterno descanso.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Cdor. Felipe Lo Bruno y familia participan con profundo dolor su fallecimiento ruegan oraciones en su memoria Amén.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Silvia Susana Maurelli, sus hijos Miguel Ángel Cantos y Micaela Luna Ariel Cantos y María Emilia Nazar y sus respectivas familias acompañan con dolor a su prima María Inés, sus hijos Aldito, Antonella y Franco cuñados y hermanos. Jesús da consuelo y paz a su familia.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Luisa Josefina Paz de Aboslaiman y sus hijos Augusto y Verónica, Josefina y Federico, lamentan su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a su esposa María Inés y sus hijos. Se ruega una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, HÉCTOR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/20|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno, que brille para él la luz que no tiene fin". Su tío Gogui y Graciela Manzur; sus hijos Carolina, Emilio, Martín y Miguel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, HÉCTOR MARCELO (q.e.p.d) Falleció el 23/11/20|. César Federico Herrera y familia, Diana Matteo, participan con inmenso pesar de su fallecimiento, acompañan a Ely, sus hijas y su madre en este momento de dolor. Ruegan oraciones a su memoria.





CARABAJAL, PETRONA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/19|. "Madre tu recuerdo nos acompañará siempre te extrañamos todos los dias de nuestras vidas. al cumplirse 1 año de tu partida a la casa del Señor te recordamos con una misa hoy a las 11hs en la parroquia Santiago Apóstol. Tus hijas Susy y Teresa Leiva. Rogamos una oración en tu memoria.

SANTILLÁN, LUIS MARTINIANO (Sub-Oficial Escribiente de La Policía Federal) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20 en la provincia de Bs. As|. "El Señor te eligió por tu fortaleza para tenerte a su lado; y siempre estarás presente en nuestros corazones". Tu madre, hnos., y demás familiares, ruegan una oración en su memoria al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

BARRIONUEVO DE CARDOZO, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/20|. Ramonita, como todos te llamábamos, hoy hace nueve días que las puertas del cielo se abrían para recibirte mujer fuerte, prolifera y servicial. Te fuiste a un lugar privilegiado porque en vida sembraste mucho amor, seguro que en el lugar donde estás no hay dolor ni penas, ni sufrimientos como dice la oración. Chila Molina unida al dolor de tus hijos, nietos y demás familiares, eleva y elevará oraciones al Altísimo por el descanso de tu alma y el consuelo a los que sentimos.