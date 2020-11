VIDEO | Horacio Canales, el actor mexicano que reprobó una materia y convirtió el hecho en una historia de amor

27/11/2020 - 13:33 Camerino

La imaginación y la creatividad de Carlos Horacio Canales nunca paran. Un día se percató que las historias que deambulaban en su cabeza no debían ser sólo suyas. Así fue como empezó a darle vida a este entrañable libro que te atrapa desde sus primeras páginas.

“Lágrimas en el cielo” se trata de su primera novela y en ella se revela un autor con una gran imaginación y además con una fuerza narrativa. En esta obra, Canales teje una historia romántica que conforme te adentras en ella, crece la intriga y te va dejando sin aliento.

Pero, de dónde surgió la historia que da vida a “Lágrimas en el cielo”. El autor creció al sur de Texas y la trama fue inspirada, en gran parte, por los paisajes que le salían al paso. No es gratuito que el entorno y la vida cotidiana de la frontera, se convierta en un personaje más de esta novela.

LÁGRIMAS PROPIAS POR SOPHIE

El libro cuenta la historia de Matthew McCartney, quien conoció a Sophie, el amor de su vida, en 1955, cubierto de betún a los cinco años. Desde entonces fueron inseparables hasta el trágico día de su accidente.

Cuando despertó, en una nueva vida, todo lo que conocía había desaparecido, incluso él mismo. Ahora, todo lo que sabe es que es un famoso cantante de nombre Dean y necesita reencontrarse con el amor de su vida. La confusión de una nueva época, nuevos panoramas y nuevas personas en la vida de Dean harán más difícil encontrar a Louisa y retomar esa relación que dejaron en sus vidas pasadas.

Matthew McCartney es el propio Carlos Horacio Cabrales, tal como le comentó a EL LIBERAL . Y Sophie es Isabella, el amor de su vida.

FORMACIÓN

Carlos Horacio Canales estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y su incursión en la literatura fue gracias a que ingresó a la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM).

Comenzó su carrera como actor en producciones teatrales y después dio el paso a la televisión con la serie “Durmiendo con mi jefe”. Ha participado en numerosas series de televisión como “Conexiones”, “El rey del valle”, “Prisionero No. 1”, “El vuelo de la victoria”, “Enemigo íntimo”, “Coleccionista”, donde interpretó al asesino José de León Toral, entre otras.

EL ORIGEN DEL LIBRO

“‘Lágrimas en el Cielo’ es una novela romántica que habla sobre la reencarnación y de eso qué pasa cuando uno muere. Todo empezó con una materia reprobada en la preparatoria, la cual, para pasarla, tenía que crear una historia. En una salida a la tienda se me ocurrió completa y escribí de corrido siete cuartillas y pasé la materia con diez. Esa fue la génesis de la trama de este libro, pero para darle vida, tuve que aumentarla y crear nuevos personajes. Eso me llevó trece años. Y es que la muerte de mi padre me llevó a cuestionarme, a dónde va la gente que muere, más allá de que yo lo había visto en un féretro. A mí no me convencía las diferentes historias sobre a dónde va a parar el alma de los muertos y por eso escribí esto en honor a mi padre. Lo trabajé como un guión de película en los diferentes países a los que viajaba y quedó un híbrido, un formato nuevo que es de muy fácil acceso para los lectores, es un libro muy sencillo que cuando lo lees pareciera que estas reproduciendo una película en tu cabeza”: dijo Canales sobre su libro.

“Lágrimas en el cielo” está por lanzar su versión en inglés. El libro ha tenido una gran respuesta de sus lectores alrededor de América Latina, Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea.

Las filmaciones de su primera serie de televisión como escritor comenzaron también este mismo año en la ciudad de Miami, Florida. ¿“Who’s the murder?”, serie escrita por Canales, se estrenará este 2021 en una reconocida cadena televisiva de EUA.