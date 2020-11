Rocío Oliva no pudo ingresar al velorio de Maradona: “Me mandaron a hacer la fila como a todos”

26/11/2020 - 07:01 Deportivo

Las internas entre los familiares de Diego Maradona, volvieron a hacerse sentir y esta vez en pleno velorio: Rocío Oliva quiso entrar a casa Rosada y no le permitieron el ingreso. Incluso, la mandaron a hacer fila para entrar, como a todo el público en general.

Durante la madrugada y por disposición del Gobierno nacional y la familia de Diego, se montó el salón para que se acerquen a despedirlo familiares, amigos y ex compañeros del fútbol y la vida.

Del momento íntimo participaron Claudia Villafañe, Dalma, Giannina y Jana Maradona; Verónica Ojeda y Dieguito Fernando; compañeros del equipo campeón del mundo en México 86: Oscar Ruggeri, Sergio Batista, Julio “Vasco” Olarticoechea, Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti, Carlos Tapia y Oscar Garré; y ex jugadores de la Selección Nacional a quienes dirigió entre 2008 y 2010: Carlos Tevez, Martín Palermo, Rolando Schiavi y Javier Mascherano.

También ingresó Rafael Di Zeo, Claudio "Chiqui" Tapia y varios famosos, pero Rocío no pasó. La joven se mostró muy angustiada y entre lágrimas apuntó contra las hijas de Diego: “Me dijeron que venga a las siete de la mañana, cuando entre toda la gente, me mandaron a hacer la fila como a todos”.

Rocío dijo que se comunicó con Claudia y que ella le aseguró que "no tiene nada que ver" con la restricción a su ingreso. “Nadie se está haciendo cargo, no tengo idea porque hacen esto. No jodo a nadie. Quiero saludar, despedir a mi ex e irme a mi casa”, cerró.