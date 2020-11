FÚNEBRES | 28 de noviembre del 2020

28/11/2020 - 02:31 Funebres

FALLECIMIENTOS

28/11/20

- María Zulema Espíndola

- Juan Adolfo Toscano

- Antonia Victoria Gola Vda.de Olmos

- Azucena Navarro

- Celia Genoveva Ruiz de Afur (La Banda)

- Nélida Auad de Gabellini

- Elisa Nélida Ayala Gauna

- Elba Argentina Mendieta de Díaz (La Banda)

- Juan Ricardo Rodríguez

- Mario René Carrizo (La Banda)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. HUGO ENRIQUE BRANDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

Señor tu hijo ya está ante ti, cúbrelo con tu divino manto y que brille para él la luz que no tiene fin. Sus entrañables amigos Felipe Palazzo, su esposa Yanie Sáadi y flia., acongojados y con gran dolor, participan su fallecimiento hacen extensivo su sentido pésame a su padre y demás familiares. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CELIA GENOVEVA RUIZ DE AFUR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/11/20 y espera la resurrección.

Hoy la vida dijo basta. Con gran dolor despido a la querida amiga a su viaje celestial. Fuiste tan especial, única diría, para todos nosotros. Te vamos a extrañar muchísimo. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Marta Graciela Siriani y fila.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CELIA GENOVEVA RUIZ DE AFUR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/11/20 y espera la resurrección.

Siempre estarás presente con una sonrisa. Víctor David Siriani, sus hijos Nora Alicia, Víctor David, Ana Cecilia, Germán Daniel, hijos políticos Walter Romano, Patricia Juárez, Sebastián Adle, Ruth Kollerich y nietos acompañan a la flia. en este doloroso momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CELIA GENOVEVA RUIZ DE AFUR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/11/20 y espera la resurrección.

Amigas de la infancia acompañan a su hija María Alejandra y flia. en este doloroso momento. Tere Angeleri, Kelly Diozquez, Sandra Fino, Alicia Santillán y Alicia Siriani.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ANTONIA VICTORIA GOLA VDA. DE OLMOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/11/20 y espera la resurrección.

El honorable consejo directivo del Colegio de Odontólogos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su colegiada Dra. Sandra Olmos y abuela de la Dra. Antonella Olmos, acompañan a sus colegas en estos momentos de dolor y elevan una oración a su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ANTONIA VICTORIA GOLA VDA. DE OLMOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/11/20 y espera la resurrección.

El Sr. intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo; vice intendente Roger Nediani; y funcionarios de su Gabinete, participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. ALDO HÉCTOR GAVÍCOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y espera la resurrección.

Sr. defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. Lionel E. Suárez participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su nombre.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELISA NÉLIDA AYALA GAUNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/11/20 y espera la resurrección.

Compañeros de trabajo de Div. Fisc. Santiago del Estero y Tucumán acompañan a su hijo José Miguel Lastra y flia. en este difícil momento, elevando oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

ANITA SOLEDAD GALVÁN (Sole)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/11/19 y espera la resurrección.

"Te recordamos y se nos llena el alma de gozo por todo lo que nos diste mientras estuviste junto a nosotros. Hoy estás en el paraíso celestial, en donde todo es alegría y paz, esa paz que tanto buscaste. ¡Guíanos y cuida nuestros vidas! Nos vas a hacer falta siempre. Te amamos y te guardaremos en nuestros corazones, para siempre, Gordita bella". Su esposo Julio, sus hijos Mariana, Junior, Ana y Victoria; su nieto Julián y su madre política Pilar, ruegan una oración en su querida memoria al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. Clodomira.

RECORDATORIO

BELINDA CARMEN AGUILERA

(q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20 y espera la resurrección.

Madre mía a 2 meses de tu partida. Mamita creo que llorar es algo bueno ya que limpia mi alma y lo más probable es que te llore el resto de mi vida y así mi alma siempre se mantendrá limpia con solo evocar tu recuerdo.

Tu hija Nancy, tu hijo político Alberto y tus nietos que te extrañan Bautista y Thiago. Ruego oración en tu memoria.

AILÁN, MARÍA ATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Adriana Galván, Silvia Vital, María Marta Di Pizza, Silvia Chamut, y sus respectivas familias, participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de Gabriela Coronel, y elevan oraciones en su memoria.

AUAD DE GABELLINI, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Su hijo Oscar Gabellini, su hija pol. Soraya, sus nietos Natalia, Emilia, Florencia, Pablo, Alfredo y José María y sus bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. CARUSO CIA DE SEG SA . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

AUAD DE GABELLINI, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Sus nietos Natalia y Gonzalo, Emilia y Gonzalo, Florencia Miguel y Ema, participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

AUAD DE GABELLINI, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Alba Lía Castro, Juan Carlos Peréz y Juan Ignacio Pérez Castro participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

AUAD DE GABELLINI, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Alba Lía Colucci y sus hijos Bunchy, Emilio, Fernando, Pablo, Álvaro, Santiago y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

AUAD DE GABELLINI, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Víctor Oscar Raed, su esposa Chonga y flia. participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su hijo, nietos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

AUAD DE GABELLINI, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Oscar Luis Karam, Carmen Venegas de Karam y sus hijos Carime, Luis y Alexia, Gonzalo y Nati, y Susana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

AUAD DE GABELLINI, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. "Felices los que tienen hambre y Sed de Justicia porque serán saciados". Juan Luis Vital , Silvia Camus de Vital hijos : Silvia , Gabriela , Alejandra , Juan Vital y sus respectivas flias , participan con profundo dolor el fallecimiento de tía Nelly , acompañan en el dolor a su primo Oscar y demás familiares y elevan oraciones en su memoria

AUAD DE GABELLINI, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Amiga hoy te adelantaste de este mundo a los brazos del Señor . Ya descansas en paz, 63 años de amistad no es fácil de olvidar . Tu amiga hermana de la vida Elsa Espeche de Oberlander y sus hijos Enrique Marcelo y María del Carmen Oberlander y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a su hijo Óscar y familia ruegan una oración en su querida memoria.

AUAD DE GABELLINI, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. María del Carmen Oberlander, su esposo Carlos Giovannini e hijos Franco Y Lucía despiden con dolor a la tía Nelly y acompañan a su hijo Óscar y familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su querida memoria.

AUAD DE GABELLINI, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Enrique Oberlander, su esposa Teresita Montenegro e hijos Lourdes Paula y familia ,Virginia y Nico Oerlander, Marcelo Oberlander ,su esposa Josefina Melo e hijas Sofía Silvia Julia y Angélica Oberlander, María del Carmen Oberlander, su esposo Carlos Giovannini e hijos Franco Y Lucía Giovannini despiden a la tía Nelly y acompañan a su hijo Oscar y señora, nietos , bisnietos y demás familiares en este difícil momento. Ruegan una oración en su querida memoria.

AUAD DE GABELLINI, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Juana Alaimo de Goitea y familia participan con dolor su partida a la Casa del Señor, de su apreciada vecina. Ruegan oraciones a su memoria.

AUAD DE GABELLINI, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Ing. Iber Hugo Goitea y familia participan con dolor el fallecimiento de su apreciada vecina. Ruegan oraciones a su memoria.

AYALA GAUNA, ELISA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Sus hijos José, Gladis, Teresita, nietos, bisnietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BRANDÁN, HUGO ENRIQUE DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Su tía Pura Noemí Diganchi, sus primos Luis Salvador, María Cristina y Hugo Walter Avellaneda, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. Elevan una oración en su querida memoria.

BRANDÁN, HUGO ENRIQUE Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Miqui Prieto, Marcela y Juampy, despiden a un amigo. Descansa en paz. Consuelo y resignación a su familia.

DÍAZ, REINA AZUCENA (q.e.p.,d.) Falleció el 24/11/20|. Su hijos Alberto y Esmilda Ruiz, su hija politica Norma Luna, sus nietos Verónica, Sebastián, Alberto, Graciela, Pablo, su bisnieta Yuliana, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Sta Maria. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ESPÍNDOLA, MARÍA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Su madre Ana, su esposo Roger, sus hijos Julio, Liliana, Elizabet, Angel, Patricia, Claudia, Celeste, hijos politicos, nietos, bisnietos, hermanos y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

GAUNA AYALA, ELISA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Madre inigualable, amorosa y ejemplar. Dejarás en tus hijos las marcas profundas del amor que nos diste en cada acto de tu vida. Siempre en nuestros corazones te amamos. Sus hijos José, Gladys y Teresita.

GAUNA AYALA, ELISA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Abuela Elisa, una mujer inmensa que nos deja una huella maravillosa en nuestras vidas. Te amamos y recordaremos en cada momento de nuestros días. Dios te reciba en sus brazos e iluminanos desde el cielo. Sus nietos y bisnietos.

MARADONA, DIEGO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Desparramaste tu talento, por el mundo. En los potreros de Fiorito, descalzo; en las canchas de baby, con zapatillas, en las canchas de 11, recién con botines! y nunca te quejaste! En cada cancha dejaste huellas de tu magias y tu talento, tu mejor amiga fue siempre la pelota, cualquiera fuera su tamaño, peso o color, tus toques eran caricias, y tu goles besos a la red! Cuantas gambetas dibujabas, cuantos rivales por el piso!. No claudicaste nunca, ni siquiera cuando te rompieron el tobillo! Tu última gambeta fue la mejor! Gambeteaste a la muerte! y por eso hoy sigues vivo en el corazón de millones de personas y seguirás alli por los siglos de los siglos! Gracias por tantas alegrias! Un abrazo futbolero de todo corazón!! César Pelusa Coronel.

MARADONA, DIEGO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. ¡Querido Ídolo! El cementerio del Pilar te esperó con un sol desvanecido, en un ocaso excepcional, pero ansioso de darte el último adiós. El Crac que fuiste en vida, en todos los estadios por los que pasaste, no tendrá igual. Hoy ya estás feliz, lo sé, porque te encontrarás con tus padres. Vivirás eternamente en los corazones de tus hinchas, familiares, amigos y congéneres de todo el mundo. La paz ya es contigo. El Padre celestial te esperaba en la casa que te preparó más alla del sol, donde brillará por siempre para ti la luz infinita de Cristo. A ultima hora te mandaste la "gambeta" más genial, singular. Fuiste con tu cortejo por otro camino, pero la broma duró poco. Al rato volvieron por el verdadero sendero, a tu última morada. Vos que creíste en Cristo, no morirás. Vivirás en todos los que te admiramos y veneraremos tus botines, tus patadas acertadas, tu gran humor! Serás mi Ídolo por siempre! ¡Sigue triunfando allá en el cielo, con tu propio equipo! ¡Te amará por siempre tu hincha desde hace 27 años! Chicho Ávila.

NASIF, CAMILO LULLIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Propietarios y personal de J.K.R. participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

NASIF, CAMILO LULLIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Los amigos de su hijo Ariel: Ramón Cura y Samuel Villarreal, comparten con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en la oración para un eterno descanso.

NAVARRO, AZUCENA (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Su sobrino CP. Carlos Auat y su esposa, sus sobrinos nietos Lucia y Eduardo, participan con profundo dolor su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NAVARRO, AZUCENA (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Su sobrino José Auat, sus sobrinos nietos José Luis, Maria Eugenia y Marcelo Antonio, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

NAVARRO, AZUCENA (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Sus sobrinos Dr. Walter Amado, y esposa María Inés Auad; Esteban, Rodolfo, Eugenia Florencia, Juliana, Martína, Lorenzo, Benjamín, Francisco, Constantino y Benicio. Te vamos a extrañar.

NAVARRO, AZUCENA (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Sus sobrinos Alberto, Silvia, Ines y Nora Auad, Carlos y José Auat y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NAVARRO, AZUCENA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Su sobrina Silvia Auad, su esposo Francisco Gómez sus sobrinas nietas María Silvia y Gabriel María Ángel y Juan participan con profundo dolor tu inesperada partida elevan una oración en tu memoria.

NAVARRO, AZUCENA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Su sobrina Nora Auad su esposo Jorge Llado sus sobrinos nietos Ana y Daniel, Jorge Alberto, Lidia y Juani y Sabrina participan con profundo dolor tu partida que el señor te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno elevan una oración en tu memoria.

NAVARRO, AZUCENA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Sus sobrinos Isac Alberto Auad y lilian Azuz y sus sobrinos nietos Isac y Karen. Soledad y Gregorio. Laura y Juny. Fernanda y Nicolás. Constanza y Sebastián participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso y la cristiana resignación.

NAVARRO, AZUCENA (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Familia de Enrique Amado y Josefa Canllo de Amado participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO, AZUCENA (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Estás y estarás siempre en nuestros corazones. Isabel de Auad, sus hijos Mario Alejandro, Claudio Hernán y Gabriela Auad, participan con profundo dolor su fallecimiento. Descanse en paz y en el reino del Señor.

NAVARRO, AZUCENA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Habib Sleibi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO, AZUCENA (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Querida Nena: tus vecinos y amigos de toda la vida, ruegan para que Jesús y su santa Madre María te reciban en su reino. Son los deseos de Ricardo Llapur, su esposa Ángela y sus hijos Ricardo, Fabián, Mariano y Daniela (a), lamentan con profundo dolor su fallecimiento, elevando oraciones en su querida memoria.

NAVARRO, AZUCENA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Nena querida hoy ha sido una sorpresa muy grande para nosotros, te recordaremos permanentemente con mis hijos y mis nietos. Que descanses en paz. Chichi.

PAZ, NÉSTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/20|. Kiko, ya gozas del Reino de Dios. Que brille para él la luz que no tiene fin. Marta, Eduardo Gomez y flia, participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DA ROCHA, MARÍA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/20|. Ya está en ti Señor, recíbela en tu reino a tu hija, nuestra querida Marcela. Mientras en nuestros corazones sigas viviendo, solo tu cuerpo se habrá marchado; queda con nosotros tu amor incondicional a tus valiosos tesoros, tu risa contagiosa, tus ocurrencias. Te amamos por siempre preciosa. La corte celestial de ángeles te custodian. Marisol, Ángel, Belén y Bautista acompañan a su esposo Raúl y a sus hijos Galo, Iherén, Eu y demás flia en esta despedida.

RODRÍGUEZ, JUAN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Su esposa Esther Heredia, hija Yolanda, h. pol. Segundo, nietos, Olga, Susana, Nancy, su hna. Francisca, nietos pol. y bisnietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Certeza Cia. de Seguros . ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RODRÍGUEZ, JUAN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. " Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en Mi no morirá ". Su hermana Panchita y tu cuñado Valle Santana , tus sobrinos Silvina y Luis Herrera, Sandra y German Lorenzo, sobrinos nietos Leandro, Abril y Marcos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TORRES, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció 26/11/20|. Con gran pesar participamos su fallecimiento de nuestro querido amigo Torito. Acompañamos en el dolor a sus hermanos, nuestra comadre Prince Rampulla, Pori de Herrera y Kike Torres. Acompañan familia de: Eduardo Guzmán, Lidia Trullenque, hijos Nico, Patricia, Teresita y Marcelo y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria.

TOSCANO, JUAN ADOLFO (JUANCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Dios recíbelo en tu Paraíso donde encontraras la paz. Alberto P. Paradelo. Su esposa Mirtha Ortiz de Paradelo y sus hijas Marcela Patricia y Carolina y sus respectivas flias.se unen al dolor por su ausencia física.

TOSCANO, JUAN ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Su esposa Ángela Estela Pianezzola, sus hijos Juan, Natalia, Gustavo, Paula, Mariano, hijos pol. participan su fallec., sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. El Descanso. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TOSCANO, JUAN ADOLFO (JUANCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Su hijo Juan Paulo Toscano, su hija política María Esther Paskevicius y su nieta Julietta Toscano Paskevicius participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido Juanchito. Te recordaremos por siempre y elevamos oraciones al Altísimos rogando por tu eterno descanso y que brille para ti la luz que no tiene fin.

TOSCANO, JUAN ADOLFO (JUANCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Juancho querido descansa en paz. Su hermana Graciela, su hermano político Raúl, sus sobrinos María Victoria, Carlos Mariano, Jorge Esteban, Guillermo, Lucinda y Julieta, sus sobrinos nietos Valentina, Francisco, Sofía, Delfina, Gregorio, Indiana y Vicente, elevamos oraciones en su memoria y te tenderemos siempre en nuestros corazones.

TOSCANO, JUAN ADOLFO (JUANCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Sus primos Pedro L. Mulki, Beatriz Cisneros y flia., Lucrecia Cisneros e hijas, participan con dolor el fallecimiento de Juancho. Elevamos oraciones en su memoria.

TOSCANO, JUAN ADOLFO (JUANCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Sus primos Lily Matteo y Naio Rodríguez, sus hijas Florencia y flia., Verónica y flia., Constanza y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su prima Estela e hijos en estos momentos de tristeza. Elevamos oraciones en su memoria.

TOSCANO, JUAN ADOLFO (Juancho) (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su tía Blanca Matteo de Palmisano y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia en este difícil momento y ruegan una oración en su querida memoria.

TOSCANO, JUAN ADOLFO (Juancho) (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Señor ya está en tu casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno. Sus primos Silvia Palmisano, Víctor Hugo Buffa y sus hijos Lucy, Anto y Matías Llado participan con dolor su fallecimiento.

TOSCANO, JUAN ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Y un día me contaste que la habitación olía a rosas y te apareció la Virgen. No me cabe la menor duda que ella vino a buscate. Te queremos mucho querido Juancho. Nini, Antonia y Chiche Sosa ,abrazan con cariño a Estela y tus hijos.

TOSCANO, JUAN ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Señor...ya está en tu casa recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su cuñado Alfredo Pianezzola, Silvia Toscano y sus hijos Luis, Lore, Vale y Diego y sus respectivas familias despiden con mucho dolor al querido Juancho. Ruegan oraciones en su memoria.

TOSCANO, JUAN ADOLFO (JUANCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Julián Serrano, su esposa Ana María Asencio y sus hijos Joaquín, Josefina y Julián junto con sus familias acompañan a todos sus seres queridos. Ruegan pronta resignación y elevan oraciones en su memoria.

TOSCANO, JUAN ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Graciela de Karam, sus hijos Marcela, Leopoldo, Jose María y nietos Julieta, Santiago, Javier, Agustín y María Noel, participan con mucha tristeza el fallecimiento de Juancho y acompañan con oraciones a Estela y su familia.

TOSCANO, JUAN ADOLFO (JUANCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Blanca Acuña de Montenegro, Teresita Rizo Patrón de Varela, Luchi de Acuña y sus respectivas familias participan el fallecimiento de su estimado vecino rogando resignación para su esposa Estela e hijos.

TOSCANO, JUAN ADOLFO (JUANCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Alejandro Muñoz, Pablo Muñoz y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de su amigo Juancho y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TOSCANO, JUAN ADOLFO (JUANCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Te recordaremos con cariño y lamentamos profundamente tu partida. Tus vecinos y amigos Carolina Paradelo, Luis Uboldi y sus hijas Tiziana y Graziana.

TOSCANO, JUAN ADOLFO (JUANCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Adela Pece de Sgoifo, Celia Pece de Sayago, Marta Graciela Pece y sus respectivas familias, participan con tristeza su fallecimiento y acompañan en el dolor a Estela y sus hijos, rogando que su alma descanse en paz.

TOSCANO, JUAN ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Margarita Chiericotti y su familia, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a Estela y su familia y elevan oraciones para la ascención de su alma al encuentro del Señor.

TOSCANO, JUAN ADOLFO (JUANCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Juan Manuel Suffloni y Ana María Serrano, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TOSCANO, JUAN ADOLFO (JUANCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Sus consuegros Carlos Paskevicius, su esposa Josefina Lissi, sus hijos Ana y Jesús Silva, María Esther y Juan Paulo Toscano; y María Josefina Paskevicius, y sus nietos Milagros y Santino Silva Paskevicius y Julietta Toscano Paskevicius participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido e inolvidable Juanchito. Vivirás siempre en nuestro recuerdo y nuestros corazones. Elevamos oraciones al Altísimo rogando por tu eterno descanso y que brille para ti la luz que no tiene fin.

ZUAÍN, MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Su primo Guillermo Roberto Zuaín, su esposa Susana Roldán, sus hijos Guillermo Gabriel, Juan Carlos, Félix Nicolás y su nieta Isabella, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijos Ailin y Juan Carlos Sepúlveda.

ZUAÍN, MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. El taller Libre Expresión tercera edad participa el fallecimiento de la hija de nuestra amiga Coca...la acompañamos en esta triste pérdida elevamos oraciones en su memoria. Que brille la luz que no tiene fin.

ZUAÍN, MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Moni querida. Partiste a la casa del Padre en donde descansarás y brillarás con luz infinita. Sus excompañeros de Promoción 1973 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, te despedimos con amor. Rogamos oraciones en su memoria.

ZUAÍN, MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Mariel Floridia de Saa, Claudio Saa y su hijas Hilén y Zahira Saa Floridia participan con dolor el fallecimiento de Mónica hermana de la Dra. Marcela Zuain y su hermano político Dr. José Luis Romero y sus hijos. Elevamos oraciones en su memoria.

Agradecimientos

OVEJERO DE JUÁREZ, ROSA CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Su esposo Guillermo Juárez, sus hijos José, Andrea, Jorge, Cristian, María, Carlos, hijos políticos Marcelo, Hugo, María José, Natalia y Karina, sus nietos y demás familiares agradecen a los amigos, familiares y médicos que nos acompañaron en tan dolorosos momentos.

Recordatorios

DÍAZ, FRANCISCO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Querido Paco, querido papi, hoy recordamos siete meses de tu fallecimiento. Siempre te amamos y recordamos con alegría. Sabemos que descansas en paz junto a Jesús, María y todos nuestros seres queridos. Besos al cielo de parte de tu esposa Ernesta y tus hijos Fabiana, Francisco y Mariela.





Sepelios Participaciones

CARRIZO, MARIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Sus sobrinos Walter, Alfredo, y Luis y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Capilla. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Adriana Alegre Rojas, su hijo Dr. Ignacio Agustin Castiglione y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan con mucho cariño a su esposa Maria Inés e hijos en este dificil momento.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Silvia Llugdar de Ugozzoli, sus hijos María Natalia, Mario Franco, María Florencia y Pablo Valentín y sus respectivas flias, acompañan en este momento de dolor a su esposa Mary, sus hijos, familiares y amigos. Elevan oraciones en su memoria.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. El Centro Amigos del Ciego, acompaña en el dolor a su esposa María Inés, colaboradora de esta institución, y a su flia. Ruega al Señor por su descanso en paz y resignación para sus seres queridos.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Querida Marisú, Aldito, Antonella y Franco, los acompañamos con mucho cariño, con tristeza y dolor, por la desaparacion física de Aldo, como esposo y padre una persona excelente, como profesional, trabajador, responsable y honesto. Abrazo a su hermano Rodi y flia, sé del inmenso cariño que sentía por él. Pido al Amo Jesús, les dé fortaleza y paz, a la querida familia Gavícola. Duele su partida. Negra de Maldonado y Marilena.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Dr. Gustavo D. Rivas Jordán y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Comisión directiva del Sindicato de la Alimentación, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos de pesar a su familia. Rogando oraciones a su memoria.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Ricardo Fuster y Ana María Nanni, participan con tristeza la partida del estimado Aldo y acompañan a su esposa Inés e hijos en tan dificil como doloroso momento. Elevan plegarias.

GAVÍCOLA, ALDO HÉCTOR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Pedimos bendiciones para su alma, que encuentre la luz divina. Acompañamos en estos momentos a toda su familia. Olga, Margarita y Valeria Anauate.

GOLA VDA. DE OLMOS, ANTONINA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Sus hijos Oscar, Daniel, Sandra, Maria José, Juan Pablo, hijos políticos: Marcia, Rita, Omar, Graciela, nietos Antonell, Valentina, Marianella, Octavio, Ana Victoria, Bautista, Renata, Lázaro, Omar, Máximo, Florencia, Martín y demás familiares, participan en su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio realizado por Cochería del Plata. Sáenz Peña Nº 372 La Banda.

GOLA VDA. DE OLMOS, ANTONINA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Su sobrino Fabián, Sergio, Marijó y Augusto Soria, despiden con profundo dolor a querida tía Gringa. Dios les dé fuerza a los queridos primos Olmos.

GOLA VDA. DE OLMOS, ANTONIA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Comisión directiva y empleados del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de la Dra. Sandra Olmos, y abuela de la Dra. Antonella Olmos, socias de nuestra Institución. Se ruegan oraciones en su querida memoria, y por la pronta resignación de su familia.

GOLA VDA. DE OLMOS, ANTONINA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20. Sus vecinos: Aída V. de Gorini, Gustavo Gorini y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GOLA VDA. DE OLMOS, ANTONINA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20. Gustavo Sisalli y familia, participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MALDONADO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. La comisión directiva del Sindicato de la Alimentación despide con gran dolor a su ex-integrante de comisión directiva y activo afiliado de nuestra Institución. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

MALDONADO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Daniel Islas, Franco Toloza y Adriana Juárez, participan con pesar y acompañan a su familia en estos momentos de gran dolor. Se ruegan oraciones en su querida memoria y por la pronta resignación de su familia.

MENDIETA DE DÍAZ, ELBA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Su hermana Margarita de Pisetta (tu melli), sus sobrinas Adriana, Marcela y Mariela participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

MENDIETA DE DÍAZ, ELBA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. Su sobrina Adriana, sobrino pol. Raúl Yuding y sobrina nieta Milena Nahir Yuding, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20. Sus hijos: Maria Celia, Maria Alejandra, Roberto, Benjamín, Ana Corina, Luciana, Gabriela, hijos políticos: Sebastián y Remigio Carol, nietos Esteban, Sofía, Eliana, Virginia, Raúl, Máxima, Martiniano, Gabriel, Máximo, Santiago, Victoria, Guillermina, Antonina y demás familiares, participan en su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Piedad. Servicio realizado por Cochería del Plata. Sáenz Peña Nº 371 La Banda.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Su hijo Dr. Raul Roberto Afur, su hija política Dra. Paola Gallardo y sus nietos Máximo, Victoria y Augusto, participan con intenso dolor su fallecimiento y ruegan su descanso eterno.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Dorys Osorio de Martínez y sus hijos Dorys Noemí y Rodolfo Benjamín con sus respectivas familias lamentan profundamente la pérdida de la querida Bebita y ruegan con oraciones en su memoria.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. ¡Que enorme tristeza y vacío nos dejas querida prima con tu partida!. Te fuiste tan repentinamente, que aún pienso que estás entre nosotros. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Minina y sus hijos Carolina, Raquel y David, acompañamos a todos sus hijos y nietos en estos duros momentos y rogamos una oración en su memoria.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. La comisión directiva y comunidad educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School, participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan a su hija Celia y a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20. Magdalena Meneghini, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a Celia y a su familia en este triste momento.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Luchadora y alegre como pocas frente a cualquier situación. Tu silencio sera difícil de aceptar. Te extrañaremos Beba querida. Hoy Dios te recibe en su gloria y te abrazará eternamente. Gracias por los buenos momentos. Que en paz descanses!! Tus colegas-amigas del grupo de jubiladas del Instituto Santiago Apostol LL-14

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20. "Señor recíbela en tus brazos y dale la paz eterna". Estela del Pilar García de López, sus hijos: Mario Alberto y Verónica, José María y Pamela con sus respectivas flias, participan con gran dolor el fallecimiento de nuestra querida prima Beba, abrazamos con cariño a sus hijos, nietos y demás familiares, deseándoles consuelo ante tan irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. "Señor recibe en tus brazos y dale el descanso eterno". Tu compañera y amiga, Lic. Marta Ofelia Suarez y Prof. Juan Santos Jiménez, participan con profundo dolor la inesperada partida de mi colega, la que siempre permanecerá en nuestros corazones. Que el amor, la piedad y la misericordia de nuestro Señor sea derramada sobre ti, pidiéndole resignación cristiana para toda la flia.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Ana María Alegre de Ledesma y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Roberto, Paola e hijos en este momento, rogando oraciones en su memoria.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Las amigas de su hija María Celia: Cecilia Soria, Marta Elías, Elisa García y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Compañeros y excompañeros del Dpto. Auditoría del Tribunal de Ctas. de la Pcia. de su hija María Celia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Marta Elías y familia, Silvia Elías y familia y Daniel Elías y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga María Celia. Elevan una plegaria por su eterno descanso, y que brille para ella la luz que no tiene fin.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Propietarios y empleados de Galeria Tufi, acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevando oraciones en su querida memoria.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Bebita, tu partida la deja a tu cuñada una profunda tristeza y dolor, que nunca te olvidare, hna pol. Nilda Salvatierra, sus sobrinos, Choli, Bibi y Raúl Ruiz, sus sobrinos politicos, Ramón, Silvia, y nietos. participan con dolor su fallecimiento y piden oraciones a su memoria.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Carlos y Miriam , amigos de su hija, María Celia Afur, participan con profundo dolor su fallecimiento y la acompañan a ella y toda su familia en este doloroso momento.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Gracias Señor por la luz que ilumina mi existir, Por este mi dulce dormir que me devuelve a tu Cruz. ¡Gracias Señor Por vivir!. La comunidad educativa del Instituto Santiago Apóstol, participa del fallecimiento de la ex docente Celia Ruiz de Afur y acompaña con oraciones a su familia en tan irreparable pérdida. ¡Descansa en paz querida Beba...!.

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Su consuegra Norma Alegre de Gallardo y su sus hijos Paola, Valeria, Andrea, Guillermo Gallardo y Omar Taboada, participan con profundo dolor du fallecimiento."Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno".

RUIZ DE AFUR, CELIA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/20|. Norma Lidia S. de Alegre participa el fallecimiento de la madre de sus nietos Paola y Roberto. "Señor ya está en tu casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno".

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

IOVINO CÁRDENAS, XIANA NARELLA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/20|. "Dejad que los niños vengan a Mí". Silvia Medina acompaña a sus papis en este difícil y doloroso momento. Ruega oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ CHARUBI, FRANCISCO JORGE (q.e.p.d.) Falleció en Mendoza el 26/11/20|. Paco: Jesús dijo: "Todo aquel que cree en mi, aunque muera vivirá y todo aquel que cree no morirá jamás". Tu inesperada partida nos llena de dolor, siempre estarás en nuestros recuerdos, Dios le de resignación a tu madre Sarita y tus hermanas. Chichí Charubi, juan Carlos V´squez, Sonia, Julio y Mara y flia, Sabrina y Migue, participan con dolor tu partida. Rogamos una oración y que brille para él la luz que no tiene fin. Señor dale resignación a su esposa e hijos. Frías.