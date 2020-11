Cayó el cómplice del adolescente que baleó a un niño de 8 años

28/11/2020 - 22:55 Policiales

Mientras el pequeño Mario Masiel Iñíguez se recupera en su casa, tras haber sido dado de alta el viernes, la Unidad Fiscal de La Banda, continúa con las averiguaciones para esclarecer cómo y por qué fue que recibió un disparo en el pecho.

La causa comenzó el pasado 12 de septiembre cuando el niño se encontraba jugando en la vereda de su casa sobre Uriarte y Tucumán, del Bº Sarmiento en compañía de su tío César Iñíguez y se hicieron presentes dos sujetos en una motocicleta y con una tumbera hicieron un disparo.

El pequeño fue gravemente herido, por lo que desde entonces la Unidad Fiscal de la Dra. Jaqueline Macció inició una investigación y a raíz de ello, en la jornada de ayer personal de la División Homicidios y Delitos Complejos realizó un allanamiento.

Operativo

Según se supo, el procedimiento se llevó a cabo en una casa de calle San Juan y Elordi del Bº Sarmiento para dar con Ramón Arias, alías “Chino” de 19 años, quien conducía la motocicleta en la que se movilizaba el autor del disparo.

Al ingresar a la casa, los detectives determinaron que el “Chino” había abandonado el lugar, pero pese a ello se secuestraron prendas de vestir de su propiedad, que tenía puesta el día del hecho. Más tarde realizaron trabajos de inteligencia y lograron atraparlo en la calle.

Cabe remarcar que por el hecho también se encuentra detenido “Javilo” Medina, un adolescente de 16 años, quien si bien al momento de ser indagado se abstuvo de declarar, ante la policía confesó que había disparado, pero su intención era lesionar a César Iñíguez y no al niño.

Según se supo, el brutal episodio en que resultó lesionado el menor, había comenzado en horas de la tarde cuando César Iñíguez con ayuda de otro amigo habían interceptado a “Javilo” en la calle y lo habrían golpeado.

Tras ese episodio, en horas de la noche el menor fue en busca de venganza y allí fue cuando lesionó al niño.

La representante del Ministerio Público Fiscal, quien continúa con las averiguaciones y no descarta nuevos operativos, ordenó que el nuevo detenido quede alojado en una dependencia policial.

El sujeto, en los próximos días será indagado a través de las plataformas virtuales.

“Está en casa, tiene dolores, pero anímicamente ya está mejor”

Yohana Iñíguez, la mamá de Mario Masiel, habló con EL LIBERAL en exclusiva y contó que su hijo el día viernes fue dado de alta en el Centro Provincial de Salud Infantil y regresó a su casa del barrio Sarmiento. “Él está mejor, va evolucionando. Aún tiene dolores, pero por suerte va evolucionado bien”, manifestó aliviada la joven madre quien estuvo junto al menor en el centro asistencial desde el día que fue herido. Además remarcó que “anímicamente ya está mejor, porque ya está en la casa y él ya me pedía volver”. Como se recordará, el niño debió ser sometido a una importante intervención quirúrgica de estómago, donde los médicos le extrajeron restos de perdigones. Consultada si está al tanto de la investigación, la joven comentó: “Imagino que nos llamarán a declarar, pero mi hijo todavía no está en condiciones, él tiene miedo. Por ahora no sabemos nada más”, finalizó.