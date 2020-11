Alberto Fernández: “Nadie tiene noción de lo que Maradona fue”

26/11/2020 - 10:05 País

El presidente Alberto Fernández aseguró que Diego Armando Maradona “ha trascendido todo, es de todos los argentinos y de todo el mundo”, al recordar al astro futbolístico fallecido ayer a los 60 años y cuyos restos eran despedidos hoy en la Casa de Gobierno por miles de personas.

En declaraciones radiales, Fernández afirmó que “nadie tiene noción de lo que Maradona fue”, y remarcó que recibió llamados “de todo el mundo, desde Pedro Sánchez, (Emmanuel) Macron, (Inacio) Lula (Da Silva), Pepe Mujica, solidarizándose con la pérdida de alguien que llenó de felicidad a mucha gente”.

“En uno de los llamados me preguntaron cuál sería para mí el epitafio para Maradona y yo decía que la única palabra que me cabe es gracias. No sé cuántas personas tienen posibilidad de sólo darle felicidad al pueblo, y Maradona sólo nos hizo felices”, indicó el Jefe de Estado.

Fernández resaltó el hecho de que “Maradona empezó en Argentinos Juniors, que es el equipo de mis amores y terminó su carrera como técnico de Gimnasia, que es el equipo de Cristina”.

Al comentar cómo fue ayer el diálogo que mantuvo con Claudia Villafañe, la exmujer de Maradona, el Presidente afirmó que “lloraba mucho y traté de tranquilizarla y simplemente le dije que estaba a disposición”.

“Le ofrecí la cancha de Argentinos porque allí nació Diego al fútbol y la Casa Rosada, y ella dijo que había hablado con sus hijas y que ellas creían que a Diego le hubiera gustado la Casa de Gobierno y así se hizo”, manifestó en relación al diálogo sobre dónde se velarían los restos.

“Claudia siempre ha sido una mujer extraordinaria, que más allá de la suerte que corrió su matrimonio con Maradona, ha tenido siempre un gran amor por Diego”, expresó el mandatario.