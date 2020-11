Rozalén; “Es necesario que a los problemas sociales le pongamos rostros”

26/11/2020 - 20:18 Pura Vida

María de los Ángeles Rozalén Ortuño, artísticamente conocida como Rozalén, en un extenso e intenso diálogo con EL LIBERAL, habló acerca de “El árbol y el bosque”, su nuevo disco conformado por once canciones que reflejan la mirada interior de la artista nacida en Elche, España.

Inspirándose en la expresión “los árboles no dejan ver el bosque”, e invirtiéndola, María imagina una sociedad donde la comunidad deja ver a los individuos: con sus problemas, sus emociones y su verdad. En este nuevo álbum, sucesor de “Con derecho a” y “Cuando el río suena”, la cantautora devela su universo emocional de manera sincera, natural y visceral. ‘El árbol y el bosque’ consigue adentrarnos en la psique y el corazón de una de las compositoras más importantes y brillantes del momento.

¿“El árbol y el bosque” es un disco que invita a reflexionar?

Invita a reflexionar, es un viaje interior total. Es una invitación también a quererse más uno a sí mismo, a cuidarse. Por eso la metáfora de “El árbol y el bosque” es el individuo y lo colectivo, que el bosque te permita ver los árboles, que la velocidad, que el sistema, que todo esto tan rápido y tan ligero te permita cuidar al individuo. Que la sociedad, el sistema, el ruido, la velocidad nos permita descubrir a las personas, individualmente, observar en profundidad los ojos de quien tenemos adelante.

¿Imaginas una sociedad donde la comunidad deje ver a los individuos con sus problemas, emociones, verdades?

Pues, a veces, parece que no. No hablándolo desde el egoísmo ni desde el individualismo, pero es necesario que, quizás, a los problemas sociales le pongamos rostros, le pongamos nombres propios porque parece que sólo de esa manera es cuando logramos comprender o ponernos en la piel del otro y comprender.

¿Tuviste miedo en esa introspección que hiciste para crear las canciones de “El árbol y el bosque”?

Sí, sí porque ponerse delante del espejo es cuestión de valientes. Yo, para muchas cosas, no soy valiente porque cuando ves el trabajo que tienes que hacer para mejorar muchas cosas eso da mucha pereza y conlleva mucho tiempo, conlleva esfuerzo, conlleva carga emocional y yo hay cosas que me ha gustado fijarme, pensar y reflexionar, pero realmente hay algunas que no las estoy trabajando. Hay que ser valientes y conocerse un poquito más para darle un poquito de sentido a todo.

¿Consideras que sólo desde el amor propio se puede amar al resto?

Sí, creo que es el principio de todo, que las personas que tienen mucho odio hacia los demás parte de la falta de amor o de cariño que se tiene a sí mismo o que han tenido con esa persona. Es imposible amar a los demás si no te amas. Es imposible estar bien para los demás y trabajar bien si no descansas, si no te cuidas y si no dedicas tiempo para hacer lo que te dé la gana a ti. Yo me sabía la teoría, pero no lo comprendía. Estos años que me ha pegado mucha “caña” de trabajo, de no dormir, de viajar, veía que me costaba sonreír o si me pedían una foto me costaba el ser amable y tenía que esforzarme mucho. Y era porque no me estaba cuidando.

Diversidad de temas para un álbum que inspira

Diversidad de temas para un álbum que inspira

En once canciones, Rozalén observa la realidad que nos rodea y la transforma desde la más pura emoción. Un álbum con un concepto que inspira y lleva a la reflexión, tal como le dijo a EL LIBERAL, y que llega en el mejor y más oportuno momento de su carrera. Las canciones, a pesar de su diversidad temática, tienen para María algo que para ella es clave: solo desde el amor propio se puede amar al resto.

¿Cuál consideras que es el tema puntal de este nuevo disco?

¡Es muy difícil! Cada canción es de un ambiente y un estilo muy diferente. Quizás “Busqué” es la que pueda resumir el disco en cuanto a temática. “El día que yo me muera”, un son cubano, también es una celebración de la muerte y de la vida que también puede ser un resumen porque es un disco de celebración de la vida. Está “El paso del tiempo”, una funky, en donde celebro mis arrugas y mis canas también conllevan a un crecimiento.

Obra musical en tres formatos

Rozalén presenta esta obra en tres formatos: una edición limitada ya agotada con un cuaderno de campo con reflexiones de la propia artista e ilustraciones a mano; otra más sencilla con CD y once postales ilustradas por la artista Rocío Montoya, encargada de todo el arte de este nuevo álbum; y también la opción de vinilo para los seguidores más nostálgicos. Este disco marca un hito en la carrera de una de las cantautoras más importantes y brillantes de España.



Luis Eduardo Aute fue quien la inspiró

¿Qué influencia tuvo en vos Luis Eduardo Aute para plasmar el concepto que desarrollas en “El árbol y el bosque”?

Todo el mundo sabe que, para mí, Aute es mi faro. Muero por su obra. Le robé la idea cuando ya estaba muerto, pobrecito mío. Él, antes de ponerse “malito”, quería ponerle a su próximo disco que “El bosque te permite ver los árboles”. Ahí lo ví clarísimo. Le escribí al hijo de Aute, Micki, y le dije: “Oye, no voy a ponerlo tal cual, pero quiero que sea como el subtítulo y me ha dado la idea de este disco”. Espero que él, desde el rincón que esté, no se haya molestado por haberle robado el título. Una reflexión que escuché en un documental a Luis Eduardo Aute me inspiró el nombre de mi disco. Detenernos en nuestra propia persona. Partir de ahí. Ese es el hilo conductor de este disco. Llevo en búsqueda mucho tiempo. Ahora me toca a mí.