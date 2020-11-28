×

CARTELERA TV / 29 de noviembre de 2020

A LAS 18.45 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

- 20:17 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.15 LA PEÑA DE MORFI (CONTINÚA)

16.00 CINE. TALENTOS OCULTOS

17.45 30 AÑOS JUNTOS. ¿QUÉ CULPA TIENE FATMAGÜL?

18.45 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

20.30 POR EL MUNDO EN CASA

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.30 MASTERCHEF CELEBRITY. GALA DE ELIMINACIÓN

00.15 CÁMARAS EN ACCIÓN

00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 CHIKUCHIS

14.30 RECORDANDO

15.30 EL CLÁSICO:

17.30 ESPECIAL CLODOMIRA CANTA AL PAÍS 2ª EDICIÓN

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD vs. MORENO

22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO

Más noticias de hoy

Lo último de Economía

El kilogramo de cabrito se vende a casi un 30%...

El precio de los arbolitos navideños registró un incremento del...

Ofrecerán desde este lunes bolsas navideñas económicas desde $269

Lo último de Santiago

Pablo Berra, fue a un Kibutz, conoció a una joven...

Luz María Utrera, una comprovinciana que desde las Naciones Unidas...

El tiempo en Santiago del Estero: se prevé una temperatura de 35°...

Lo último de País

Allanan la casa del médico de Diego Maradona,...

Coronavirus en Argentina: 6.098 nuevos casos y 106 muertes

Diego Maradona tendría ascendencia de familia en Santiago del Estero

Lo último de Mundo

Para la OMS, las vacunas “no erradicarán el...

Corea del Norte ordenó ejecuciones para frenar el coronavirus

Imparable: el mundo superó los 61 millones de casos de Covid-19