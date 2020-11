Pese al supercepo, el Banco Central perdió USD1.500 millones de reservas

28/11/2020 - 02:06 Economía

Pese a las mayores restricciones adoptadas para comprar dólares, en octubre, el superávit comercial cambiario fue de apenas U$S 44 millones y por los pagos de deuda privada, servicios e intereses, las reservas del Banco Central disminuyeron en U$S 1.522 millones. Se registró un incremento de las compras al exterior y menor liquidación de exportaciones.

Durante octubre 1.100.000 personas compraron hasta los 200 dólares permitidos por un total de U$S 199 millones. Representa una caída de 68% con respecto a septiembre cuando sumaron 3.400.000 y del 72% en relación a los 4 millones de agosto. Respecto de un año atrás, el recorte es mayúsculo porque en octubre de 2019 un total de 2.556.000 personas compraron dólares por U$S 4.285 millones cuando el límite era de U$S 10.000 por persona.

A su vez, los gastos efectuados con tarjetas por consumos en el exterior sumaron el mes pasado otros U$S 102 millones.

Por segundo mes consecutivo, el superávit comercial cambiario fue casi inexistente: apenas 7 millones en septiembre y 44 millones en octubre. l