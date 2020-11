Santiago Lara quiere saber si es hijo de Maradona

28/11/2020 - 20:12 Pura Vida

La vida de Diego Armando Maradona siempre dio que hablar, más allá de su incomparable carrera futbolística, y tras su muerte las voces que tímidamente pedían ser atendidas con reclamos de filiación comienzan a hacerse escuchar con fuerza.

Santiago Lara, el joven oriundo de La Plata, sobre quien Matías Morla, el propio abogado de Maradona, admitió tiempo atrás la posibilidad de que fuera hijo del ex futbolista, realizó un pedido a la Justicia para que se realice la exhumación del cuerpo del “Diez”, con el objetivo de conocer su identidad.

En el escrito presentado por su abogado, José Núñez, solicitó que se proceda a estudiar los restos de manera “urgente”, según reflejó Teleshow, la noticia que surgió desde “Suelta la sopa”, de Telemundo.

El pedido de un análisis de ADN, por parte de Lara, no es nuevo. Incluso Morla ya había afirmado el año pasado conocer la existencia del muchacho, y de otra joven, Magalí, en la Argentina, que reclamaban la paternidad de Maradona. A ellos se les sumarían otros de origen cubano.

En el escrito presentado ante la Justicia, en el marco de la causa por reclamo de filiación que se tramita en el Juzgado de Familia N 7 de La Plata, el abogado Núñez solicitó que se designe un perito especialista en examen de tipicidad de ADN con el objetivo de establecer los porcentajes de compatibilidad de su cliente y del ex futbolista, y que los restos del “Diez” sean trasladados a la morgue de La Plata “para su conservación”.

“Hasta los últimos días antes de su muerte, que se tenía que sacar el respirador para hablar, mi madre le dijo a un grupo de abogados que yo era hijo de Diego. Quiero saber quién soy. No tengo pretensiones económicas”, aseguró Santiago Lara, en referencia a Natalia Garat, una modelo, que habría tenido una relación con Diego, y murió a los 23 años a raíz de un cáncer de pulmón. Antes le habría contado a su pareja, Marcelo Lara, que el chico era hijo del ex futbolista. Santiago tenía tan solo tres años y supo su verdad a los 13.

Qué pasará con la serie sobre Diego Armando

Si bien esta pensada para ser estrenada el 30 de octubre pasado, con motivo de los 60 años de Diego Armando Maradona, Amazon había decidido posponer su arribo al streaming sin imaginar el desenlace. Ahora no se sabe a ciencia cierta qué pasará con esta historia que ya tenía prevista una segunda temporada. ‘Diego es mucho más que un jugador de fútbol.

Lo que lo diferencia de cualquier otro jugador es que es cercano, tiene el origen que tuvimos muchos y eso lo hace propio. Es imposible no quererlo, más allá de que se puede no estar de acuerdo con él y que a lo largo de su vida fueron muchos los conflictos que tuvo”, expresó, el productor Alejandro Aimetta, encargado de dirigir algunos de los 10 episodios. Una posibilidad es que se puedan realizar modificaciones en el guión de la biopic, para que se cuente también los últimos acontecimientos sobre la partida del Diez, según FiloNews, aunque habrá que esperar a ver si la familia de Maradona no interpone algún recurso legal, ya que Claudia Villafañe no estaba muy de acuerdo con le serie.

Magalí también podría reclamar su filiación

Aunque aún se desconoce si hará un pedido similar al del Santiago Lara, el año pasado se conoció el caso de Magalí, otra supuesta hija de Diego Armando Maradona, a quien su madre había dado en adopción, pero con quien logró reencontrarse y tener acceso a información sobre su filiación. Según contó en una entrevista para la televisión italiana, la mujer le confesó que en 1995 había mantenido un affaire con Maradona, producto del cual había quedado embarazada. Desde ese momento, ella decidió entablar una demanda de filiación y quedó a la espera de que el astro accediera a hacerse el análisis de ADN.

“Su madre biológica la abandonó, la crió otra mujer. Los años pasaron y, después de un larga lucha por conocer su verdadera identidad, se reencontró con su madre biológica, que le confesó que podría ser hija de Diego Maradona. La fecha de nacimiento coincide con la época en la que el “Diez” fue técnico de Racing”, contó el periodista Adrián Pallares en aquella ocasión mientras mostraban fotografías de Magalí haciendo hincapié en su parecido con Giannina