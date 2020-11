Estudiantes podrán rendir exámenes virtuales desde la Briones

26/11/2020 - 22:20 La Banda

La Subsecretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de La Banda, en adhesión a lo dispuestos por el Gobierno Nacional, pone a disposición de todos los interesados espacios físicos y herramientas necesarias para los exámenes no presenciales con el fin de garantizar la continuidad pedagógica de aquellos alumnos que no pudieron cumplir con esta instancia por no contar con elementos tecnológicos suficientes.

En este marco, el intendente Pablo Mirolo autorizó la ejecución de todos los mecanismos a su alcance para ‘asegurar la continuidad pedagógica de los alumnos sin recursos tecnológicos propios para la realización de los exámenes no presenciales a desarrollarse desde el 30 de noviembre al 18 de diciembre’.

Ante esto, la comuna ofrece la Escuela Municipal de Artes Plásticas ‘Juanita Briones’, sita en Av. Besares y Alem. También pone a disposición los equipos de computación y servicios de internet.

Los interesados deberán dirigirse a las oficinas de la Subsecretaría de Educación y Cultura, ubicadas en el Paseo Gabriel Ábalos, de Besares entre Sáenz Peña y Alem, de 8 a 13, donde completarán un formulario con la solicitud para coordinar los turnos y espacios. También se pueden hacer consultas a través del teléfono 0385 4277653, o bien por el correo electrónico educacionban da2018@gmail.com.