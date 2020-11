Miguel Cortijo reveló haber presenciado el gol a Italia en México 86

27/11/2020 - 00:47 Deportivo

Miguel Alberto Cortijo guarda gratos recuerdos del Mundial de España de 1986, cuando se convirtió en el mejor asistente del torneo y en el que jugó inspirado por el gol que Maradona les convirtió a los italianos.

En diálogo con EL LIBERAL, el ex base del seleccionado argentino de básquet contó la anécdota.

“Antes de ir a España, pasamos por México para jugar partidos de preparación. Coincidió que nosotros teníamos un amistoso con la selección de México, en Puebla, y que jugaba Argentina con Italia. Terminó 1 a 1 y Diego hizo el gol. Justo nosotros estábamos en la cancha”, comentó en referencia al plantel del seleccionado de básquet.

Miguel contó además que estuvo en contacto con Diego en una fiesta de Clarín y en la entrega de los Premios Olimpia, en la década del 80.

“Fue una noticia muy triste. Para mí, es único e irrepetible. Hay que separar lo que ha sido la vida deportiva, que ha entregado todo y ha llevado a nuestro país a ser campeón del mundo, con lo difícil que eso significa, porque después del 86 no se pudo volver a dar”, explicó el ahora entrenador de las inferiores de Defensores del Sud.

“Es una figura que excede nuestro país, con las virtudes y defectos que tenemos todos. Él siempre decía en sus notas que no era ejemplo de nada. Y muchas veces esa es la confusión de entender que es muy difícil separar lo deportivo y lo personal”, opinó convencido.

Por último, expresó: “No habrá sido fácil ser Maradona, con lo que eso significaba no solamente en nuestra sociedad sino en el mundo. La gente que estaba al lado de él, comenta que también tenía una parte de generosidad, de ayudar. Fue un tipo que no jodió a nadie. Fue incomparable, como Ginóbili, como Monzón, como Fangio, como Vilas”, cerró Miguel.