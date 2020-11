Central Córdoba prepara el once inicial para enfrentar a Defensa en Varela

27/11/2020 - 00:54 Deportivo

Central Córdoba tuvo ayer su penúltima práctica de la semana, ya que mañana por la noche partirá a Buenos Aires, donde el domingo visitará en Florencio Varela a Defensa y Justicia por la quinta fecha de la Zona 2 de la Copa Diego Armando Maradona.

El día de ayer estuvo destinado exclusivamente a un ensayo futbolístico frente a la Reserva, y en ese sentido se disputaron dos tiempos de 40 minutos cada uno, en el que el entrenador Alfredo Berti paró distintas formaciones y fue introduciendo distintas variantes, tanto de jugadores como tácticas, pensando en el encuentro del domingo.

Los únicos dos jugadores que aún no están en condiciones de realizar fútbol son Cristian Díaz, recuperándose de un desgarro, y el paraguayo Pablo Palacios Alvarenga, quien sigue aquejado por una fascitis plantar. El resto del plantel trabajó con absoluta normalidad.

Previo a la práctica de hoy, todo el plantel, cuerpo técnico y colaboradores serán sometidos a los testeos correspondientes, en tanto que luego de finalizada la misma el cuerpo técnico definirá quiénes serán los jugadores que viajarán a Buenos Aires.

Aquellos que se queden en Santiago, continuarán entrenándose a las órdenes del profesor Gabriel Roldán.

Ayer se confirmó que Central Córdoba recibirá a Colón de Santa Fe el viernes 4 de diciembre desde las 19.20 por la Sexta Fecha de la Copa Diego Armando Maradona.

El delantero Pablo Palacios Alvarenga, se está recuperando de una lesión y espera poder tener su chance próximamente. ‘Llegué bien y pude trabajar a la par de mis compañeros. Pero después tuve que lidiar con esta lesión y uno se siente raro. Aún no se sabe bien qué es lo que tengo. Para trabajar normal aún me cuesta y vamos a ver esta semana cómo evoluciono. Ya quiero poder trabajar otra vez con mis compañeros”, destacó el delantero ex Gimnasia de Mendoza.

“Este es un grupo nuevo. Un plantel y cuerpo técnico nuevo. Nos estamos conociendo de a poco. En el último partido ya se vieron algunas cosas buenas. Los vi bien a los muchachos y con trabajo podremos empezar a tener resultados. Hay que salir con la mentalidad de hacer bien las cosas”, cerró ayer Palacios Alvarenga.