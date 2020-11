26/11/2020 - 20:23 Pura Vida

¿Cantar es resistir?

Cantar es resistir, seguro, seguro. Además, ya hay muchas cosas que yo ya canto y que no digo. O sea, soy más libre en lo que canto que en lo que digo.

¿Qué ha significado para vos participar del grupo de músicos españoles que hicieron, en plena pandemia en España, una versión de “Resistiré”?

En el confinamiento, aquí en España, hay cachondeo conmigo porque estuve en todo, hasta en la sopa. “Resistiré” fue de las primeras cosas, pero hasta se hicieron chistes como “¡por favor!, que no nos vuelvan a confinar porque sino Rozalén va a hacer otras mil colaboraciones”. Es importante que haya participado porque, en ese momento, sentía que tenía que estar para los demás. Con “Resistiré” nos unimos muchos artistas para animar a la gente. Estoy super orgullosa de haber participado en todo para lo que me han llamado.

Que “El árbol no tape al bosque”, ¿cabe esta expresión en este tiempo de pandemia?

Quizás sea lo contrario. Hay personas egoístas, evidentemente, pero atenderse uno mismo es muy generoso porque, como te decía antes, prestándote atención a ti mismo vas a estar mejor para los demás. El confinamiento, que para mí ha sido un momento de mucha introspección, creo que también ha sido un momento de mucha generosidad y de, por primera vez, fijarte en el vecino que tenías enfrente.

¿Qué debe hacerse para enfrentar al coronavirus?

En lo que hay que apostar es en la investigación y en la ciencia. En esta pandemia se nos recordó a los seres humanos que somos vulnerables y que no podemos controlarlo todo, pero como seres humanos que somos, que trabajamos, que investigamos y que nos han dado una inteligencia, pues si esa inteligencia puede ser la que acabe con esta pesadilla hay que apostar por la investigación, por la ciencia, por la medicina.

¿Cantar es una terapia también?

Totalmente. Cantar, bailar y escribir es terapéutico. Eso lo estudié en musicoterapia, pero lo reafirmo día a día. La voz es nuestro vibrador natural; o sea, ya conlleva una vibración en el cuerpo que es terapéutica, sanadora. Bailar conecta tu cuerpo con la tierra y con muchas cosas que son demasiado importantes. Aunque se cante mal y se baile mal hay que cantar y bailar más.

En una sociedad como la que vivimos, muchas veces, decir verdades habladas o cantadas duele. En ese sentido, ¿qué aconsejas después de este viaje interior que hiciste, de escucharte, de haberte observado y mimado?

¡Hombre!, duele que te digan cosas, que critiquen, que juzguen, pero creo que duele mucho más no dormir tranquila. Entonces, y esto es algo que voy aprendiendo con los años, lo único importante es ser honesto, ser honesta con lo que uno es y con lo que uno hace. Y es verdad que quien me conoce, me tiene delante, muy pronto se va a dar cuenta de que lo que hay es lo que ve. Aquí no hay trampa ni cartón. Se nota mucho cuando algo no me gusta. Creo que la vida es más bonita así, sin mentiras.

“Una especie de constelación familiar, un intento de curar la herida”

“Una especie de constelación familiar, un intento de curar la herida”

En “Cuando el río suena” hablaste de tus raíces. Ahora, en “El árbol y el bosque”, trabajaste tu yo. ¿Cuánto de sanación y de constelación familiar hay en el proceso de tu CD anterior a este?

¡Hay muchísima! El anterior fue constelación familiar total porque hablé de tantas cosas que en mi casa dolían. Y ya no solo en mi casa porque me di cuenta que hablé de memoria histórica, de celibato opcional y de conflictos que ha habido en este país (España). No era solo la historia de mi casa, era la historia de una sociedad, de un país. Por eso ha habido polémica con muchas canciones porque generan debate. Me ha servido mucho el contarlas y a mi familia también. Aunque tuvieron miedo al principio, ahora mi familia no se arrepiente en absoluto el haberme permitido contarlas porque se han sanado simplemente por el hecho de haberlas contado y por ser conscientes de que mucha gente comparte esas mismas historias. En el disco anterior comprendí que lo primero que tenia que hacer era saber de dónde vengo para intuir hacia dónde me dirijo. Por eso conté las historias de mi casa, de mi raíz, de mis antepasados, de mi tierra. Una especie de constelación familiar. Un intento de curar la herida.