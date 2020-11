Se reprogramaron varios partidos y la fecha inicia mañana

27/11/2020 - 00:56 Deportivo

La AFA confirmó que pese a la muerte de Diego Maradona se llevará a cabo la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional en la que se honrará la memoria del exfutbolista con minuto de silencio antes de los partidos y un brazalete negro que lucirán todos los jugadores.

Los partidos con los cuales se debía abrir hoy la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional fueron reprogramados para el fin de semana, incluido el de Gimnasia, equipo que era dirigido por el fallecido Diego Armando Maradona.

Así lo confirmó la LPF, que detalló entonces que Vélez- Gimnasia se jugará mañana a las 19:20 en Liniers, mientras que Godoy Cruz-Banfield lo harán a las 21.30 en Mendoza.

En tanto, el tercer partido programado para hoy, fue reorganizado para el domingo, cuando Huracán reciba a Patronato a partir de las 21.30.

Programación final

Sábado: 17.10 horas Racing vs. Unión; 19.20 horas Colón vs. Independiente; 19.20 horas Vélez vs. Gimnasia; 21.30 horas Rosario Central vs. River; 21.30 horas Godoy Cruz vs. Banfield.

Domingo: 17.10 horas Defensa vs. Central Córdoba; 19.20 horas Boca vs. Newell’s; 21.30 horas Lanús vs. Talleres; 21.30: Huracán- Patronato.

Lunes: 17.10 horas Aldosivi vs. Argentinos: 19.20 horas Atlético Tucumán vs. Arsenal; 21.30 horas Estudiantes vs. San Lorenzo.

En tanto, la Primera Nacional postergará un día su inicio, pero el partido de Mitre no sufrió modificaciones y recibirá finalmente a Belgrano, mañana 19.10.