Monseñor Corral afirmó que el proyecto del aborto busca “distraer, dividir y enfrentar” a los argentinos

En el marco de la caravana “Por las dos vidas”, el obispo de la diócesis de Añatuya, monseñor José Luis Corral, denunció: “Lamentamos que el gobierno nacional, sobre el fin de un año al que llegamos abatidos y agotados como sociedad, durante el que se visibilizó la fragilidad de nuestro sistema público de salud, la precariedad y el abandono en tantos aspectos sociales y hemos lamentado profundamente cada muerte que la pandemia provocó, presenta un proyecto de ley cuyo resultado es distraer, dividir y enfrentar a la sociedad argentina, una vez más en posturas irreconciliables, para dictaminar sobre la vida y la muerte. También esperamos que el gobierno provincial se pronuncia en defensa del valor de toda vida humana, de inicio a fin”.

Agregó: “Hoy queremos la unidad de los argentinos, pero con respeto a las sentencias que ya el parlamento democráticamente expidió, no volviendo a las grietas sino a la voluntad que defienda a las mujeres, a la familia y a los pobres. Hay que atacar muchas otras y urgentes causas de muerte relacionadas con la pobreza, la desnutrición, la higiene, la vivienda, la seguridad, el trabajo y la educación, las condiciones de vida y la contención real”.

“No nos hagamos la guerra entre nosotros, seamos combatientes de la vida y volvamos a nuestra Constitución, la Carta Magna, que es provida y que invoca a Dios como fuente de toda razón y justicia, que consagra derechos para crecer como nación soberana y no para arruinarnos por seguir libretos que vienen de afuera para reducir la natalidad a cualquier precio. Y muchos que no son creyentes lo hacen desde sus profundas convicciones humanistas porque en la defensa de los derechos humanos hay que ir hasta el fondo y las últimas consecuencias, para que nadie, ni una ni uno menos sea dejado fuera y excluido en su pobreza o soledad”, enfatizó.

“Que no nos embrollen en un falso dilema de salvar una vida por otra”, enfrentando ambos derechos

AÑATUYA, General Taboada (C) “Claro que nadie está obligado a abortar, pero sin simplificaciones, hay que ir más allá. El aborto libre, seguro y gratuito habilita para decir y decidir quién es sujeto de derechos y quién no, en contra de la Constitución Nacional, de los Derechos del Niño/a nacido/a y por nacer, de los códigos Civil y Penal”, advirtió monseñor José Luis Corral, sobre la aprobación del proyecto del aborto. Rogó en consecuencia: “Que la luz del Espíritu Santo y la sal del Evangelio de Jesucristo iluminen nuestras mentes y aderece nuestras vidas, que no nos embrollen en un falso dilema de salvar una vida por otra, enfrentando a duelo los derechos de la mujer y del niño, porque en esto, como en casi en todo, hay más opciones y alternativas”.

Señaló en este sentido: “Es cuestión de hacerse cargo el Estado, la familia, las instituciones, la sociedad civil con respuestas creativas, valientes y sostenidas; más complejas, exigentes y difíciles tal vez, pero que no dejan desvalidos, en el desamparo ni a la intemperie a ningún integrante de la comunidad, a ningún miembro del cuerpo social, a ningún conciudadano nuestro”.

“Dios bendiga a nuestras familias, a nuestra ciudad y provincia, a la patria entera en este tiempo que pronto volvamos a escuchar camino a Navidad esta profecía de Isaías 9,2 que nos devuelve a la esperanza que no defrauda: ‘El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz; a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Y un niño nos será dado y se llamará Emmanuel, ‘Dios con nosotros’”, puntualizó el obispo.

“Es una ley que divide, es opuesta a generar consensos y unir a los argentinos”, denunciaron

En representación de las iglesias evangélicas, los pastores Pedro Hoyos y Walter Cortés manifestaron en la marcha por las dos vidas: “En Argentina los que defendemos y cuidamos la vida somos mayoría, y respetar a la mayoría es una regla democrática; el 80% de las provincias argentinas defienden la vida. Es inoportuno tratar la ley en medio de una crisis sanitaria por el riesgo de manifestaciones masivas. Es una ley que busca ser despachada en un Congreso que no ha cambiado su conformación y que en el 2018 ya le dijo que no al aborto. Se intenta imponer apresuradamente en extraordinaria. Es una ley que divide; el país no necesita más divisiones en un clima tan crispado política y económicamente”. En este sentido, enfatizaron: “Esta ley es opuesta a generar consensos y unir a los argentinos. Por eso hoy estamos aquí como ciudadanos que representan a una ciudad que ha sido declarada Provida por nuestras autoridades gubernamentales, porque amamos y defendemos las dos vidas. Porque toda vida vale y tiene propósito; porque el aborto aunque sea legal, mata”, expresaron los pastores Hoyos y Cortés.