Difunden los horarios en los que se pueden donar sangre

27/11/2020 - 22:49 Santiago

El Centro Provincial de Sangre Santiago del Estero, a través de sus redes sociales volvió a llamar a la solidaridad de la población, ante la considerable falta de donantes de sangre, tan necesarios en este último tiempo.

Asimismo informó sobre los horarios habilitados para la extracción de sangre.

“Venimos atravesando semanas muy críticas para nosotros, ya que disminuyó considerablemente la cantidad de donantes. Faltan personas que nos ayuden a salvar vidas. Por eso invitamos a sumarte a nuestra campaña “En busca de héroes”. Nosotros nos encargamos de brindarte la mejor atención posible”, convocaron desde la institución.

Quienes deseen donar deberán acercarse al Centro, que se encuentra ubicado en Av. Moreno 2203 (entre Posadas y Lamadrid), de lunes a jueves de 7 a 13, y los viernes de 7 a 17, o bien comunicarse al 3855253993 para coordinar el traslado, en caso de no contar con medio de movilidad.

“Juntos todo es posible. Con una sola donación de sangre estamos salvando hasta 3 vidas. Para la tranquilidad y seguridad de nuestro donantes, cumplimos estrictamente las medidas de salubridad e higiene dictadas por el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud”, expresaron desde el Centro Provincial.

Requisitos

Los requisitos básicos para donar son: tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos, haber transcurrido más de un año desde la última cirugía, parto, tatuaje, piercing o acupuntura, gozar de buena salud, no fumar durante las 2 horas previas a la extracción. No se deben presentar en ayunas (no consumir lácteos y derivados); no haber donado sangre en los últimos 3 meses. Además destacaron que las personas con diabetes, hipertensión o problemas de tiroides pueden donar sangre, solo que no deben tomar la medicación horas antes de la extracción. l