En un partido para el olvido, Los Pumas cayeron 38 a 0 ante los All Blacks

28/11/2020 - 08:16 Deportivo

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, perdió hoy ante Nueva Zelanda por 38 a 0 (PT 10 a 0), por la quinta fecha del torneo Tres Naciones, que se desarrolla en Australia.

En una noche para el olvido, al elenco argentino no le salió absolutamente nada y terminó cayendo por goleada, sin siquiera poder anotar un try, algo que no ocurría desde 2016.

"Hubo mucha presión en el juego y errores. Nos queda una semana más juntos que nunca para seguir trabajando", dijo Pablo Matera.

El encuentro se jugó en el Mc Donald's Jone Stadium, de Newcastle, con Nic Berry (Australia) como árbitro, asistido por Angus Gardner (Australia) y Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda).

Los tantos de los oceánicos fueron concretado con tries de Will Jordan (2), Ardie Savea, Sam Coles y Patrick Tuipulotu, con cinco conversiones y un penal de Richie Mo'unga.

Tras culminar la quinta fecha del certamen Nueva Zelanda suma 11 puntos (con cuatro partidos), Argentina y Australia (ambos con tres) seis unidades, quedando los All Blacks con el título prácticamente asegurado.