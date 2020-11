History recordará a Diego Armando Maradona con el ciclo “Grandes momentos del fútbol: El Bueno, El Malo, El Diego” que emitirá este sábado 28

26/11/2020 - 15:27 Camerino

History, en homenaje a Diego Armando Maradona, emitirá el próximo sábado 28 de noviembre el especial de “Grandes momentos del fútbol: El Bueno,

El Malo, El Diego”, producción sobre este jugador ícono, el más grande en la historia de este deporte.

Este miércoles 25 de noviembre, la Argentina y el mundo se vieron impactada por la lamentable noticia de la muerte de Diego Armando Maradona, una leyenda del fútbol, ícono de Boca Juniors, el Napoli de Italia y de su Selección Nacional, con la que logró la Copa Mundial en el Mundial de Fútbol de México de 1986.

“Grandes momentos del fútbol: El Bueno, El Malo, El Diego”, una coproducción de History con North One Television, relata cómo los 16 años de un hombre que estuvo vistiendo la camiseta de la Selección de su país y que jugó cuatro Copas Mundiales, concluyen en una polémica historia con extremos regidos por la gloria y la deshonra…un lento descenso a la perdición.

Maradona fue “el futbolista” por excelencia: podía hacer cualquier cosa con un balón de fútbol. Hizo su debut en el club Argentinos Juniors a los 16 años, seguido por la primera de sus 91 participaciones en eventos internacionales. Llevó al Napoli a la Copa Europea, y a la Argentina a la victoria de la Copa Mundial en México ’86. Un genio que supo poner el mundo a sus pies, que no pudo superar su pasado y su adicción a las drogas y el alcohol.

En este especial, que cuenta con entrevistas al ex futbolista y entrenador Carlos Salvador Bilardo, a su reconocido representante de aquel entonces Guillermo Coppola, a los periodistas Daniel Arcucci y Carlos Ares, al ex futbolista Juan Simón y al ex campeón del mundo del ’78 Osvaldo Ardiles, podemos ver lo que motivaba a este crack mundial y conocer sus múltiples personalidades y, además, entender cómo el mismo fuego que motivó el desarrollo de este genio del fútbol, terminó por consumirlo.

“El Bueno, El Malo, El diego” es un episodio de la serie de History Grandes momentos del fútbol, emitida en el 2018 como parte de la programación especial que la señal preparó a nivel internacional por el Mundial de Rusia 2018.

Esta serie, de cinco capítulos, aborda las historias detrás de los momentos más increíbles y significativos de este deporte con los jugadores, DTs y fanáticos que los hicieron realidad, un relato histórico de los equipos y jugadores de las Copas del Mundo, cuyas habilidades y logros han trascendido el deporte para representar algo mucho mayor para fanáticos y no aficionados, y que han empujado al crecimiento imparable de este deporte a un multimillonario negocio que conocemos hoy en día.





SOBRE DIEGO MARADONA (1960-2020)

Diego Maradona fue una leyenda del fútbol argentino considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Maradona llevó a equipos de clubes a campeonatos en Argentina, Italia y España, y fue una estrella famosa para el equipo argentino que ganó la Copa del Mundo de 1986. Sin embargo, la carrera de la leyenda del fútbol se vio empañada por un par de suspensiones de alto perfil por consumo de drogas, y a menudo ha luchado contra problemas de salud en la jubilación.

Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en Villa Fiorito, provincia de Buenos Aires, Argentina. El quinto de ocho hijos criados por Don Diego y Doña Tota, Maradona creció en un hogar pobre pero muy unido. Recibió su primer balón de fútbol como regalo a los 3 años y rápidamente se dedicó al juego.

A los 10, Maradona se unió a Los Cebollitas, un equipo juvenil de Argentinos Juniors, club de la ciudad de Buenos Aires, ubicado en el barrio La Paternal. Demostrando su prodigiosa habilidad a temprana edad, Maradona llevó a Los Cebollitas a una increíble racha invicta de 136 partidos. Hizo su debut profesional con la selección absoluta poco antes de cumplir 16 años.





CARRERA PROFESIONAL

Mediocampista bajo pero intrépido, conocido por su capacidad para crear ocasiones de gol para él y para los demás, Maradona llevó a equipos de clubes a lograr campeonatos en Argentina, Italia y España.

El pináculo de su carrera llegó como miembro de la Selección Argentina que ganó el Mundial de Fútbol 1986. Su actuación allí incluyó dos goles memorables en una victoria de cuartos de final sobre Inglaterra. El primero fue anotado ilegalmente con su mano izquierda, que Maradona luego afirmó que era obra de "la mano de Dios"; y el segundo no requirió ayuda sobrenatural más que una habilidad de otro mundo para regatear a una avalancha de defensores para encontrar el fondo de la red. En total, Maradona jugó en cuatro Copas Mundiales y anotó la impresionante cantidad de 34 goles en 91 apariciones internacionales para Argentina.

A pesar de su incuestionable brillantez en el campo, el emotivo Maradona se hizo igualmente conocido como una figura muy controvertida. Se volvió adicto a la cocaína mientras jugaba en España en la década de 1980 y recibió una suspensión de 15 meses después de dar positivo por la sustancia en 1991. Maradona sufrió otra suspensión de alto perfil tres años después, esta vez por dar positivo por efedrina durante la Copa del Mundo.

Maradona pasó el ocaso de su carrera como jugador en su país de origen, sus habilidades físicas disminuyeron por las crecientes lesiones y años de vida dura. Anunció su retiro la víspera de su cumpleaños en 1997.





VIDA DESPUÉS DEL FÚTBOL

Los problemas que asolaron a Maradona más adelante en su carrera como jugador continuaron después de su retiro. Fue hospitalizado por problemas cardíacos en 2000 y 2004, y esta la segunda vez requirió el uso de un respirador para respirar correctamente. Al año siguiente se sometió a una cirugía de bypass gástrico.

Una encuesta en Internet realizada por la Fédération Internationale de Football Association nombró a Maradona como el mejor jugador del siglo XX, pero incluso ese evento estuvo marcado por la controversia. Maradona se irritó cuando se creó un panel especial para garantizar que Pelé fuera homenajeado conjuntamente, y luego se negó a compartir escenario con la leyenda brasileña.

En 2008, Maradona fue contratado para entrenar a la Selección Argentina. Aunque los argentinos contaban con una plantilla talentosa encabezada por Lionel Messi, fueron rebotados del Mundial de 2010 con una goleada de 4-0 ante Alemania en cuartos de final, y el contrato de Maradona no fue renovado.

A pesar de las decepciones del público, Maradona siguió siendo querido en Argentina como un hijo nativo que ascendió desde sus humildes comienzos hasta alcanzar la cúspide del estrellato en el escenario internacional.





MUERTE

Maradona, quien se estaba recuperando de una cirugía cerebral de emergencia, falleció en su casa en LA Argentina de un ataque al corazón el 25 de noviembre de 2020. Tenía 60 años. La autopsia declara que murió por “insuficiencia cardíaca aguda, en un paciente con una miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca congestiva crónica que generó edema agudo de pulmón.”