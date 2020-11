Bravo, el añatuyense que se ganó el cariño de Diego

27/11/2020 - 00:45 Deportivo

El ex futbolista añatuyense, Humberto Bravo, está radicado desde hace varios años en Córdoba. Tuvo el privilegio de ser compañero de Diego Maradona en la selección argentina. Ambos se quedaron afuera de la lista definitiva que dio César Luis Menotti para jugar el Mundial de Argentina 1978, junto a Víctor Bottaniz.

Ayer, el ex delantero de Talleres dialogó con EL LIBERAL. Contó cómo le afectó la muerte del ‘Diez’ y recordó las vivencias a su lado.

‘Para nosotros que lo conocimos es un golpe bastante duro. Sabemos que estuvo mal, pero esto fue muy rápido. Lo sentí mucho. Nosotros compartimos cinco meses juntos en la selección. Nos conocimos bien e hicimos una buena amistad. Para todos los argentinos es un golpe muy duro. Se nos fue el mejor jugador de la historia’, aseguró Bravo.

‘Lo conocí cuando tenía 17 años. Era muy chico. Y estaba con chances de jugar un Mundial. Lo que hizo en esos cinco meses con nosotros fue extraordinario. Nosotros lo mirábamos y decíamos ‘este chico va a llegar muy lejos’. En las prácticas y en los amistosos, era increíble’, aseveró.

A su vez, el añatuyense destacó: ‘Nos tocó quedar afuera de la lista con Diego y con Bottaniz. Diego quedó muy cabizbajo. No fue a cenar esa noche. Yo también estaba dolido. Yo saqué fuerzas y fui. Diego no pudo. Al otro día, ya preparamos los bolsos y vino su padre a buscarlo. Y ellos me llevaron para aeroparque. Lo vio a su padre y le pasó esa tristeza. Me daba más ánimo él a mí que yo a él. Y yo tenía 25 años y él 17. Hicimos después una buena amistad. Vino para Córdoba y conocí a Claudia. Talleres lo quiso comprar, pero se terminó yendo a Boca. Nos volvimos a ver cuando le dieron a él el Botín de Oro y a mí el de Plata, a los goleadores de la liga. En el 81, nosotros le empatamos a Ferro con Talleres y eso le permitió luego a Boca ser campeón. Nos saludó muy bien aquella vez’.

Seguidamente, Bravo destacó: ‘La última vez que vino Diego a Córdoba nos vimos y lo pude saludar. Pero no lo ví bien. Se le caían las lágrimas. Lo notamos muy sensible. Era una gran persona. Un tipo extraordinario. Fue el mejor del planeta. Ojalá descanse en paz. Que esté con sus padres y con sus ex compañeros de selección que nos dejaron. Es un duro golpe para todos los futboleros y para los que lo vimos jugar. Y tuve el privilegio de compartir muchas cosas en una cancha con él’, cerró el ex delantero oriundo de Añatuya.