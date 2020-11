Vuelve la acción en España y el “Aleti” visita Valencia

28/11/2020 - 01:43 Deportivo

Atlético de Madrid, del argentino Diego Simeone, visitará hoy a Valencia, en busca de la punta de la liga de España, en la continuidad de la undécima fecha. El partido comenzará a las 12.15 (hora argentina) en el estadio de Mestalla y con transmisión de ESPN.

Atlético de Madrid suma 20 puntos, tres menos que Real Sociedad, aunque debe dos juegos de las fechas iniciales del torneo. Valencia tiene 12 unidades y está afuera por ahora de las clasificaciones a las copas internacionales.

Simeone, excompañero de Diego Maradona en Sevilla y en el seleccionado, expresó que no puede ‘contentar a todos’ con el andar de su equipo.

‘Yo no me puedo poner a valorar por lo que opina la gente, la crítica sobre todo. Si me pongo a valorar lo que opina la crítica, por momentos somos un 10 y por momentos somos un 1, y nosotros necesitamos un equilibrio y el equilibrio lo podemos encontrar en el trabajo, la dedicación, seguir generando buena energía y en el camino en el que estamos’, apuntó el ‘Cholo’ Simeone.

Y también se refirió a la ausencia del delantero uruguayo, Luis Suárez, afectado por coronavirus tras su paso por Uruguay.

‘Luis está en proceso de recuperación, seguramente le quedará poco para estar con nosotros, y el doctor explicará de la mejor manera la lesión de Costa, al que necesitamos y es muy importante para nosotros’, relató el técnico argentino.

Programación

La jornada se puso en marcha ayer, con el empate entre Valladolid y Levante, 1 a 1. Hoy jugarán: Elche-Cádiz (10); Valencia-Atlético de Madrid (12.15); Huesca-Sevilla (14.30); Real Madrid-Alavés (17).

Domingo: Barcelona-Osasuna (10); Getafe-Athletic Bilbao (12.15); Celta de Vigo-Granada (14.30); Real Sociedad-Villarreal (17).

Lunes: Betis-Eibar (17).

Posiciones: Real Sociedad, 23 puntos; Atlético de Madrid, 20; Villarreal, 19; Real Madrid, 17; Cádiz y Granada, 14; Sevilla, 13; Athletic de Bilbao, Valencia, Elche, Getafe y Betis, 12; Barcelona y Osasuna, 11; Alavés, Eibar y Valladolid 10; Levante 8; Huesca y Celta de Vigo, 7.l